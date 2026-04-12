Horóscopo de hoy domingo 12 de abril: las predicciones para los doce signos desde Aries a Piscis
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 12 de abril. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Pasarás por momentos bastante rudos en la jornada del día de hoy. Prepárate mentalmente para enfrentar antiguos temores.
Amor: Tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos de pareja durante el día de hoy. Aprovecha tus encantos al máximo.
Riqueza: No pierdas la paciencia con las ineficiencias del personal a tu cargo. Busca instruirlos y enseñarles, ayúdalos a mejorar.
Bienestar: No permitas que cualquier situación logre superarte. Por más complicado que parezca, casi todo en esta vida tiene una solución. Mantén fría la cabeza.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Verás como finalmente la vida sonríe ante tus ojos. Comenzarás una etapa de positivismo continuo donde vivirás grandes momentos.
Amor: No apresures a tu pareja a formalizar la relación. Deja que esto se dé por sí solo de a poco. Respeta sus tiempos.
Riqueza: Tu exceso de confianza y autoestima está causándote serios problemas en tu entorno laboral. Deberás cambiar tus costumbres.
Bienestar: Los errores representan las lecciones de la vida para ciertos momentos que no deben ser olvidados. Mantén estos recuerdos contigo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Contarás con un encanto particular durante la jornada de hoy. Te será posible expresarte de manera elocuente y convincente.
Amor: Intenta dejar el fantasma de tu pasado de lado para iniciar una nueva relación en la que conocerás al amor.
Riqueza: Te notarás seriamente fuera de foco durante la jornada de hoy. Procura no tomar decisiones importantes.
Bienestar: El tiempo es el mejor doctor para los males del corazón. Aprende a darte una oportunidad para recuperarte, mantén el dolor fuera de tu mente.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Jornada de lucidez mental excepcional, asimismo te será difícil concentrarte en tu trabajo debido a distracciones sentimentales.
Amor: Utiliza las experiencias que has obtenido en relaciones previas para mejorar la convivencia con tu pareja actual.
Riqueza: Evalúa cuidadosamente a tus rivales a nivel empresarial. No cometas el error de subestimarlos o confiarte prematuramente.
Bienestar: No todas las soluciones a los problemas que funcionaron anteriormente lo harán ahora. Siempre piensa detenidamente antes de actuar.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Iniciarás una carrera contra el tiempo al percatarte de un error en tus preconcepciones en fechas límite. Aprende de este error.
Amor: Hoy encontrarás lo que tanto tiempo buscaste en el lugar y de la forma menos pensada. No dudes en entregarte por completo.
Riqueza: Lograrás adelantar gran cantidad de trabajo durante el día. Aprovecha al máximo tu buena predisposición de la jornada de hoy.
Bienestar: No le temas a los cambios. Si bien ellos traen consigo dificultades, ellos representan la única forma de progresar en la vida. Aprovéchalos.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Deberás aceptar que tu cuerpo está comenzando a dar señales de desgaste. No podrás ignorar sus advertencias por mucho más tiempo.
Amor: Darás un gran paso en la pareja durante la jornada de hoy, prepárate para vivir momentos verdaderamente inolvidables.
Riqueza: Asegúrate de evaluar con detenimiento los pros y contras de ciertas oportunidades que golpearán a tu puerta en la jornada.
Bienestar: El aplomo y la cautela serán tus mejores aliados a la hora de emitir un juicio coherente sobre una persona. No confíes en las apariencias.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Te verás en una encrucijada laboral. Deberás decidir si tomar represalias por ciertas acciones contra ti o no. Piénsalo bien.
Amor: Jornada formidable para entablar todo tipo de diálogos en pareja y desvanecer todo tipo de tabúes o inseguridades.
Riqueza: Buenas nuevas se aproximan en tu dirección. Sacarás provecho de cada oportunidad que se te presente en lo laboral.
Bienestar: Los arrepentimientos son un gasto innecesario de energía. No importa cuánto lo quieras, eres incapaz de volver el tiempo atrás. Mira hacia adelante.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tus serios problemas con la autoridad te jugarán una mala pasada el día de hoy. Piensa dos veces antes de actuar.
Amor: No permitas que tus relaciones anteriores te hagan dudar sobre cuanto vales. La autoestima es clave en la conquista.
Riqueza: Debido a recientes problemas notarás un gran atraso en tu trabajo. Deberás juntar fuerzas y trabajar doble turno.
Bienestar: Debes buscar balancear ciertos aspectos de tu vida. Intenta encontrar el equilibrio entre ser pensativo y actuar con la decisión debida.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Grandes momentos a nivel profesional vivirás en la jornada de hoy. Roces y tensiones con tu pareja se darán en el transcurso del día.
Amor: Tendrás una jornada llena de disputas y pleitos pequeños constantes con tu pareja. Presta atención a tus palabras.
Riqueza: Hay oportunidades en las que es necesario dar un paso al costado para avanzar dos. Evalúa bien el camino a seguir.
Bienestar: La capacidad de comprensión e indulgencia que nos brinda el amor llega a ser casi infinita. Dale cabida a la tolerancia entre tus cualidades.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Nada más que alegrías y buenos momentos en el día de hoy en el ámbito laboral. Tus expectativas se verán cumplidas con creces.
Amor: Hoy deberás aceptar que la pareja en la que te encuentras no es la apropiada para ti. Aprende de esto y continúa tu camino.
Riqueza: Tendrás una jornada de trabajo larga y tediosa que parecerá no tener fin. No desesperes, tómalo con calma y ve paso a paso.
Bienestar: No te des por vencido al tropezar con el primer escollo. Todo aquello difícil de conseguir representa seguramente un logro importante.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Hoy darás un gran paso en el descubrimiento de la mejor forma de encarar los desafíos. Viejos errores saldrán a la luz.
Amor: Existen momentos clave en los que la pareja debe separarse temporalmente para no dar lugar a la terminación de la pareja.
Riqueza: Hoy, pese al pobre sueño que has tenido en el día de ayer, lograrás grandes cosas en tu entorno laboral. Disfrútalo.
Bienestar: Debes ser moderado en la dificultad de las metas que te propones. Poner tus metas muy altas puede hacerte caer en frustraciones innecesarias.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Jornada de reunión familiar virtual con las tensiones que esto genera. Debes ser más que precavido y moderado con tus comentarios.
Amor: Deberás tomar esa determinación que tanto has estado postergando en la pareja. No existe otra alternativa.
Riqueza: No te permitas flaquear estando tan cerca de un merecido descanso. Da todo de ti para concluir tus responsabilidades.
Bienestar: No dejes que la timidez te prive de experimentar lo excitante de la conquista. Aprovecha cada oportunidad que tengas para sentir el sabor del éxito.
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