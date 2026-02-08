Horóscopo de hoy domingo 8 de febrero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Jornada muy positiva a nivel laboral. Todo irá sobre rieles y te lograrás apegar a lo planeado. Buen día para compartir en pareja. Amor: Finalmente hoy lograrás vislumbrar aspectos de tu pareja que nunca lograste entender. No es tarde para reparar el vínculo. Riqueza: Debes concentrarte en tu trabajo si lo quieres conservar. Tienes que dejar de vivir en un mundo de distracciones. Bienestar: Deberás hacerte responsable de los favores que pides a los que te rodean. Aprende a devolverlos lo antes posible. Muéstrate agradecido.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Día de muchos cambios familiares y personales. Deberás tener tus ideas claras para defender tu postura frente a una discusión. Amor: Tienes una excelente actitud y toda tu seducción a flor de piel. Si tenías dudas de tu capacidad para rehacer tu vida, las disiparás. Riqueza: En vez de actuar, concéntrate en trazar un plan de acción. El paso siguiente consistirá en fijar un plazo para tus objetivos. Bienestar: Haz lo posible por mantener un bajo perfil en el trabajo, de lo contrario tus colegas se sentirán invadidos y se pondrán a la defensiva.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendencia a la soledad o a la dificultad de comunicación con los otros. Período de gran introspección y reflexión. Amor: Incremento del deseo sexual. Nuevas propuestas en el plano amoroso que disfrutarán los dos. Momentos de éxtasis y plenitud. Riqueza: Sientes que eres reconocido económicamente por tus esfuerzos. Que sirva para renovar fuerzas y recuperar tu normal empuje. Bienestar: Evita exigir optimismo a quien se siente triste, confundido o desanimado. Evalúa la realidad y déjale el tiempo necesario para superarla solo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Todo se solucionará y podrás retomar todos tus proyectos. Quizás no sea un buen día para hacer planes, ni siquiera a corto plazo. Amor: Te entregas al amor y consigues interesar a tu pareja. Es tiempo de honestidad contigo mismo. Los asuntos emocionales están en alza. Riqueza: Buen momento para probar otro oficio o hacer cambios. También pueden surgir obstáculos, pero no estás solo y recibirás ayuda. Bienestar: Hablar elocuentemente del amor no lleva a ninguna parte. Es necesario que lo sientan y que puedan actuar en consecuencia.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Momento de mayor comunicación con amigos, grupos y organizaciones. Aprovecha este momento para mostrar tus verdaderos sentimientos. Amor: En cuanto a tus relaciones amorosas, tendrás una gran necesidad afectiva y te sentirás mal si estás solo. Riqueza: Da una mejor atención a tus clientes o jefes y cuida que lo que haces esté bien hecho. No dejes todo librado al azar. Bienestar: Estás en condiciones de ayudar a otros y programar un viaje como vía de escape a la rutina en la que te ves sumergido. Alivia tensiones acumuladas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando en ti mismo. Amor: Deja en manos de tu pareja las decisiones delicadas y pondrás fin a esos problemas de familia que tanto te angustian. Riqueza: Piensa acerca de lo que haces profesionalmente, si estudias lo que realmente quieres o si trabajas en el lugar adecuado. Bienestar: No te embarques en problemas que son realmente ajenos a ti. No niegues brindar tu apoyo y consejo, pero trata de no hacerte cargo de todo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Gran rendimiento intelectual y mucho más seguro a la hora de tratar con gente de trayectoria. Aprovecha este momento. Amor: Momentos sublimes en el intercambio afectivo, ya sea que se trate de un amor de mucho tiempo o de alguien reciente. Riqueza: Las ideas preconcebidas sobre dinero serán un reto. Los cambios que hagas hoy serán los más beneficiosos para tu futuro. Bienestar: Si discutes, que sea por una buena causa. Llevarás adelante tus planes con total dignidad y crecerás a pasos agigantados.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Bien de ánimo, con el valor agregado de la paciencia. Tu optimismo mejorará el humor de quienes te rodean. Amor: Las amistades de tu pareja podrían ocasionarte varios problemas personales. Trata de apartarte para que no te afecten. Riqueza: Aunque obtendrás ganancias, deberás enfrentar desavenencias con miembros de tu grupo. Llegó el momento de tomar algunas decisiones. Bienestar: Tienes la obligación de disfrutar y ser feliz cuando veas que las cosas te salen bien, pero no exageres porque perderás objetividad.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Aprende a evaluar con objetividad tus aptitudes. Eso te ayudará a saber con claridad en qué lugar puedes ubicarte. Amor: Los celos infundados te traerán demasiadas inquietudes. Trata de confiar en el ser querido para poder ser plenamente feliz. Riqueza: Lo más importante de la nueva posición que has ganado en el trabajo radica en que tus jefes se fijarán en lo mucho que vales. Bienestar: Esmérate en mantener una alimentación correcta y ten especial cuidado con cualquier síntoma que delate falta de calcio.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás demasiadas opciones y no sabrás cuál elegir. Deberás guiarte por la intuición, tu YO interno será el que te dará respuestas. Amor: Concéntrate en tu relación e intenta que desaparezcan las controversias por insignificancias y las pulseadas por la razón. Riqueza: Los problemas financieros quedan atrás, ya que hoy aparecerá la oportunidad de hacer una inversión con la ayuda de un crédito. Bienestar: Tomarte un día sabático sería importante. El exceso de obligaciones y trabajo sólo se supera con un buen descanso.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Día accidentado si los hay. Si has planeado algo, mejor quédate en tu casa porque saldrá todo al revés. Promesas incumplidas. Amor: Las heridas han cicatrizado, aún no renace al amor. Si tienes paciencia, ya descubrirás maravillado que te volviste a enamorar. Riqueza: Gran regente de empresas y director de masas. Demasiado sensible a la crítica, eres amable y llano. Bienestar: Tienes tendencia a ver el lado positivo de las cosas, esto hace que te sientas a gusto contigo mismo y con fuerzas para luchar por lo que deseas.