Horóscopo de hoy lunes 6 de octubre 2025: predicciones signo por signo
Repasamos las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, lunes 6 de octubre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Tus planes se irán dando paulatinamente. Intenta no generarte enemigos, con humildad y sencillez llegarás a todas partes.
Amor: Tu positivismo traerá grandes recompensas. Tu optimismo estimula el humor de tu pareja. Momentos de gran compañerismo.
Riqueza: Serás entendido y aceptado sin mucho trámite. Tu economía mejorará y tus inversiones darán resultados positivos.
Bienestar: Toma las riendas de tu vida, haz lo que deseas hacer y no lo que quieran los demás. Reconoce que generas un poder a través de la palabra.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: La magia vuelve a tu vida con gran intensidad. Atrás quedan las confusiones y miedos. Se abre un nuevo horizonte de posibilidades.
Amor: Romántico e inspirado. Necesitarás compartir cada momento con mucha pasión, haciendo inolvidable este día.
Riqueza: Sorprenderás a tus superiores con tus ideas renovadoras e interesantes, generando una posibilidad de ascenso en tu carrera.
Bienestar: Aprende a darte más importancia y los demás cambiarán su actitud. A la hora de decidir ten en cuenta tus emociones y tu intuición.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Conocerás a gente que te será de mucha ayuda en el futuro, y además se convertirán en excelentes amigos. Es un buen día.
Amor: Te sorprenderás cuando veas cómo tu pareja intenta revertir una situación que los aqueja. Déjala actuar con libertad.
Riqueza: Cuidado con la toma de decisiones hoy, puedes equivocarte. Tus proyectos podrían tener muchas complicaciones.
Bienestar: Tu estado de salud es óptimo. Es importante que tengas la capacidad de separar los problemas y analizarlos uno a uno. Continúa valorando tu paz.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Invencible. Envidiable fuerza física y deseos de cortar con las ataduras. El secreto está en superar pensamientos negativos.
Amor: Estás en un error si crees que tu relación de pareja te permitirá seguir siendo libre. Preserva tu independencia, pon límites.
Riqueza: El dinero no llega del cielo, pero si estás atento durante estos días te surgirán nuevas ideas. No las desaproveches.
Bienestar: Basta de falsas modestias. Valórate a ti mismo y habla de tus cualidades. Las personas admiran a quien se sabe valioso.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Conocerás a una persona que te sacará de la estructura en la que te encuentras. Deja que tus instintos e intuición hagan de las suyas.
Amor: Serás el protagonista. Tu carácter curioso e inquieto te llevan a interesarte en diferentes personas. Escoge con el corazón.
Riqueza: Te ofrecerán un nuevo trabajo o un cambio de funciones. Maneja tus expectativas. No te dejes llevar por las emociones.
Bienestar: Permítete incorporar ideas renovadoras. Abre nuevos horizontes. Analiza con calma y claridad si es conveniente un cambio en tu estilo de vida.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Propuesta sugestiva de alguien de tu entorno laboral. Piensa detenidamente antes de proceder. Ten en cuenta tus intereses.
Amor: Mantén la calma y actúa con eficacia y paciencia. Las críticas de los demás será una forma de aislarte de quien te ama. Cuidado.
Riqueza: Ingresos inesperados te conducen a manejar negocios rentables. Los acontecimientos se desarrollarán vertiginosamente.
Bienestar: Toma las riendas o renuncia, no asumas posiciones intermedias que solo generarán conflictos con tus pares y contigo mismo. Ten fe en ti mismo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tienes que volver a empezar. Hoy es un buen día para hacer planes. Confía en quien se te acerque.
Amor: Vivirás un momento especial cuando descubras que todo tu ser vibra de amor por otra persona. Deja de lado los perjuicios que has tenido.
Riqueza: Trabajaste duro por mucho tiempo y por eso quieres tu recompensa. Tus jefes tendrán su mirada en ti. Debes actuar con cautela o podrías provocar reacciones adversas.
Bienestar: Piensa en empezar una rutina de actividad física. Tus obligaciones y la comida te transformarán en una persona diez años más mayor de lo que eres si no te cuidas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tendrás ideas que te quemarán por dentro para poder salir. Es tiempo de expresarlas y mostrar el camino que realmente deseas seguir.
Amor: Si quien tiene tu atención no puede darte siquiera la oportunidad de una conversación, debes aceptar que ya no hay amor ahí.
Riqueza: Descenso de la actividad laboral. Será difícil mantener el ritmo de otros días. Puede llegarte algún ingreso extra no esperado.
Bienestar: Pequeños dolores articulares te hacen pensar que los años no pasan solos. No hagas ejercicios bruscos.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: No te sorprendas si el día de hoy te sientes cansado o bajo de energía. Cancela algunos compromisos y saca tiempo para ti.
Amor: El amor llama a tu puerta, como si quisiera tirarla abajo. Te sentirás amado y amante.
Riqueza: Enfrentarás los conflictos cotidianos con una actitud más realista. Tendrás éxito en tareas que dependan de tu concentración.
Bienestar: Evita usar el perdón como fuente de poder. No lo uses para obtener lo que quieres, perdona verdadera e incondicionalmente.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tu ayuda será apreciada. Serás invitado a una celebración una vez que las cosas hayan mejorado.
Amor: Tensión en la pareja, problemas con vecinos o parientes. Trata de generar algún proyecto en común, eso les dará un respiro.
Riqueza: Reconoce que un poco de calma no viene nada mal. La inactividad es una oportunidad para pensar y desarrollar proyectos.
Bienestar: Quien mucho abarca… Si tienes limitaciones actúa en consecuencia. Pasa a la acción y deja de lado el sedentarismo intelectual en el que te encuentras.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Las cosas cambian para mejor. Te escucharán y te darán ese calor humano que tanto precisas. Pon límites a la invasión molesta.
Amor: Lentamente irás dejando atrás dudas y celos. Permítete vivir momentos de pasión y compromiso, sin por ello desestabilizarte.
Riqueza: Comprometido con el trabajo. Concentrado, a veces te dejas llevar por el pesimismo, debido a relaciones con socios o clientes.
Bienestar: Aprende a valorar el amor que te brindan todos los que te rodean. La vida te llevará de la mano, serás tú el que deba detenerse para observar lo importante.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Debes aceptar las cosas como vienen dadas, es la única manera de seguir adelante y poder actuar en consecuencia.
Amor: Cuidado con lo que deseas insistentemente, puede hacerse realidad. Trata de ser positivo de mente y corazón.
Riqueza: Verás cómo se desarrolla un problema que no te involucra. Aunque tengas la verdad no es bueno que decidas participar.
Bienestar: Hoy será un buen día para relajarte, hacer algo de deporte en tu hogar por la mañana y después darte un buen masaje. Mimarte de vez en cuando no está mal.
