Horóscopo de hoy miércoles 18 de febrero: amor, finanzas y salud para los doce signos del zodíaco
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 18 de febrero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Grandes cambios de proyección personal en tus relaciones familiares. Te sentirás seguro, romperás las cadenas que cargas desde hace años.
Amor: No le restes importancia a este estado de felicidad que has logrado en el plano sentimental. Recuerda que te ha costado mucho.
Riqueza: Las cuestiones de dinero deben contemplarse a largo plazo, planifica el futuro para no lamentarte luego.
Bienestar: Debes de preocuparte en cambiar aquellos hábitos cotidianos que influyen negativamente en tu salud, como el cigarrillo, alcohol y la mala alimentación.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Todos exigirán atención, dinero, consejo, pero nadie se hará eco de tus problemas. No será tu mejor momento, todo te costará.
Amor: En el día de hoy estarás alegre y muy comunicativo. Te mostrarás accesible, lo cual te facilitará el contacto con tu pareja.
Riqueza: Tus asuntos pueden mejorar, salvo que por ansiedad intentes definir tratos que todavía necesitan madurar. Actúa objetivamente.
Bienestar: Tu manera despreocupada de asumir las cosas te evita el estrés, pero te provoca fatiga o vértigo. Tienes que descansar y meditar más las situaciones
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Estarás de humor para aprender, pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho, no es el momento adecuado
Amor: Tu actitud despreocupada hacia las relaciones afectivas de compromiso condiciona tu proceder. Así no durarán tus relaciones.
Riqueza: Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio. Ocasión también para realizar una buena inversión que dará sus frutos.
Bienestar: Molestias de difícil diagnóstico con posible componente psíquico. Intenta mantener pautas y ritmos estables de dormir, descansar y comer.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta manera en el contacto con la gente, en especial por vías de distracción.
Amor: Temeroso de comprometerte afectivamente, serás atormentado por una sensualidad desbordante que constituirá un profundo dilema.
Riqueza: Posibles errores, o algún tipo de engaño, pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos.
Bienestar: Las amistades pueden influir en las relaciones que tienes, para bien o para mal, pero procura que las injerencias sean las mínimas.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Por fin sientes que te comprenden en tu casa, y la verdad es que las cosas han cambiado para ti porque traes mejor energía y estás más positivo.
Amor: Avances en tus proposiciones amorosas. No desoigas la voz del corazón y las necesidades que aguardan ser cumplidas.
Riqueza: Es conveniente iniciar nuevas actividades, generar proyectos creativos, ampliar tus contactos y relaciones laborales.
Bienestar: Ante esquemas mentales muy arraigados en el otro, más vale ir con cuidado. En todo vínculo que se genere siempre es menester preservarse.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Podrías sentirte muy raro, como con una especie de peso interior. No permitas que los celos y tu carácter posesivo te arruinen el día.
Amor: Podrías preparar una cena exquisita para sorprender a alguien a quien te une un afecto muy especial. Pasarás una noche inolvidable.
Riqueza: Podrás emprender cualquier empresa por riesgosa que sea, ya que te sientes muy seguro de ti mismo. No le tienes miedo a nada.
Bienestar: El aire de la montaña es ideal para aflojar los músculos y dejar partir tanta tensión. Busca la manera de relajar tu cuerpo, aunque sea con un masaje.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Será difícil elegir, ya que todo paso que des tendrá inmediatas consecuencias, pero lo lograrás. Habrá cambios positivos en tu vida.
Amor: Sin lugar a dudas, este tiempo será particularmente intenso en la potenciación de tus relaciones sentimentales. Aprovéchalo.
Riqueza: La unión con otras personas de confianza es una buena opción para mejorar tu alicaído aspecto monetario.
Bienestar: Estás en una posición ideal para afianzar la seguridad en ti mismo y abrirte paso en lo que estás buscando. Camina con paso firme y seguro.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Etapa de confusión. Hay apariencias que ocultan las verdaderas razones de un distanciamiento muy desagradable de un ser querido.
Amor: Cuando aparezca una llamada telefónica o una carta, deberás interpretarla como un signo. Alguien está tratando de decirte algo.
Riqueza: Se presentará una apertura en tu carrera profesional. Es probable que surjan nuevas ideas, de las que podrás sacar provecho.
Bienestar: No permitas que tus flaquezas mermen tu utilidad y tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, esta te dará valor para salir de lo indeseable.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Posible situación de nerviosismo en el ámbito laboral. Descansa más y tómate las cosas con tranquilidad.
Amor: Conviene tomar cierta distancia para que no se produzcan algunos roces. Noticias de un antiguo amor olvidado.
Riqueza: Evita realizar críticas, y si pretendes realizar cambios en el trabajo, hazlo con mucha cautela y sentido común.
Bienestar: Intenta definir tus objetivos y no te disgustes por los problemas que puedas tener con personas con cierta autoridad, intenta evitar las discusiones.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo afectivo. Te sorprenderás de tu capacidad de ayuda al prójimo.
Amor: En el amor, abandónate a noches de grandes emociones y pasión, y olvídate de todos los viejos problemas. Necesitas descanso.
Riqueza: Aunque tengas un cargo jerárquico te conviene ceder a los reclamos de quienes trabajan a tu lado. Procede con cuidado.
Bienestar: Eres emprendedor, dinámico, de iniciativa. Enfócate en tus objetivos y compensa tu impaciencia y falta de persistencia con un alto nivel de energía.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Emocionalmente te sentirás muy bien durante todo el día y, para rematar, el fin de semana será genial con amigos y familiares.
Amor: Disfruta de los buenos momentos, esto hace que te dispongas a vivir a pleno. Se abrirán de par en par las puertas del amor.
Riqueza: Quizá hoy no sea el momento idóneo para tomar decisiones importantes que afecten a tu situación económica.
Bienestar: No puedes estar en todas, vas a terminar estresado o con pastillas para los nervios. Delega algunas tareas en alguien de confianza.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Ayudarás a un pariente cercano, lo sacarás de serios problemas. Deberás establecer un límite pues todos querrán tu ayuda.
Amor: El amor está muy cerca y hoy te darás cuenta. Sé tú mismo y no trates de impresionar con actitudes exageradas, le encantarás.
Riqueza: Es posible que durante este día obtengas una ganancia inesperada, ya sea de una herencia o de una inversión financiera
Bienestar: Debes tomar una actitud distinta si quieres buenos resultados, asume lo que le toca. Distanciarte de un problema no es la solución.
