Los cruces de este miércoles en el Mundial: a qué hora juegan Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos

Inglaterra ganó su grupo en el Mundial y va por más. (Foto: AP)

En la continuidad de los cruces de 16avos de final del Mundial, Inglaterra y RD Congo jugarán este miércoles desde las 13 en el Atlanta Stadium. El combinado inglés pasó la fase de grupos sin demasiado brillo y quiere afirmarse como candidato frente al sorpresivo seleccionado africano, que irá por un batacazo histórico. El árbitro del partido será Adham Makhadmeh y tendrá transmisión de la señal DSports.

Los Tres Leones lideraron el Grupo L con dos triunfos y un empate pero solo lograron convencer en la primera fecha contra Croacia, dejando dudas frente a Ghana y Panamá que buscarán despejar con el pase a la siguiente fase.

Los Leopardos consiguieron la clasificación con una remontada frente a Uzbekistán que les permitió ser los mejores en la tabla de terceros. En su grupo igualaron ante Portugal y perdieron por la mínima frente a Colombia.

En el duelo siguiente, Bélgica y Senegal jugarán desde las 17 en el Seattle Stadium, con arbitraje del hondureño Saíd Martínez y se podrá ver por DSports. Ambos equipos buscarán un triunfo que les de el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Bélgica terminó como líder del Grupo G luego de un arranque con dos empates frente a Egipto e Irán y un contundente 5-1 sobre Nueva Zelanda en la última fecha, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona.

Por su parte, Senegal se clasificó como uno de los mejores terceros. Las derrotas y empates de las primeras jornadas lo obligaban a ganar en el cierre del Grupo I, y respondió con una contundente goleada por 5-0 sobre Irak.

Ahora intentarán dar el golpe ante uno de los candidatos y repetir una actuación histórica en una Copa del Mundo.

Estados Unidos, el equipo del argentino, se mide con Bosnia en uno de los cruces de la jornada. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Luego, Estados Unidos y Bosnia se medirán a las 21 en el San Francisco, con el brasileño Raphael Claus de árbitro principal y transmisión de TyC Sports.

El seleccionado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino llega tras ser líder de su grupo, mientras que los bosnios se clasificaron como uno de los mejores terceros. El ganador se medirá ante el vencedor de Bélgica-Senegal.