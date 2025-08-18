Horóscopo de hoy lunes 18 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Deberás lidiar con ciertas tensiones en el aire de tu ambiente laboral. No dejes que esto te afecte demasiado. Amor: Los problemas no te serán ajenos en el día de hoy. Tu falta de tiempo debido a obligaciones no será bien recibida. Riqueza: Se dará la oportunidad de pasar un poco de tiempo fuera del ambiente laboral con tus superiores. Congráciate con ellos. Bienestar: Dejar de lado al amor en la vida equivale a no haber vivido. Dale el lugar que merece en tu lista de prioridades y no te prives de experimentarlo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Después de la tormenta llega la calma. Es momento de disfrutar, ya que lograste superar los problemas económicos que te aquejaban. Amor: Debes pensar que si tu pareja tiene celos hasta de tu familia, lo más probable es que esta relación no dure demasiado. Riqueza: Alguien está conspirando contra tus proyectos. Investiga quién es y enfréntalo. Lo mejor es que marques tu territorio. Bienestar: Muchas veces te gustaría saber qué te depara el destino. Consulta las runas o el tarot que no te defraudarán. Anímate.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te verás rodeado de propuestas y no sabrás qué decidir. Analiza cada una detalladamente y déjate guiar por tu instinto. Amor: No seas peleador. Si sigues provocando innecesariamente a tu pareja, esta se hartará y terminará engañándote. Riqueza: Una batalla campal se desatará en tu ambiente laboral. Decide de qué lado te ubicarás porque la guerra es a matar o morir. Bienestar: Notarás que hay personas de tu entorno con las que tienes una conexión muy fuerte, que comparten sensaciones e ideas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer. Amor: No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente. Riqueza: La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante práctica. No desesperes y tomate tu tiempo. Bienestar: La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente. Amor: Aprovecha este tiempo de soledad para expandir tus habilidades de conquista y seducción. Vive a pleno esta etapa. Riqueza: Sentirás el rechazo de tus pares laborales en tu nuevo ambiente de trabajo. No desesperes, apégate a tus obligaciones. Bienestar: En nuestra capacidad de compartir reside nuestro desarrollo espiritual. El desapego de las cosas materiales demuestra la madurez intelectual.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te encontrarás con alguien de tu pasado, de manera sorpresiva, inesperada. Su presencia te hará replantear muchas cosas en tu vida. Amor: Una fuerte carga erótica unirá a la pareja. Sin embargo, fuera de la cama, la pareja nadará en un mar de conflictos. Riqueza: Si te acecha la crisis laboral, deberás enfrentarla con uñas y dientes. Evita resignarte a las circunstancias. Bienestar: Si no enfrentas tus miedos, lo más probable es que nunca te arriesgues por nada ni por nadie. Es hora de salir a enfrentar el mundo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás ser tajantemente claro con la definición de ciertos parámetros para con tus vecinos. No dejes lugar a dudas. Amor: Encontrarás hoy la manera de conectarte con tu pareja de una forma diferente. Se avecinan cambios positivos. Riqueza: No permitas que tus principios éticos se vean afectados por aquellos vigentes en tu ambiente laboral. Aférrate a ellos. Bienestar: No es al fracaso a lo que le debes temer, sino a no aprender las lecciones que el mismo te enseñará cuando aparezca indefectiblemente en tu vida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Clara tendencia a tomar las determinaciones de manera incorrecta tendrás en la jornada de hoy. Evita dar grandes pasos. Amor: Encontrarás la manera de plantear y resolver con tu pareja ese tema tan complicado que solo los llevaba a discutir. Riqueza: Deberás tomar conciencia de que no puedes mantener este estilo de vida mucho más tiempo. Ajústate a tu presupuesto. Bienestar: Nunca encontrarás total aceptación a tus opiniones y puntos de vista en las personas que te rodean. Lo importante es saber respetarse mutuamente.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Aprende a ver el lado positivo de la vida en lugar de dejarte derrumbar por las vicisitudes que debieras afrontar. Amor: No podrás evitar sufrir tentaciones en el camino del amor. Busca en tu corazón la respuesta a tus interrogantes. Riqueza: Los inconvenientes que te habían asolado durante jornadas recientes finalmente se alejarán. Se acercan tiempos mejores. Bienestar: No dejes que retrasos o inconvenientes que debas atravesar en la vida aparten tu atención de las cosas más importantes, como la familia y el amor.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Varias de las situaciones que vivirás en la jornada dejarán claro que es necesario inducir cambios rotundos en tu vida. Amor: Pon todas tus energías en ese nuevo amor que estás viviendo. Deja en el olvido todo aquello que te trajo dolor y sufrimiento. Riqueza: Esta es una jornada donde la buena fortuna te sonreirá. Aprovecha la ocasión para recrearte con algún juego de azar. Bienestar: Que el orgullo no te haga caer en la más profunda soledad. Deberás aprender a buscar la compañía de tus seres queridos cuando así lo necesites.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tu sex appeal cautivará a más de uno. Sin darte cuenta, lograrás que los demás cumplan tus órdenes sin quejarse. Amor: No discutas con tu pareja por cosas que no tienen sentido, así no llegarán a ningún lado más que al final de la relación. Riqueza: Tienes el talento necesario para ocupar ese puesto que todos se disputan. No entres en esa lucha, ya lo tienes asegurado. Bienestar: Que nadie se atreva a entrometerse en tus asuntos familiares. Para ti, la familia es lo más sagrado y la defiendes con uñas y dientes.