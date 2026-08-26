La Legislatura de Río Negro sesionará el 3 de septiembre y se centrará en el traspaso de las rutas

El presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, convocó a sesión para el próximo jueves 3 de septiembre. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura de Río Negro sesionará el próximo jueves 3 de septiembre y el convenio entre la Provincia y el Gobierno nacional para el traspaso de las rutas 22 y 151 se perfila como el principal proyecto de la jornada.

La iniciativa todavía no fue remitida al Parlamento, aunque el gobernador Alberto Weretilneck adelantó su inclusión en el orden del día durante el encuentro que mantuvo ayer en Cipolletti con intendentes, legisladores y otros referentes, en el marco de la presentación del entendimiento alcanzado con la administración nacional.

El paquete vinculado con las rutas también contempla un pedido de declaración de emergencia vial -que posibilitaría medidas administrativas excepcionales- y la autorización para la obtención de un crédito de 60 millones de dólares para las acciones proyectadas sobre esas dos rutas nacionales.

La anunciada reforma de la ley de carnes para la comercialización en carnicerías de especies silvestres es otra de las iniciativas que podría enviar el Ejecutivo.

La incorporación de otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, en cambio, todavía no está confirmada, pese a que algunos ya fueron anunciados o se encuentran en etapa de preparación.

Entre las iniciativas con mayores posibilidades de llegar al recinto aparece el proyecto para crear un único ente regulador de los servicios públicos provinciales. El organismo, de carácter autárquico, concentraría funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre distintos organismos, entre ellos el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

El bloque oficialista se prepara para la defensa de los proyectos que remitirán el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Foto: Marcelo Ochoa.

También está concluido y bajo análisis para su eventual remisión a la Legislatura el proyecto de reforma de la Ley de Carnes. La modificación permitiría la comercialización en carnicerías de carne proveniente de especies silvestres, entre ellas el jabalí y el guanaco.

Los proyectos que ya tienen primera vuelta

Las comisiones comienzan a reunirse el lunes para dictaminar y preparar expedientes para la sesión. Pero el temario podrá incorporar proyectos que ya fueron aprobados en primera vuelta. Entre ellos figura una iniciativa que fija “un marco procedimental para los equipos de salud ante situaciones de urgencia médica que impliquen la posibilidad de realizar transfusiones sanguíneas en pacientes que, por razones religiosas o de conciencia, hayan manifestado su oposición a ese procedimiento”.

El proyecto -que promueve la bancada del ARI- también crea un Registro Anticipado de Ciudadanos para quienes expresen su voluntad de no ser sometidos a transfusiones sanguíneas.

También podrá avanzar el sancionarse el Protocolo Provincial de Activación de la Alerta Sofía para la búsqueda, localización urgente y resguardo de menores de 18 años desaparecidos o extraviados en Río Negro. La propuesta, impulsada por Juan Carlos Martín y otros legisladores del PRO, contempla además la creación de una Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda.

Otro expediente, de autoría de Magdalena Odarda (VcT), declara de interés ambiental, educativo y cultural la difusión, observación y valorización del churrinche (Pyrocephalus rubinus), ave autóctona que habita en Río Negro. Establece además la prohibición en todo el territorio provincial de su captura, tenencia, transporte, comercialización y cualquier otra forma de aprovechamiento que ponga en riesgo la conservación de la especie y su hábitat.

Finalmente, se encuentra el proyecto que crea, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Descentralizada y una Defensoría Penal con asiento de funciones en Sierra Grande.