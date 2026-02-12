Horóscopo de hoy jueves 12 de febrero: Aries, Libra, Piscis, Sagitario y los doce signos del zódiaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Ejercita la paciencia, es posible que tengas problemas y malentendidos. Redobla esfuerzos y asegúrate que tus mensajes lleguen. Amor: Cuida tu intimidad de quienes pretenden saber qué necesitas. Preserva la relación, y el vínculo con tu pareja se afianzará. Riqueza: Responsabilidades excesivas disminuyen tu energía. Haz un balance de tu vida y cambia los bloqueos que limitan tu economía. Bienestar: Debes valorar más los aspectos comunicativos de la vida y ceder en la agresividad que muestras en el trato, que solo te cierra las oportunidades.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Procura tomar muy en cuenta los pequeños detalles con relación a tus amigos o tu pareja. La generosidad es una cualidad. Amor: Este amor será de mucha ayuda para ti. Te dirá todo el tiempo cuánto vales y lo inteligente que eres, eso ayudará a tu autoestima Riqueza: Puedes ganar toneladas de dinero, pero lo gastas con una rapidez asombrosa y, por eso, pasas épocas de gran pobreza. No dilapides. Bienestar: No te conformes con lo que viene por defecto. Busca tu bienestar interior en las pequeñas cosas. Aunque todo esté bien, puedes sentirte triste.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te marearás con tus propios pensamientos, en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades. Amor: No permitas que tus temores interfieran en tu relación amorosa. No hay nada que temer, porque la suerte estará de tu lado. Riqueza: Obtendrás reconocimiento en tu trabajo, hay mucho contacto y colaboración con tus colegas y compañeros. Éxitos. Bienestar: Siempre ves el lado negativo de las cosas, deberías tratar de no prolongar demasiado esta situación, si no te vas a ver bastante solo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estarás expuesto a discusiones y peleas callejeras. Tu humor está en la cuerda floja y no soportarás una agresión sin sentido. Amor: Debes permitirle a la pareja que siga su curso. Si coartas las relaciones cuando comienzan a darte miedo, nunca mejorarán Riqueza: Déjate llevar por tus corazonadas, los éxitos en los negocios importantes, muchas veces dependen de nuestra intuición. Bienestar: Es un día precioso. La vida invita a ser vivida con todas sus consecuencias, y las flores muestran todo su esplendor y alegran el alma.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tu entorno laboral te resultará cada vez más ameno y podrás empezar a sentir que es el lugar donde quieres quedarte. Amor: Vas a sufrir un abandono. Quizás no sea tu pareja, puede ser un amigo, pero será tan imprevisto que te dejará sin respuesta. Riqueza: Tienes un futuro seguro y promisorio porque sabes aprovechar las oportunidades que aparecen en el camino. Bienestar: Tienes infinitos recursos para salir de un mal trago. Si algo te angustia hoy, opta por un paseo relajante e intenta dejar la mente en blanco.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Una importante noticia te pondrá en un estado de nerviosismo y de ansiedad. Solo la serenidad será la herramienta más efectiva. Amor: Tendrás una intimidad equilibrada y armónica que te permitirá alcanzar un óptimo status en tu relación, que continuará serena. Riqueza: Te comienzas a desprender de cargas materiales, no te conviene embarcarte en nuevos proyectos. Éxito en los exámenes. Bienestar: Toma iniciativas vinculadas con arte, recreación, deportes y actividades con niños. También para reflexionar sobre el orgullo y la autoestima.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te abocas a resolver asuntos vinculados con préstamos, seguros, impuestos, para ponerlos al día y evitar contratiempos. Amor: Sentirás que esa persona que conociste no es lo que tú esperabas que fuera. A veces debes entender que cada uno es como es. Riqueza: Un asunto económico te va a dar dolor de cabeza, pero se va a resolver a tu favor. Deberás estar muy dedicado a tus actividades. Bienestar: No te vendrá mal de vez en cuando escuchar los consejos de quienes saben de ti. Sé más flexible y menos empecinado en tus deseos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy estás algo en baja, puedes dar rienda suelta al temperamento, pero ten cuidado de no excederte. Amor: Estás en condiciones de agotar todos los recursos personales para llegar a la persona que amas. No te desesperes, llegarás. Riqueza: No te abandones al devenir de los hechos y actúa con convicción, ya que es un buen período para proyectos nuevos. Bienestar: Para superar cualquier diferencia o conflicto emocional, relájate y ocupa tu tiempo en mejorar la decoración o hacer algún arreglo en tu casa.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Las relaciones públicas son tu fuerte, en estos días ganarás más enlazando iniciativas ajenas que promoviendo las propias. Amor: No te comprometerás en relaciones duraderas, preferirás una relación de solo amistad. El lema es disfrutar el presente. Riqueza: Estarás en posibilidades de mejorar tus finanzas, pero te resistirás a gastar. Mantén tu prudencia, ya que te llevará por buen camino. Bienestar: No muestres inseguridad al manifestar tus afectos, la sinceridad en ciertas ocasiones es necesaria para definir el rumbo de tus sentimientos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Una vieja amistad aparecerá por negocios. Podrías recibir una llamada inesperada de alguien que vive lejos y hace mucho que no lo ves. Amor: Tendrás una relación estimulante y te sentirás lleno de vitalidad. Puede ser muy positiva si evitas las imprudencias. Riqueza: El fruto de tu trabajo te generará una buena racha económica y te convertirás en un pez nadando en abundancia. Bienestar: Trata de ser más flexible a las sugerencias de cambio, es el momento para transformaciones. Si te muestras receptivo, otros te pedirán opinión.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Sabemos que tu trabajo es importante, pero deberías poner en la balanza de tu vida cuáles son tus prioridades en estos momentos. Amor: Aunque no te gusten, las buenas maneras te resultarán necesarias para el trato con tu pareja. Harás propuestas inesperadas. Riqueza: Atrévete a una decisión definitiva en el plano laboral. Largas conversaciones podrán poner un punto final a este tema. Bienestar: Debes establecer metas que sean más precisas y planes que sean más concretos. Si te sigues yendo tanto por las ramas no lograrás efectividad.