Horóscopo de hoy 28 de noviembre 2022, signo por signo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4)

HOY: No podrás permanecer mucho más tiempo ciego y sordo a ciertos aspectos que te rodean. Deberás tomar una determinación.

AMOR: Descubrirás que el pasado de tu pareja es algo tormentoso. Analiza bien la situación antes de tomar cualquier postura.

RIQUEZA: Busca terminar con todas tus responsabilidades durante la jornada de hoy. Estarán controlando tus movimientos.

BIENESTAR: No puedes renunciar a los compromisos que hayas forjado simplemente porque se han vuelto difíciles de cumplir. Apégate a tus palabras.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

HOY: Eres muy servicial y siempre estás predispuesto a ayudar al otro, pero hoy no todos merecen tu ayuda, algunos abusan de tu bonanza.

AMOR: Alguien del pasado aparecerá para complicar tu vida de pareja. Marca tu territorio y defiende tu relación con uñas y dientes.

RIQUEZA: Lo que te propongas lo conseguirás, sólo debes tener metas claras y esforzarte por conseguirlas. Pon manos a la obra.

BIENESTAR: Cuando tengas algún tiempo libre, aprovéchalo para ponerte al día con tu carrera o capacitación. Puede que surjan oportunidades.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

HOY: Vive cada día como si fuese el último. Empieza hoy a implementar esta filosofía, verás que te llenará el alma y levantará tu ánimo.

AMOR: Si apuestas a esta relación todo saldrá bien. Encontraste a tu media naranja y no tienes a qué temerle. Vienen buenos tiempos.

RIQUEZA: Los proyectos marchan mejor que nunca, sin problemas. Todo lo que hagas será innecesario ya que están encarrilados.

BIENESTAR: Cada vez más piensas que estás dando vueltas en círculo y eso te frustra enormemente. Es hora de enfrentar los problemas.

CANCER (del 22/06 al 23/07)

HOY: Si no dejas de lado tu soberbia, la gente que te rodea comenzará a alejarse de ti. Sé más humilde, comienza a partir de hoy.

AMOR: Si sigues siendo tan confiado, descubrirás un engaño de la peor manera posible. Controla más a tu pareja, no es fiel contigo.

RIQUEZA: Necesitas renovar tus conocimientos para que surjan nuevas posibilidades de crecimiento profesional. Capacítate.

BIENESTAR: Nunca dejes que nadie se atreva a cuestionar tus elecciones de vida. Si tu conciencia está tranquila, esa será tu mejor consejera.

LEO (del 24/07 al 23/08)

HOY: Deberás esforzarte el doble para lograr obtener buenos resultados. No te desanimes, confía en tu instinto para los negocios.

AMOR: Los amigos serán tus referentes a la hora de encontrar un modelo de pareja. Pero cada relación es un mundo, construye el propio.

RIQUEZA: Separar los asuntos de la vida privada de los laborales es una tarea prioritaria. No mezcles o las consecuencias serán graves.

BIENESTAR: Te darás cuenta de que estuviste realizando tareas equivocadas. Nunca es tarde para corregirlas y ponerse al día. Adelante.

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

HOY: Pondrán a prueba tu sinceridad ya que de lo que tú digas dependerá el futuro de una persona muy cercana. No encubras a nadie.

AMOR: Tu franqueza y sinceridad pondrá en jaque tu relación de pareja. Sé directo aunque las consecuencias sean negativas.

RIQUEZA: Estarás muy solicitado, ya que todos querrán tenerte en su grupo de trabajo debido a tu capacidad para los negocios.

BIENESTAR: Manifiesta de manera diplomática tu desacuerdo en el trabajo. No permitas que nadie te pase por encima ni te falte el respeto.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

HOY: Procura no caer en la tentación de usar la violencia para solucionar inconvenientes con los que te enfrentarás en la jornada.

AMOR: Descubrirás con agrado en la jornada de hoy que tienes con tu pareja más puntos en común de los que pensabas.

RIQUEZA: La jornada de hoy se presentará extensa y complicada. Mantente alerta y reúne todas tus fuerzas, las necesitarás.

BIENESTAR: Para evitar recaer en hábitos nocivos de los cuales estás intentando escapar, lo mejor es evitar todo tipo de situación te exponga a ellos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

HOY: Descubrirás que ha sido víctima de un elaborado engaño por parte de personas muy allegadas. Cuestiona los motivos de esto.

AMOR: Una salida improvisada abrirá paso a la oportunidad para conocer a esa persona que tanto buscas. Anímate y disfruta.

RIQUEZA: Dedica la jornada de hoy para realizar esos arreglos en el hogar que has postergado durante tanto tiempo.

BIENESTAR: No puedes esperar que ciertos cambios que has iniciado en tu vida se den de la noche a la mañana. Aprende a ser paciente sobre todas las cosas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

HOY: No permitas que los eventos que deberás atravesar en la jornada te causen problemas a posteriori en días venideros. Cuidado.

AMOR: Deberás soportar algunas discrepancias por parte de tu pareja en la jornada de hoy. Muéstrate calmado y saldrás airoso.

RIQUEZA: Aprovecha la jornada de hoy para reorganizar tus horarios. Que la semana laboral no te tome por sorpresa.

BIENESTAR: No hay forma de alcanzar el éxito duradero de la noche a la mañana. No hay soluciones mágicas a los problemas. Trabaja para alcanzar tus metas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

HOY: Tu temple se pondrá en cuestionamiento en la jornada, deberás demostrar que no cedes con la presión. Muestra de lo que eres capaz.

AMOR: Jornada maravillosa para el amor y el romance. Aprovecha la ocasión para hacer esa invitación que tenías en mente.

RIQUEZA: Toma un par de horas de la jornada de hoy para organizar tu semana laboral. Evita actuar improvisadamente.

BIENESTAR: No tiene sentido que te lances a batallar peleas en las que sabes de antemano que estas condenado al fracaso. Se astuto para tomar los riesgos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

HOY: Tomarás la determinación de cambiar aspectos fundamentales de tu vida. Deja las dudas de lado y decídete a hacerlo.

AMOR: Improvisa una salida con amigos para quitar de tu mente aquel amor imposible. Disfruta a pleno de esta velada.

RIQUEZA: No dejes que el caos sentimental que estás atravesando afecte tu rendimiento laboral. Refúgiate en tu trabajo.

BIENESTAR: Ten en mente que no podrás apreciar la felicidad si en algún momento no has experimentado la tristeza. Valora cada experiencia.

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

HOY: Querrás conocer la verdad sobre un asunto que nunca fue esclarecido. Ten cuidado porque lo que descubras no te gustará.

AMOR: Antes de tomar una decisión, es mejor confirmar los rumores que te llegaron. Decidas lo que decidas, no habrá vuelta atrás.

RIQUEZA: Te sentirás exigido como nunca antes por tus superiores y por el ritmo que impone tu trabajo. Hazte un tiempo para descansar.

BIENESTAR: La desorganización es una de tus principales características. Pon un poco de orden a tu vida, empieza por tu situación afectiva.