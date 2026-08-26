Con el gas de Vaca Muerta y del pré-sal, el Cono Sur busca reducir su dependencia de fertilizantes importados 

OLACDE y CAF reunirán el próximo 1 de septiembre en Montevideo a autoridades, empresas, organismos internacionales y especialistas de los sectores energético y agropecuario. Durante la jornada se presentarán los resultados de la Fase VI del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile, centrada en las oportunidades para desarrollar un mercado regional de fertilizantes nitrogenados a partir de la creciente disponibilidad de gas natural.

La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– realizarán el encuentro “Integración Gasífera MERCOSUR + Chile. Vectores alternativos para la integración gasífera regional: Fertilizantes”, el 1 de septiembre a las 14:30 h en la Sede de ALADI (Cebollatí 1461, Montevideo, Uruguay), junto con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El evento también será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de OLACDE.

En esta sexta etapa del Proyecto Regional de Integración Gasífera del MERCOSUR y Chile, el análisis se concentra en las oportunidades asociadas al desarrollo de un mercado regional de fertilizantes nitrogenados y en su potencial para ampliar los intercambios energéticos, movilizar inversiones en producción de gas natural, infraestructura de transporte y plantas de fertilizantes, reducir la dependencia de importaciones y contribuir a mejorar la productividad agrícola.

El estudio parte de una combinación especialmente relevante para el Cono Sur. Por un lado, América del Sur importa cerca de 20 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados por año, por un valor superior a US$ 5.000 millones; insumos fundamentales para algunos de los principales cultivos de la región, como el maíz, el trigo, la caña de azúcar, el café, el algodón y la naranja.

Por otro, la creciente disponibilidad de gas natural asociada principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y del pré-sal brasileño abre nuevas posibilidades para ampliar la producción regional de fertilizantes.

El evento se realizará el 1 de septiembre a las 14:30hs en la Casa de la Integración – Sede de ALADI (Cebollatí 1461,Montevideo). La inscripción para participar de manera presencial debe realizarse a través del siguiente link::https://forms.gle/Y8Qfeo4tRwtSu6ov8

El mismo tendrá una transmisión en vivo: https://youtube.com/live/rG-XNzyRPus?feature=share

La apertura institucional contará con la participación de Fernanda Cardona, Ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay; Sergio Abreu, Secretario General de ALADI; Guido Maiulini, Jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE; Mercedes Pedreira, Ejecutiva de la Dirección de Integración, Comercio e Inversiones de CAF y Edgar Chacon Rodriguez, Representante Internacional de IICA. La jornada continuará con la presentación de los principales resultados del estudio, que servirán como punto de partida para los intercambios posteriores.

Las perspectivas para el desarrollo y la expansión de la producción de fertilizantes en la región serán analizadas por representantes de empresas de los sectores energético y de fertilizantes de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, considerando la disponibilidad de gas natural, la infraestructura, las capacidades industriales y las oportunidades de inversión.

En tanto, especialistas del sector agropecuario abordarán las perspectivas de crecimiento del agro en el MERCOSUR, la evolución de la demanda de fertilizantes y el papel de estos insumos en la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria.

Agenda del evento

14:30 hs. Apertura

“Integración Regional: contexto, historia y perspectivas”

Sergio Abreu, Secretario General de ALADI

Fernanda Cardona, Ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay

Mercedes Pedreira, Ejecutiva de la Dirección de Integración, Comercio e Inversiones de

CAF

Edgar Chacon Rodriguez, Representante Internacional de IICA

Guido Maiulini, Jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE



15:30 hs

“Perspectivas para la producción de fertilizantes en la región”

La sesión abordará las perspectivas para el desarrollo y la expansión de la producción de

fertilizantes en América Latina, considerando la disponibilidad de gas natural, la infraestructura

de transporte, las capacidades industriales existentes y los proyectos con potencial de

consolidarse en los próximos años. A partir de las experiencias de empresas y actores

estratégicos, se analizarán las oportunidades de inversión, los desafíos en materia de

infraestructura, tecnológicos, logísticos, y las posibilidades de avanzar hacia una mayor

integración regional que contribuya a fortalecer la seguridad alimentaria y reducir la

dependencia de las importaciones, así como monetizar los recursos hidrocarburíferos de la

región.



Flavia Menezes, Gerenta de Inteligencia de Negocios, Petrobrás Fertilizantes (Brasil)

Martin Miliavsky, Director Ejecutivo de M&A y nuevos negocios de Pampa Energía

Manuel Diaz, Director ejecutivo de la Asociación de petroquímica y Química

Latinoamericana (APLA)

Representante ISUSA

Representante de YPFB

Modera: Christian Leroux Cazaubon, Subsecretario del Espacio de Libre Comercio de

ALADI



17:00 hs

“El agro en el MERCOSUR: perspectivas de crecimiento y rol de los fertilizantes”

Este espacio estará orientado a analizar las perspectivas de crecimiento del sector agropecuario regional, la evolución de la demanda de fertilizantes y el papel estratégico de estos insumos en la mejora de la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria de los países del MERCOSUR.

Gabriel Delgado, Representante en Brasil y Coordinador de la Región Sur del Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Maximiliano Alonso, Senior Adviser de la Vicepresidencia corporativa de programación

estratégica, CAF

José Polidoro, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Gustavo Churin, IF Ingeniería en Fertilizantes

Modera: Arianna Spinelli, Directora Nacional de Energía de Uruguay



18:00 hs

Palabras de cierre.