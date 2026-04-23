Horóscopo de hoy jueves 23 de abril: las predicciones para los doce signos del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No puedes vivir bajo un régimen de cero tolerancia hacia los que te rodean. Deberás aprender a perdonar o sufrirás en demasía. Amor: Finalmente, luego de la pandemia se presentará la oportunidad de realizar aquel viaje de ensueño con tu pareja. Disfrútalo al máximo. Riqueza: Sentirás latente la presión por ciertas responsabilidades a las que no les has podido dedicar su tiempo. Organízate. Bienestar: Poco a poco notarás como el efecto del amor se hace sentir en tu vida, puesto que no hay existencia feliz si el amor no está presente.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Volverás a escuchar quejas por parte de tu pareja debido a la falta de tiempo que pasas en el hogar. Presta más atención. Amor: Finalmente encontrarás una pareja que te dará el espacio que necesitas para expresarte y realizarte personalmente. Riqueza: Tus comentarios generarán una gran controversia en tu ambiente laboral. Debes ser más cuidadoso con tus palabras. Bienestar: Busca superar los malos tragos de la vida recurriendo a aquellas personas que siempre estarán dispuestas a darte una mano ante la necesidad.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Finalmente decidirás que es el momento de poner los puntos en claro en algunas cuestiones con los que te rodean. No cedas. Amor: Dale lugar a tu corazón para tomar las decisiones que se refieren a la pareja, no dudes en mostrar tus sentimientos. Riqueza: No desperdicies tu tiempo, intenta avanzar todo lo que puedas durante la mañana. Experimentarás retrasos sobre la tarde. Bienestar: Mantente en constante estado de enriquecimiento personal y desarrollo intelectual. No dejes de ponerte desafíos y de dar todo de ti para alcanzarlos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La jornada se presentará claramente negativa en algunos aspectos. Mantente positivo a pesar de esto y saldrás adelante. Amor: No dejes de lado todo el tiempo, sudor y lágrimas invertidos en tu pareja solo por un par de discusiones. Medítalo. Riqueza: Lograrás desempeñarte de manera confiada y eficiente durante el día de hoy en tus responsabilidades laborales. Bienestar: El tiempo que dediques en organizar tus actividades no está perdido, es una inversión. Con el desarrollo de los eventos verás que es lo mejor.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Crearás intencionalmente falsas expectativas en tu pareja que deberás desmitificar lo más pronto posible. Piénsalo. Amor: Deberás reconocer que tú y tu pareja no están hechos el uno para el otro. Tendrás que dar un paso al costado por el bien común. Riqueza: Las constantes interrupciones que te tocarán vivir hoy alterarán en gran forma tu ritmo de trabajo. No desesperes. Bienestar: Tómate un momento en cada día para reflexionar sobre las decisiones que tomaste durante la jornada y ponte bajo la lupa. Esto te ayudará a madurar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No podrás vivir una vida holgada en el futuro si no te aprendes a comprometer con tus obligaciones. Mantén tus ojos en la meta. Amor: No contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy, esto te afectará en tu capacidad de conquista. Riqueza: Contarás con un poder de concentración envidiable. Esto te permitirá terminar tus tareas para hoy en tiempo récord. Bienestar: Vivirás momentos en tu vida personal que marcarán notablemente tu manera de manejarte con las personas de tu entorno. No temas ser diferente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Caos y desorden será lo que vivirás en tu jornada laboral de hoy. Deberás avocarte completamente si pretendes salir airoso de ello. Amor: Siempre busca un momento en tu jornada para darle cabida a compartir con tu pareja. Esto estrechará los vínculos entre ustedes. Riqueza: No todos los días contarás con la chispa de la inventiva y concentración. No te confíes con tus obligaciones. Bienestar: La suerte no debe ser culpada por cada mal paso que demos. Existen ocasiones en las que nuestras propias acciones condicionan nuestro futuro.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Viajes en avión privado y una ‘pet family’: así viven Caro Calvagni y Nico Tagliaficooy: Tomarás las riendas de tu vida en el día de hoy. Finalmente decidirás cambiar ciertos aspectos clave de tu personalidad. Amor: No pretendas completa seguridad a la hora de iniciar una relación. El amor es un juego de apuestas. Piénsalo. Riqueza: Día apropiado para la presentación de currículums y referencias para empleadores potenciales. Aprovéchala al máximo. Bienestar: En cada persona existe una lección esperando ser aprendida. Deja las apariencias de lado, no subestimes lo que puedes aprender de los demás.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Deberás encontrar en tu corazón la entereza para aceptar ciertas verdades respecto a seres queridos de tu entorno familiar. Amor: Tu temperamento explosivo terminará por traer la discordia a la pareja en el día de hoy. Discúlpate si fuera necesario. Riqueza: Te replantearás tu forma de proceder en ciertas situaciones a nivel laboral que pondrán a prueba tus principios morales. Bienestar: Deja de lado esa tendencia que tienes a cuestionar a tu pareja en cada una de las determinaciones que toma. Confía en ella y déjala elegir su destino.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy deberás pensar profundamente antes de tomar una decisión. No te dejes llevar por tu personalidad impulsiva. Amor: Deberás hacer caso omiso de los pedidos de tu pareja por el momento. Necesitarás avocarte por completo a tu trabajo. Riqueza: Es momento de prestar mucha atención si vas a realizar una inversión. Si tienes dudas será bueno que pidas ayuda a un amigo. Bienestar: Atravesarás por una etapa difícil de superar próximamente. Recuerda que tienes amigos y familia a quienes recurrir por consuelo o afecto.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Buscarás el consejo de amigos y familiares queridos en ciertos menesteres que mantienen tu mente en aflicción. Amor: El materialismo es un serio defecto a ser tratado en la pareja. Que tus sentimientos no se vean afectados por la búsqueda de cuestiones materiales. Riqueza: Muy buenos augurios en un futuro cercano en lo laboral. Procura mantenerte listo para cuando la oportunidad llame a la puerta. Bienestar: No todos los errores o fracasos son tal. Existen muchos que se dan para enseñarnos lecciones que nos servirán para no equivocarnos más adelante.