Horóscopo de hoy martes 23 de abril, signo por signo

Riqueza: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.

Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.

Riqueza: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

Hoy: Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte.

Bienestar: No escondas tu verdadero ser por miedo a ser juzgado por parte de la sociedad. El reprimirte sólo llevará a un camino de frustraciones e infelicidad.

Bienestar: Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.

Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.

Hoy: Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad.

Hoy: Es el momento de hacer las paces con alguien cuya amistad extrañas. Aunque has quemado algunos puentes, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Anímate.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Una sensación de estar completamente a la deriva te embargará de pies a cabeza durante la jornada de hoy. Revisa tus planes.

Amor: El amor no debe dar lugar para ningún tipo de falsedades o mentiras. No temas mostrarte tal y cual eres con tu pareja.

Riqueza: No confíes en las alianzas que has establecido con ciertas personas no confiables en tu ambiente laboral. Precaución.

Bienestar: No decaigas ante la presión que imponga sobre tus hombros la vida. Aférrate a tus ideales y a las personas que amas y no las dejes escapar.