Horóscopo de hoy domingo 24 de marzo, signo por signo

Riqueza: No seas tan condescendiente con tus superiores. Recuerda que la única manera de poder lograr un ascenso es con trabajo.

Hoy: Quieras o no, hoy es el día propicio para realizar todos esos trámites que tienes pendientes. Los harás rápido.

Bienestar: No creas que todos tengan una buena imagen de ti. Tu egocentrismo y soberbia hicieron que mucha gente decida alejarse de ti.

Riqueza: Si quieres que tus proyectos prosperen, no los comentes demasiado. Hay gente envidiosa que puede robarte las ideas.

Amor: Sientes que hiciste lo imposible, pero del otro lado no sucedió lo mismo. Sincérate y habla con tu pareja.

Bienestar: Deja que los problemas no te afecten demasiado. Preocúpate sólo lo necesario como para enfrentarlos relajado y con lucidez mental.

Riqueza: Si quieres incrementar tus ganancias deberás esforzarte más. Si no trabajas tenazmente no mejorarás tu situación financiera.

Hoy: Un amigo de mucha confianza te hará ver las cosas como son y no te gustará nada lo que ves. Pídele ayuda, sabrá aconsejarte.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Nunca digas de esta agua no he de beber. Deberás hacer algo que nunca te agradó, pero es por tu bien. No dudes, hazlo.

Amor: Pasarás por un período de desilusiones amorosas. Pero no te deprimas, conocerás a alguien que te enamorará como nunca.

Bienestar: Oye todos los consejos que te den y utiliza sólo lo que creas conveniente. Siempre es bueno contar con diferentes puntos de vista.