Horóscopo de hoy martes 19 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 19 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: No tendrás éxito intentando recuperar una amistad del olvido. Resígnate a continuar tu vida de esta manera.
Amor: Tu tolerancia y paciencia serán todo lo necesario para poder sacar la relación a través de esta etapa tormentosa.
Riqueza: Caerás en cuenta de que tu realidad laboral ya no te ofrece los beneficios de antaño. Se aproximan cambios para ti.
Bienestar: No caigas en la trampa de juzgar por las apariencias. Siempre mantente receloso y cuidadoso a la hora de forjar una primera impresión.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Vivirás de cerca lo agridulce del amor, y esto te hará entender lo afortunado que eres en muchos aspectos de la vida.
Amor: El sexo no tiene que ser una demostración de amor obligada sino una expresión libre del cariño de la pareja. Acéptalo.
Riqueza: Iniciarás relaciones sociales con personal muy influyente en tu entorno laboral. Procura una buena primera impresión.
Bienestar: Busca darle un tiempo en tu vida a aquellas actividades que disfrutas desarrollando, sean relacionadas con el deporte, las artes o la cultura.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Contarás con todos tus sentidos a flor de piel hoy. Serás dueño de una elocuencia francamente envidiable. Muy buena jornada.
Amor: Los recuerdos de amores pasados son una carga con la que todos debemos cargar. Date el tiempo para superarlo.
Riqueza: Tus ideas innovadoras y tendencia alternativa han sido notadas con agrado por tus superiores. Expláyate a fondo.
Bienestar: Que el orgullo no termine por nublar tu capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No pierdas oportunidad de aceptar tus errores.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Los altibajos en tu estado de ánimo harán que tus colegas no sepan cómo acercarse a ti, estarás muy irritable y colérico.
Amor: En una relación siempre te entregas por completo, pero no te hagas muchas ilusiones con esta persona porque no funcionará.
Riqueza: No vivas pendiente del pasado, los tiempos cambiaron y la economía es otra. Acepta que algunas veces te va bien y otras no.
Bienestar: El regreso de alguien que estaba lejos te pondrá de muy buen humor. Recuperarás el tiempo perdido y planificarán acciones futuras.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Tendrás ganas de darte algunos gustos y lo más probable es que gastes mucho dinero en tu persona. Mide un poco más tus gastos.
Amor: Tienes todo lo necesario para convertirte en un buen partido, solo falta que dejes de pensar en ese amor que te hizo mucho daño.
Riqueza: No repares en los comentarios que hagan tus colegas. Ellos sangran por la herida, no tienes de qué preocuparte.
Bienestar: Es importante que reconozcas los obstáculos que impiden tu marcha hacia el éxito. Solo así lograrás enfrentarlos y superarlos.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Podrás deshacerte de preocupaciones que te agobiaran en jornadas anteriores. Disfruta el aire fresco que se respira.
Amor: Tu relación está deteriorada debido a los conflictos con tu familia política. Aprovecha la jornada para hacer algo al respecto.
Riqueza: Tomate diez minutos de la jornada de hoy para revisar tu agenda. No permitas que los compromisos laborales te sorprendan.
Bienestar: No siempre te será posible sortear las vicisitudes de la vida por ti mismo. Eventualmente deberás pedir ayuda a las personas que te rodean.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Llegarás a ciertas conclusiones acerca de tu vida sentimental durante la jornada de hoy. Esto redefinirá tus parámetros de vida.
Amor: Jornada ideal para primeras citas. Lograrás dar una increíble primera impresión durante la jornada. No dudes de tus instintos.
Riqueza: Aprovecha la jornada para continuar la búsqueda de aquellos bienes inmuebles que estás necesitando. Buenos augurios.
Bienestar: Caerás en cuenta que la violencia física no es la solución para los altercados cotidianos. La intimidación no es la respuesta a los problemas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Caerás en cuenta de que no podrás mantener este estilo de vida frenético y enteramente dedicado al trabajo por mucho más tiempo.
Amor: Es hora de que le propongas a esa persona especial ser más que amigos. Junta las fuerzas para expresarle tus sentimientos.
Riqueza: No podrás dejar a último momento cada compromiso que se te presente. Evita grandes problemas y responsabilízate.
Bienestar: Si esperas encontrarte con un mundo que piense igual que tú, te espera una gran desilusión. Recuerda que nadie es portador de las verdades absolutas.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu familia te reclama y los tienes un poco olvidados. Hoy sería bueno que los llames o les hagas una visita, les hará bien.
Amor: Tienes mucho talento para las mentiras, sabes cómo engañar a tu pareja. Pero esta vez te descubrirá y no podrás defenderte.
Riqueza: Aparecen dudas acerca del camino a tomar respecto a tus finanzas. Pide consejos a alguien que tenga experiencia en la materia.
Bienestar: Tu sarcasmo ha hecho que ganaras adeptos en más de una ocasión, pero esta vez hará que alguien cercano se sienta ofendido.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Marcada tendencia a cometer errores de juicio en la jornada de hoy. Buen día para sorprender a tu pareja con cambios.
Amor: Sentirás que finalmente has encontrado al amor de tu vida. Vive a pleno esta nueva etapa que se abre ante tus ojos.
Riqueza: Deberás luchar para defender tu posición laboral durante la jornada de hoy. Válete de cualquier medio para hacerlo.
Bienestar: No puedes pretender contar con la razón absoluta. Todos somos susceptibles de estar errados o cometer equivocaciones. Deja el orgullo de lado.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Tendrás un aluvión de visitas sociales en la jornada de hoy. Esto atrasará notablemente tus planes para el día.
Amor: El romanticismo será tu compañero para la jornada de hoy. Aprovecha para vivir momentos memorables con tu pareja.
Riqueza: No podrás creer la suerte que tendrás durante la jornada de hoy a nivel profesional. Se abre una nueva etapa en tu vida.
Bienestar: La paciencia es una de las virtudes más importantes a la hora de lidiar con las personas que te rodean. Mantén tu mente serena.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Ciertas circunstancias que no habías planeado correctamente te pondrán en serios inconvenientes durante el día de hoy.
Amor: Vivirás horas de tensión acompañada por tensión en lo que a lo emocional se refiere. Tu falta de tiempo será motivo de peleas.
Riqueza: Tendrás serios altercados con pares laborales que te sacarán completamente de las casillas durante la jornada de hoy.
Bienestar: De nada te sirve tener abundancia en objetos materiales si tu vida sentimental es nula o no llena tus necesidades. Busca conocer al amor.
