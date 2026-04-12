Horóscopo de hoy domingo 12 de abril: las predicciones para los doce signos desde Aries a Piscis

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Pasarás por momentos bastante rudos en la jornada del día de hoy. Prepárate mentalmente para enfrentar antiguos temores. Amor: Tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos de pareja durante el día de hoy. Aprovecha tus encantos al máximo. Riqueza: No pierdas la paciencia con las ineficiencias del personal a tu cargo. Busca instruirlos y enseñarles, ayúdalos a mejorar. Bienestar: No permitas que cualquier situación logre superarte. Por más complicado que parezca, casi todo en esta vida tiene una solución. Mantén fría la cabeza.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Verás como finalmente la vida sonríe ante tus ojos. Comenzarás una etapa de positivismo continuo donde vivirás grandes momentos. Amor: No apresures a tu pareja a formalizar la relación. Deja que esto se dé por sí solo de a poco. Respeta sus tiempos. Riqueza: Tu exceso de confianza y autoestima está causándote serios problemas en tu entorno laboral. Deberás cambiar tus costumbres. Bienestar: Los errores representan las lecciones de la vida para ciertos momentos que no deben ser olvidados. Mantén estos recuerdos contigo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Contarás con un encanto particular durante la jornada de hoy. Te será posible expresarte de manera elocuente y convincente. Amor: Intenta dejar el fantasma de tu pasado de lado para iniciar una nueva relación en la que conocerás al amor. Riqueza: Te notarás seriamente fuera de foco durante la jornada de hoy. Procura no tomar decisiones importantes. Bienestar: El tiempo es el mejor doctor para los males del corazón. Aprende a darte una oportunidad para recuperarte, mantén el dolor fuera de tu mente.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Jornada de lucidez mental excepcional, asimismo te será difícil concentrarte en tu trabajo debido a distracciones sentimentales. Amor: Utiliza las experiencias que has obtenido en relaciones previas para mejorar la convivencia con tu pareja actual. Riqueza: Evalúa cuidadosamente a tus rivales a nivel empresarial. No cometas el error de subestimarlos o confiarte prematuramente. Bienestar: No todas las soluciones a los problemas que funcionaron anteriormente lo harán ahora. Siempre piensa detenidamente antes de actuar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Iniciarás una carrera contra el tiempo al percatarte de un error en tus preconcepciones en fechas límite. Aprende de este error. Amor: Hoy encontrarás lo que tanto tiempo buscaste en el lugar y de la forma menos pensada. No dudes en entregarte por completo. Riqueza: Lograrás adelantar gran cantidad de trabajo durante el día. Aprovecha al máximo tu buena predisposición de la jornada de hoy. Bienestar: No le temas a los cambios. Si bien ellos traen consigo dificultades, ellos representan la única forma de progresar en la vida. Aprovéchalos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás aceptar que tu cuerpo está comenzando a dar señales de desgaste. No podrás ignorar sus advertencias por mucho más tiempo. Amor: Darás un gran paso en la pareja durante la jornada de hoy, prepárate para vivir momentos verdaderamente inolvidables. Riqueza: Asegúrate de evaluar con detenimiento los pros y contras de ciertas oportunidades que golpearán a tu puerta en la jornada. Bienestar: El aplomo y la cautela serán tus mejores aliados a la hora de emitir un juicio coherente sobre una persona. No confíes en las apariencias.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te verás en una encrucijada laboral. Deberás decidir si tomar represalias por ciertas acciones contra ti o no. Piénsalo bien. Amor: Jornada formidable para entablar todo tipo de diálogos en pareja y desvanecer todo tipo de tabúes o inseguridades. Riqueza: Buenas nuevas se aproximan en tu dirección. Sacarás provecho de cada oportunidad que se te presente en lo laboral. Bienestar: Los arrepentimientos son un gasto innecesario de energía. No importa cuánto lo quieras, eres incapaz de volver el tiempo atrás. Mira hacia adelante.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tus serios problemas con la autoridad te jugarán una mala pasada el día de hoy. Piensa dos veces antes de actuar. Amor: No permitas que tus relaciones anteriores te hagan dudar sobre cuanto vales. La autoestima es clave en la conquista. Riqueza: Debido a recientes problemas notarás un gran atraso en tu trabajo. Deberás juntar fuerzas y trabajar doble turno. Bienestar: Debes buscar balancear ciertos aspectos de tu vida. Intenta encontrar el equilibrio entre ser pensativo y actuar con la decisión debida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Grandes momentos a nivel profesional vivirás en la jornada de hoy. Roces y tensiones con tu pareja se darán en el transcurso del día. Amor: Tendrás una jornada llena de disputas y pleitos pequeños constantes con tu pareja. Presta atención a tus palabras. Riqueza: Hay oportunidades en las que es necesario dar un paso al costado para avanzar dos. Evalúa bien el camino a seguir. Bienestar: La capacidad de comprensión e indulgencia que nos brinda el amor llega a ser casi infinita. Dale cabida a la tolerancia entre tus cualidades.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Nada más que alegrías y buenos momentos en el día de hoy en el ámbito laboral. Tus expectativas se verán cumplidas con creces. Amor: Hoy deberás aceptar que la pareja en la que te encuentras no es la apropiada para ti. Aprende de esto y continúa tu camino. Riqueza: Tendrás una jornada de trabajo larga y tediosa que parecerá no tener fin. No desesperes, tómalo con calma y ve paso a paso. Bienestar: No te des por vencido al tropezar con el primer escollo. Todo aquello difícil de conseguir representa seguramente un logro importante.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy darás un gran paso en el descubrimiento de la mejor forma de encarar los desafíos. Viejos errores saldrán a la luz. Amor: Existen momentos clave en los que la pareja debe separarse temporalmente para no dar lugar a la terminación de la pareja. Riqueza: Hoy, pese al pobre sueño que has tenido en el día de ayer, lograrás grandes cosas en tu entorno laboral. Disfrútalo. Bienestar: Debes ser moderado en la dificultad de las metas que te propones. Poner tus metas muy altas puede hacerte caer en frustraciones innecesarias.