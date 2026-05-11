Buscan intensamente a una joven de 26 años en Roca: fue vista por última vez el domingo 10 de mayo

En Roca se activó un operativo para dar con el paradero de Danitza Edith Rivera Wistuba, una joven de 26 años que se encuentra desaparecida. La última vez que la vieron fue en la madrugada del domingo. La denuncia fue radicada en la Comisaría 3°, y desde entonces, el personal policial realiza entrevistas a testigos en locales nocturnos para reconstruir sus últimos movimientos.

Según informaron desde la Policía de Río Negro a este medio, la investigación confirmó que la joven estuvo en un bar ubicado en Avenida Roca al 1300. Sin embargo, nuevos testimonios recabados en las últimas horas ubican su paso por comercios de las calles San Martín y México.

La Justicia ya solicitó el registro de las cámaras de seguridad de la zona para determinar hacia dónde se dirigió al abandonar el sector gastronómico.

Datos clave para identificar a Danitza Rivera

Danitza es de nacionalidad chilena y mide 1,50 metros. Según el reporte oficial, estas son sus características físicas y la ropa que utilizaba:

Físico: Contextura delgada, tez blanca, ojos verdes y cabello castaño claro largo.

Contextura delgada, tez blanca, ojos verdes y cabello castaño claro largo. Seña particular: Una cicatriz en el brazo derecho .

Una . Ropa: Vestía un jean azul chupín, un saco negro con dos botones y llevaba una cartera violeta.

Ante cualquier información, las autoridades de Río Negro solicitan contactarse de manera urgente con la línea de emergencias 911 o dirigirse a la Comisaría 3° de General Roca o la unidad policial más cercana.