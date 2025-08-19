Horóscopo de hoy martes 19 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No tendrás éxito intentando recuperar una amistad del olvido. Resígnate a continuar tu vida de esta manera. Amor: Tu tolerancia y paciencia serán todo lo necesario para poder sacar la relación a través de esta etapa tormentosa. Riqueza: Caerás en cuenta de que tu realidad laboral ya no te ofrece los beneficios de antaño. Se aproximan cambios para ti. Bienestar: No caigas en la trampa de juzgar por las apariencias. Siempre mantente receloso y cuidadoso a la hora de forjar una primera impresión.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Vivirás de cerca lo agridulce del amor, y esto te hará entender lo afortunado que eres en muchos aspectos de la vida. Amor: El sexo no tiene que ser una demostración de amor obligada sino una expresión libre del cariño de la pareja. Acéptalo. Riqueza: Iniciarás relaciones sociales con personal muy influyente en tu entorno laboral. Procura una buena primera impresión. Bienestar: Busca darle un tiempo en tu vida a aquellas actividades que disfrutas desarrollando, sean relacionadas con el deporte, las artes o la cultura.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Contarás con todos tus sentidos a flor de piel hoy. Serás dueño de una elocuencia francamente envidiable. Muy buena jornada. Amor: Los recuerdos de amores pasados son una carga con la que todos debemos cargar. Date el tiempo para superarlo. Riqueza: Tus ideas innovadoras y tendencia alternativa han sido notadas con agrado por tus superiores. Expláyate a fondo. Bienestar: Que el orgullo no termine por nublar tu capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No pierdas oportunidad de aceptar tus errores.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los altibajos en tu estado de ánimo harán que tus colegas no sepan cómo acercarse a ti, estarás muy irritable y colérico. Amor: En una relación siempre te entregas por completo, pero no te hagas muchas ilusiones con esta persona porque no funcionará. Riqueza: No vivas pendiente del pasado, los tiempos cambiaron y la economía es otra. Acepta que algunas veces te va bien y otras no. Bienestar: El regreso de alguien que estaba lejos te pondrá de muy buen humor. Recuperarás el tiempo perdido y planificarán acciones futuras.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Tendrás ganas de darte algunos gustos y lo más probable es que gastes mucho dinero en tu persona. Mide un poco más tus gastos. Amor: Tienes todo lo necesario para convertirte en un buen partido, solo falta que dejes de pensar en ese amor que te hizo mucho daño. Riqueza: No repares en los comentarios que hagan tus colegas. Ellos sangran por la herida, no tienes de qué preocuparte. Bienestar: Es importante que reconozcas los obstáculos que impiden tu marcha hacia el éxito. Solo así lograrás enfrentarlos y superarlos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Podrás deshacerte de preocupaciones que te agobiaran en jornadas anteriores. Disfruta el aire fresco que se respira. Amor: Tu relación está deteriorada debido a los conflictos con tu familia política. Aprovecha la jornada para hacer algo al respecto. Riqueza: Tomate diez minutos de la jornada de hoy para revisar tu agenda. No permitas que los compromisos laborales te sorprendan. Bienestar: No siempre te será posible sortear las vicisitudes de la vida por ti mismo. Eventualmente deberás pedir ayuda a las personas que te rodean.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Llegarás a ciertas conclusiones acerca de tu vida sentimental durante la jornada de hoy. Esto redefinirá tus parámetros de vida. Amor: Jornada ideal para primeras citas. Lograrás dar una increíble primera impresión durante la jornada. No dudes de tus instintos. Riqueza: Aprovecha la jornada para continuar la búsqueda de aquellos bienes inmuebles que estás necesitando. Buenos augurios. Bienestar: Caerás en cuenta que la violencia física no es la solución para los altercados cotidianos. La intimidación no es la respuesta a los problemas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Caerás en cuenta de que no podrás mantener este estilo de vida frenético y enteramente dedicado al trabajo por mucho más tiempo. Amor: Es hora de que le propongas a esa persona especial ser más que amigos. Junta las fuerzas para expresarle tus sentimientos. Riqueza: No podrás dejar a último momento cada compromiso que se te presente. Evita grandes problemas y responsabilízate. Bienestar: Si esperas encontrarte con un mundo que piense igual que tú, te espera una gran desilusión. Recuerda que nadie es portador de las verdades absolutas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu familia te reclama y los tienes un poco olvidados. Hoy sería bueno que los llames o les hagas una visita, les hará bien. Amor: Tienes mucho talento para las mentiras, sabes cómo engañar a tu pareja. Pero esta vez te descubrirá y no podrás defenderte. Riqueza: Aparecen dudas acerca del camino a tomar respecto a tus finanzas. Pide consejos a alguien que tenga experiencia en la materia. Bienestar: Tu sarcasmo ha hecho que ganaras adeptos en más de una ocasión, pero esta vez hará que alguien cercano se sienta ofendido.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Marcada tendencia a cometer errores de juicio en la jornada de hoy. Buen día para sorprender a tu pareja con cambios. Amor: Sentirás que finalmente has encontrado al amor de tu vida. Vive a pleno esta nueva etapa que se abre ante tus ojos. Riqueza: Deberás luchar para defender tu posición laboral durante la jornada de hoy. Válete de cualquier medio para hacerlo. Bienestar: No puedes pretender contar con la razón absoluta. Todos somos susceptibles de estar errados o cometer equivocaciones. Deja el orgullo de lado.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tendrás un aluvión de visitas sociales en la jornada de hoy. Esto atrasará notablemente tus planes para el día. Amor: El romanticismo será tu compañero para la jornada de hoy. Aprovecha para vivir momentos memorables con tu pareja. Riqueza: No podrás creer la suerte que tendrás durante la jornada de hoy a nivel profesional. Se abre una nueva etapa en tu vida. Bienestar: La paciencia es una de las virtudes más importantes a la hora de lidiar con las personas que te rodean. Mantén tu mente serena.