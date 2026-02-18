Horóscopo de hoy miércoles 18 de febrero: amor, finanzas y salud para los doce signos del zodíaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Grandes cambios de proyección personal en tus relaciones familiares. Te sentirás seguro, romperás las cadenas que cargas desde hace años. Amor: No le restes importancia a este estado de felicidad que has logrado en el plano sentimental. Recuerda que te ha costado mucho. Riqueza: Las cuestiones de dinero deben contemplarse a largo plazo, planifica el futuro para no lamentarte luego. Bienestar: Debes de preocuparte en cambiar aquellos hábitos cotidianos que influyen negativamente en tu salud, como el cigarrillo, alcohol y la mala alimentación.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Todos exigirán atención, dinero, consejo, pero nadie se hará eco de tus problemas. No será tu mejor momento, todo te costará. Amor: En el día de hoy estarás alegre y muy comunicativo. Te mostrarás accesible, lo cual te facilitará el contacto con tu pareja. Riqueza: Tus asuntos pueden mejorar, salvo que por ansiedad intentes definir tratos que todavía necesitan madurar. Actúa objetivamente. Bienestar: Tu manera despreocupada de asumir las cosas te evita el estrés, pero te provoca fatiga o vértigo. Tienes que descansar y meditar más las situaciones

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estarás de humor para aprender, pero será difícil lograr tus objetivos educativos en este momento, y de hecho, no es el momento adecuado Amor: Tu actitud despreocupada hacia las relaciones afectivas de compromiso condiciona tu proceder. Así no durarán tus relaciones. Riqueza: Ocasión para emplearse y definir asuntos ligados al estudio. Ocasión también para realizar una buena inversión que dará sus frutos. Bienestar: Molestias de difícil diagnóstico con posible componente psíquico. Intenta mantener pautas y ritmos estables de dormir, descansar y comer.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Se promueven tu popularidad y tu afecto, beneficiándote de esta manera en el contacto con la gente, en especial por vías de distracción. Amor: Temeroso de comprometerte afectivamente, serás atormentado por una sensualidad desbordante que constituirá un profundo dilema. Riqueza: Posibles errores, o algún tipo de engaño, pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos. Bienestar: Las amistades pueden influir en las relaciones que tienes, para bien o para mal, pero procura que las injerencias sean las mínimas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Por fin sientes que te comprenden en tu casa, y la verdad es que las cosas han cambiado para ti porque traes mejor energía y estás más positivo. Amor: Avances en tus proposiciones amorosas. No desoigas la voz del corazón y las necesidades que aguardan ser cumplidas. Riqueza: Es conveniente iniciar nuevas actividades, generar proyectos creativos, ampliar tus contactos y relaciones laborales. Bienestar: Ante esquemas mentales muy arraigados en el otro, más vale ir con cuidado. En todo vínculo que se genere siempre es menester preservarse.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Podrías sentirte muy raro, como con una especie de peso interior. No permitas que los celos y tu carácter posesivo te arruinen el día. Amor: Podrías preparar una cena exquisita para sorprender a alguien a quien te une un afecto muy especial. Pasarás una noche inolvidable. Riqueza: Podrás emprender cualquier empresa por riesgosa que sea, ya que te sientes muy seguro de ti mismo. No le tienes miedo a nada. Bienestar: El aire de la montaña es ideal para aflojar los músculos y dejar partir tanta tensión. Busca la manera de relajar tu cuerpo, aunque sea con un masaje.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Será difícil elegir, ya que todo paso que des tendrá inmediatas consecuencias, pero lo lograrás. Habrá cambios positivos en tu vida. Amor: Sin lugar a dudas, este tiempo será particularmente intenso en la potenciación de tus relaciones sentimentales. Aprovéchalo. Riqueza: La unión con otras personas de confianza es una buena opción para mejorar tu alicaído aspecto monetario. Bienestar: Estás en una posición ideal para afianzar la seguridad en ti mismo y abrirte paso en lo que estás buscando. Camina con paso firme y seguro.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Etapa de confusión. Hay apariencias que ocultan las verdaderas razones de un distanciamiento muy desagradable de un ser querido. Amor: Cuando aparezca una llamada telefónica o una carta, deberás interpretarla como un signo. Alguien está tratando de decirte algo. Riqueza: Se presentará una apertura en tu carrera profesional. Es probable que surjan nuevas ideas, de las que podrás sacar provecho. Bienestar: No permitas que tus flaquezas mermen tu utilidad y tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, esta te dará valor para salir de lo indeseable.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Posible situación de nerviosismo en el ámbito laboral. Descansa más y tómate las cosas con tranquilidad. Amor: Conviene tomar cierta distancia para que no se produzcan algunos roces. Noticias de un antiguo amor olvidado. Riqueza: Evita realizar críticas, y si pretendes realizar cambios en el trabajo, hazlo con mucha cautela y sentido común. Bienestar: Intenta definir tus objetivos y no te disgustes por los problemas que puedas tener con personas con cierta autoridad, intenta evitar las discusiones.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Actividades vinculadas a clubes y organizaciones sociales podrán aportarte un empuje en lo afectivo. Te sorprenderás de tu capacidad de ayuda al prójimo. Amor: En el amor, abandónate a noches de grandes emociones y pasión, y olvídate de todos los viejos problemas. Necesitas descanso. Riqueza: Aunque tengas un cargo jerárquico te conviene ceder a los reclamos de quienes trabajan a tu lado. Procede con cuidado. Bienestar: Eres emprendedor, dinámico, de iniciativa. Enfócate en tus objetivos y compensa tu impaciencia y falta de persistencia con un alto nivel de energía.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Emocionalmente te sentirás muy bien durante todo el día y, para rematar, el fin de semana será genial con amigos y familiares. Amor: Disfruta de los buenos momentos, esto hace que te dispongas a vivir a pleno. Se abrirán de par en par las puertas del amor. Riqueza: Quizá hoy no sea el momento idóneo para tomar decisiones importantes que afecten a tu situación económica. Bienestar: No puedes estar en todas, vas a terminar estresado o con pastillas para los nervios. Delega algunas tareas en alguien de confianza.