Horóscopo de hoy, domingo 12 de marzo de 2023, signo por signo

Bienestar: Recibirás ayuda si la pides, aunque algo tendrás que ceder. No esperes que los demás se adapten a tus necesidades, aprende de las diferencias.

Bienestar: Tómate un merecido descanso. No te compares con la rutina laboral y de descanso de los otros. Evalúa de acuerdo a tus propias necesidades.

Bienestar: Recuerda que con amabilidad y diplomacia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. No pongas en contra a quienes tienen que respaldarte.

Bienestar: Por el bien de tu salud no vayas a mil revoluciones por minuto. Tómate el tiempo para contemplar la belleza que te rodea.

Riqueza: La fortuna no siempre está de tu parte, pero podrás aventajar a muchos. Tu habilidad ayudará a que logres estabilidad.

Amor: Si tu actual pareja no te pone a la altura de las circunstancias, tendrás que ponerle un límite. El tiempo dirá quién es quién.

Hoy: Disfruta de tener un día apasionado pero sereno a la vez. Encontrarás puntos en común con una persona que no estimabas demasiado.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.

Amor: Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.

Riqueza: Te hace falta habilidad para negociar. Protégete en temas legales. Resuelve tus asuntos de a uno para que no se te vayan de las manos.

Bienestar: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.