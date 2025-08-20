Horóscopo de hoy miércoles 20 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 20 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Se presentan grandes desafíos en el trabajo. Tú eres consciente de tus limitaciones pero aprovecharás al máximo tus habilidades.
Amor: Si estás solo, lo más probable es que sigas así porque eres demasiado exigente a la hora del amor y nadie te convence.
Riqueza: Tu capacidad de persuasión será requerida. Alguien no está muy convencido de ayudarte y debes lograr que cambie de parecer.
Bienestar: No vale la pena que pierdas el control por comentarios de gente que solo busca provocarte. No caigas en su juego.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Estarás perpetuamente tenso y ansioso en la jornada de hoy. Nada parecerá salir de acuerdo a tus planes. No pierdas la calma.
Amor: Pon todas tus energías en esa salida que tanto programaste. La jornada no podría ser más propicia para el amor.
Riqueza: Tendrás una jornada muy complicada a nivel laboral en el día de hoy. El trabajo parecerá no tener final alguno.
Bienestar: No siempre serás capaz de encontrar una razón por la cual algunas cosas tienen el desenlace que poseen. Acepta la intrínseca complejidad de la vida.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Sientes que alguien está hablando mal de ti. Hoy te darás cuenta de que no estabas equivocado. Descubre quién es.
Amor: El estrés del trabajo provocará un desgaste en la pareja. Deberían darse un tiempo y replantear sus sentimientos.
Riqueza: Si estás buscando trabajo, lo mejor es que no pierdas las esperanzas. Deberás sortear muchos obstáculos, pero lo hallarás.
Bienestar: La gimnasia es una materia a desarrollar en tu vida cotidiana. Si no dejas el sedentarismo de lado, sus consecuencias saldrán a la luz pronto.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tu autoestima está hoy un poco caída, pero el hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no se fijen en ti.
Amor: Lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote. Mejor, sal y conoce gente nueva.
Riqueza: La suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos en el hogar.
Bienestar: No seas tan necio y de una vez por todas visita a tu médico. Un chequeo general servirá para disipar las dudas sobre cualquier patología.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy recibirás una correspondencia un tanto misteriosa. Te agradará conocer su contenido, es algo que ni te imaginas.
Amor: Para ti el sexo ocupa un lugar muy importante en la pareja. Pero tu pareja no opina lo mismo. Hablen y busquen un equilibro.
Riqueza: Te mostrarás más divertido con las personas de tu entorno laboral y estarás abierto a participar en grupos de trabajo.
Bienestar: Dedícate a terminar todas aquellas tareas que te quedaron pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Un amigo te pondrá en contacto con oportunidades de inversión que son tan efímeras como redituables. Obtendrás altos beneficios.
Amor: Entre ustedes hay mucha química y pasión, son una pareja envidiable. Pero prepárate, porque pronto llegarán los problemas.
Riqueza: Solamente el trabajo constante y a conciencia te dejará el sabor de las cosas bien hechas. Disfruta de este momento, lo mereces.
Bienestar: Tu hogar necesita un poco de armonía luego de los recientes sucesos. Lo mejor es realizar una limpieza y prender algunos sahumerios.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Contarás con tus habilidades mentales y cognitivas a flor de piel. Tendrás una capacidad increíble de concentración y fijación.
Amor: No utilices al sexo como un medio para conseguir tus caprichos en la pareja. Soluciona esto mediante el diálogo.
Riqueza: Deberás esforzarte al máximo si pretendes terminar con éxito ese proyecto clave para tu carrera. Pon todo tu corazón y no temas a las equivocaciones.
Bienestar: No siempre es posible vivir de aquellas actividades que uno disfruta. Utiliza esto como plataforma para alcanzar tus metas personales.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tu cuerpo finalmente dirá alto debido a serias exigencias a la que lo has expuesto recientemente. Escúchalo o perderás más tiempo.
Amor: La jornada se verá complicada a nivel sentimental durante casi todo el día. Evita caer en discusiones sin sentido.
Riqueza: Conocerás una persona de tu ambiente laboral que compartirá contigo muchos intereses. Surgirá una amistad clave.
Bienestar: No permitas que la creatividad te abandone. Procura encontrar la inspiración en cada cosa que te rodee. Mantén tu mente receptiva.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: No te vuelvas esclavo de tus palabras. Debes seleccionar sabiamente tus expresiones antes de pronunciarla. Riesgo de complicaciones.
Amor: No busques en tu mente la solución a las interrogantes del corazón. Aprende a aceptar tus sentimientos.
Riqueza: No permitas que tu exceso de confianza y arrogancia den una mala imagen en tu recién adquirido puesto laboral.
Bienestar: No importa cuán negro se presente todo para ti, siempre existirá un amanecer que te permitirá alejarte de ese mundo de sombras. No desesperes.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Golpearás la pared de narices durante la jornada de hoy. Las cosas no saldrán como las tenías planeadas. No desesperes.
Amor: Deberás resignarte a terminar con una relación que prometía mucho debido a comportamientos inexcusables de tu pareja.
Riqueza: Ciertas ideas te invadirán en el día de hoy que pueden representar una gran ventaja a nivel económico a futuro.
Bienestar: El destino tiene la virtud de permitirte encontrar lo que buscas en el lugar y momento menos esperado. Está en ti saber reconocerlo.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Deberás buscar alguna manera de drenar las tensiones que estás acumulando paulatinamente. Cambia tu rutina.
Amor: Deberás poner todo de ti mismo para sacar la relación adelante. No reniegues de las consecuencias de tus acciones.
Riqueza: No des por sentadas ciertas situaciones a la hora de tomar determinaciones. Asegúrate de informarte debidamente.
Bienestar: No podrás vivir una existencia completamente aislada de las personas que te rodean. Eventualmente llegará el momento en el que necesitarás ayuda.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Las mentiras estarán a la orden del día. Personas cercanas con rumores falsos intentarán hacerte enojar, no entres en su juego.
Amor: La vida social de cada uno de ustedes atenta contra la vida en pareja. Tienen demasiadas libertades y la independencia es total.
Riqueza: Eres el más capaz para ocupar ese puesto y los demás lo saben, pero obstaculizarán tu ascenso. Pelea con uñas y dientes.
Bienestar: La natación es una buena alternativa para modelar el cuerpo, descargar energías y liberar tensiones. Tenlo en cuenta.
