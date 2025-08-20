Horóscopo de hoy miércoles 20 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Se presentan grandes desafíos en el trabajo. Tú eres consciente de tus limitaciones pero aprovecharás al máximo tus habilidades. Amor: Si estás solo, lo más probable es que sigas así porque eres demasiado exigente a la hora del amor y nadie te convence. Riqueza: Tu capacidad de persuasión será requerida. Alguien no está muy convencido de ayudarte y debes lograr que cambie de parecer. Bienestar: No vale la pena que pierdas el control por comentarios de gente que solo busca provocarte. No caigas en su juego.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Estarás perpetuamente tenso y ansioso en la jornada de hoy. Nada parecerá salir de acuerdo a tus planes. No pierdas la calma. Amor: Pon todas tus energías en esa salida que tanto programaste. La jornada no podría ser más propicia para el amor. Riqueza: Tendrás una jornada muy complicada a nivel laboral en el día de hoy. El trabajo parecerá no tener final alguno. Bienestar: No siempre serás capaz de encontrar una razón por la cual algunas cosas tienen el desenlace que poseen. Acepta la intrínseca complejidad de la vida.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sientes que alguien está hablando mal de ti. Hoy te darás cuenta de que no estabas equivocado. Descubre quién es. Amor: El estrés del trabajo provocará un desgaste en la pareja. Deberían darse un tiempo y replantear sus sentimientos. Riqueza: Si estás buscando trabajo, lo mejor es que no pierdas las esperanzas. Deberás sortear muchos obstáculos, pero lo hallarás. Bienestar: La gimnasia es una materia a desarrollar en tu vida cotidiana. Si no dejas el sedentarismo de lado, sus consecuencias saldrán a la luz pronto.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu autoestima está hoy un poco caída, pero el hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no se fijen en ti. Amor: Lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote. Mejor, sal y conoce gente nueva. Riqueza: La suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos en el hogar. Bienestar: No seas tan necio y de una vez por todas visita a tu médico. Un chequeo general servirá para disipar las dudas sobre cualquier patología.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy recibirás una correspondencia un tanto misteriosa. Te agradará conocer su contenido, es algo que ni te imaginas. Amor: Para ti el sexo ocupa un lugar muy importante en la pareja. Pero tu pareja no opina lo mismo. Hablen y busquen un equilibro. Riqueza: Te mostrarás más divertido con las personas de tu entorno laboral y estarás abierto a participar en grupos de trabajo. Bienestar: Dedícate a terminar todas aquellas tareas que te quedaron pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Un amigo te pondrá en contacto con oportunidades de inversión que son tan efímeras como redituables. Obtendrás altos beneficios. Amor: Entre ustedes hay mucha química y pasión, son una pareja envidiable. Pero prepárate, porque pronto llegarán los problemas. Riqueza: Solamente el trabajo constante y a conciencia te dejará el sabor de las cosas bien hechas. Disfruta de este momento, lo mereces. Bienestar: Tu hogar necesita un poco de armonía luego de los recientes sucesos. Lo mejor es realizar una limpieza y prender algunos sahumerios.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Contarás con tus habilidades mentales y cognitivas a flor de piel. Tendrás una capacidad increíble de concentración y fijación. Amor: No utilices al sexo como un medio para conseguir tus caprichos en la pareja. Soluciona esto mediante el diálogo. Riqueza: Deberás esforzarte al máximo si pretendes terminar con éxito ese proyecto clave para tu carrera. Pon todo tu corazón y no temas a las equivocaciones. Bienestar: No siempre es posible vivir de aquellas actividades que uno disfruta. Utiliza esto como plataforma para alcanzar tus metas personales.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu cuerpo finalmente dirá alto debido a serias exigencias a la que lo has expuesto recientemente. Escúchalo o perderás más tiempo. Amor: La jornada se verá complicada a nivel sentimental durante casi todo el día. Evita caer en discusiones sin sentido. Riqueza: Conocerás una persona de tu ambiente laboral que compartirá contigo muchos intereses. Surgirá una amistad clave. Bienestar: No permitas que la creatividad te abandone. Procura encontrar la inspiración en cada cosa que te rodee. Mantén tu mente receptiva.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No te vuelvas esclavo de tus palabras. Debes seleccionar sabiamente tus expresiones antes de pronunciarla. Riesgo de complicaciones. Amor: No busques en tu mente la solución a las interrogantes del corazón. Aprende a aceptar tus sentimientos. Riqueza: No permitas que tu exceso de confianza y arrogancia den una mala imagen en tu recién adquirido puesto laboral. Bienestar: No importa cuán negro se presente todo para ti, siempre existirá un amanecer que te permitirá alejarte de ese mundo de sombras. No desesperes.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Golpearás la pared de narices durante la jornada de hoy. Las cosas no saldrán como las tenías planeadas. No desesperes. Amor: Deberás resignarte a terminar con una relación que prometía mucho debido a comportamientos inexcusables de tu pareja. Riqueza: Ciertas ideas te invadirán en el día de hoy que pueden representar una gran ventaja a nivel económico a futuro. Bienestar: El destino tiene la virtud de permitirte encontrar lo que buscas en el lugar y momento menos esperado. Está en ti saber reconocerlo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Deberás buscar alguna manera de drenar las tensiones que estás acumulando paulatinamente. Cambia tu rutina. Amor: Deberás poner todo de ti mismo para sacar la relación adelante. No reniegues de las consecuencias de tus acciones. Riqueza: No des por sentadas ciertas situaciones a la hora de tomar determinaciones. Asegúrate de informarte debidamente. Bienestar: No podrás vivir una existencia completamente aislada de las personas que te rodean. Eventualmente llegará el momento en el que necesitarás ayuda.