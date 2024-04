Horóscopo de hoy jueves 25 de abril, signo por signo

Bienestar: Si no quieres terminar el mes lamentándote por los kilos de más, ajústate de inmediato a una dieta, te verás mejor y te sentirás deseado nuevamente.

Bienestar: No te sientes a esperar por las reacciones de los demás. Ellos necesitan un pequeño impulso y, cuando lo reciban, llegarán a cualquier parte.

Bienestar: Cuando las cosas empiezan a ponerse intensas, no te olvides que tienes límites. Te esfuerzas demasiado, olvídate del trabajo por un tiempo.

Riqueza: Tienes un margen de maniobra para gastos, pero no te sobregires y ten en cuenta que hay que reservar para el mes que viene.

Amor: Contarás con fuertes posibilidades de encontrar el amor de tu vida, por lo tanto, no te quedes en tu casa. Elige tu vestuario.

Riqueza: Tienes el impulso y la necesidad de gastar en nimiedades. Pero recuerda que tu posición económica actual no es la mejor.

Hoy: Sé más comunicativo y no temas expresar tus opiniones. Aparecen conflictos pasajeros con tus amigos, así que toma las cosas con calma.

Hoy: Hoy podrás vivir una noche especial. Ponte tus mejores galas y prepárate para divertirte como no lo hacías hace mucho tiempo.

Amor: Las relaciones íntimas son para ti tan importantes como alimentarte. No debes forzar las situaciones o podrías vivir un mal momento.

Hoy: Has decidido cambiar tu estado anímico y vuelves a ser alegre. Desbordarás entusiasmo y creatividad y estarás muy solicitado socialmente.

Amor: Dialogando sin prejuicios superarás contratiempos amorosos, pero el orgullo no te dejará poner las cosas en claro.

Amor: Mil replanteos sentimentales. Tendrás más suerte si no permites que otros decidan por ti. Toma las riendas de tu vida.

Riqueza: Las cosas no marcharán como lo planeaste en la jornada de hoy. No tomes riesgos innecesarios. Deberás ser muy cuidadoso.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Te verás afectado físicamente debido a la inestabilidad emocional que estás presentando en esta etapa de tu vida.

Amor: Momento para estar solo y tranquilo, no te compliques con los caprichos y exigencias de tu pareja o familiares cercanos.

Riqueza: No tendrás éxito en todo lo que te propongas, a pesar del esfuerzo invertido. Pero no te desanimes, no se puede ganar siempre.

Bienestar: No deberías tener que tomar decisiones salomónicas respecto a tus afectos. Debes hacer entender que no eres un objeto que se pueda poner en disputa.