Cómo circular por la avenida Mosconi tras la habilitación del primer tramo en Neuquén

Quedó habilitada la circulación vehicular sobre la avenida Mosconi en la ciudad de Neuquén, en el tramo comprendido entre las calles Gatica y Chaneton. La apertura abarca los carriles centrales de la arteria capitalina.

Al recorrer el sector inaugurado, el intendente Mariano Gaido anunció los próximos pasos de la obra. “La licitamos el 17 de febrero, comenzó la construcción y ya comenzamos a habilitar los primeros 200 metros, en 10 días se habilitan 400 metros más y así va a ser como un dominó para llegar al mes de diciembre al puente carretero Neuquén-Cipolletti”, anticipó.

Gaido remarcó los beneficios que traerá la remodelación una vez concluida: “Del puente carretero Neuquén-Cipolletti al aeropuerto vas a disminuir 50% el tiempo de recorrido”. Además, destacó que la infraestructura resolverá el drenaje del agua en los días de lluvia.

Cómo continúan las obras sobre la avenida Mosconi

Desde la Municipalidad informaron que los trabajos continuarán sobre las calles Planas y Lastra. Quienes circulen a pie deben utilizar los sectores habilitados de los carriles paralelos, dispuestos para el tránsito de frentistas y el acceso a los comercios.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló las tareas en marcha sobre las colectoras. “Se está empezando a hacer el zanjeo para instalar los pluviales longitudinales, esa es la primera tarea. A posteriori, se empiezan a desarrollar los espacios verdes longitudinales y veredas que vamos a hacer desde el cerco que tenemos hoy hasta las líneas municipales”, explicó el funcionario.

Nicola indicó que en 20 días de avance comenzará el desmonte del cerco para completar la traza de la arteria, el cordón externo y el sistema de iluminación.

Ante la presencia de maquinaria y obreros, las autoridades locales solicitaron a los conductores salir con tiempo, prestar atención a las modificaciones de tránsito y respetar las señalizaciones viales desplegadas en la zona.