Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto: las predicciones en el amor y la fortuna para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado. Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu última pareja. Riqueza: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continúa adelante sin bajar los brazos. Bienestar: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es momento de hacer una pausa en el ritmo agitado y frenético de vida que estás llevando para buscar el equilibrio. Amor: Deja ya los celos de lado. Tu pareja te ha dado suficientes muestras de confianza como para eliminar en ti todo rastro de duda. Riqueza: No te permitas mostrar un semblante de duda en las decisiones que tomarás en el día de hoy. Estarás siendo observado. Bienestar: No puedes vivir pensando que solucionarás cada problema por ti mismo. Ten en mente que todo se da por una razón, evidente o no.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy te levantaste con las energías renovadas y de buen humor, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán cambiar tu carácter. Amor: Tu moral entrará en conflicto. Tu pareja exige cosas que tú no estás dispuesto a cumplir. Lo mejor será sincerarse y negociar. Riqueza: Invertir en tu capacitación es ir a lo seguro. Los que estén al frente de un comercio notarán que las ventas mejoran. Bienestar: No sabes guardar un secreto y eso hace que la gente no confíe en ti. Aprende a no ser tan boca floja, nadie querrá contarte nada.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No lograrás escapar de las consecuencias de ciertos eventos de tu pasado. Deberás lidiar con sus resultados. Amor: Tendrás una clara tendencia a aislarte en el día de hoy. Asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones. Riqueza: Deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de hoy, sobre todo a nivel económico-financiero. Revisa todo dos veces. Bienestar: No dejes que el furor de una determinada situación nuble tu capacidad de razonamiento. Todo problema tiene su solución aguardando ser hallada.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Se comenzarán a disipar ciertos nubarrones de tormenta en tu vida y el calor del sol se volverá a sentir. Etapa positiva. Amor: Mucho cuidado con la forma en la que encares discusiones durante el día de hoy. Tendencia a cometer errores. Riqueza: Sentirás que es el momento indicado para charlar con tus superiores tu futuro laboral. No temas mostrarte inflexible. Bienestar: No dejes que el cansancio y el apuro por concluir ciertas actividades te hagan entrar en un círculo vicioso de error tras error. Serenidad.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares. Amor: Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción. Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera. Bienestar: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Descubrirás ciertas verdades que te servirán para gestionar tu vida emocional y sentimental en el día de hoy. Intenta asimilarlas. Amor: Deja entrar al amor en tu vida, y verás como muchas cuestiones de ella se solucionan por sí mismas. No lo postergues más. Riqueza: Asegúrate de destacarte por sobre tus pares laborales durante la jornada de hoy, estarás siendo observado detenidamente. Bienestar: No puedes escapar de los cambios que la vida tiene reservados para ti. Es inútil resistirse, acepta tu realidad tal y cuál es.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Esta semana Sagitario se lucirá y será un maestro en el manejo de la lógica. Convicción y éxito asegurado, sólo tienes que confiar en ti. Amor: La vida amorosa de pareja entrará en un momento de gran tensión a causa de celos y pasiones contradictorias. Riqueza: Demuestra tu habilidad para cerrar tratos que son importantes para tu futuro. La actitud creativa te llevará a la cima. Bienestar: Se requiere un tremendo caudal de energía para que una persona logre algo valioso, el precio es contar con optimismo, bondad y magnanimidad.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tus mejores amigos serán tu intuición y tus emociones. No te fíes de falsos consejos, no todos lo que te rodean te quieren bien. Amor: Notarás que en el plano sentimental comienzas a tener los resultados esperados en todos los cambios que has hecho. Riqueza: Es fácil que abras nuevas vías de negocio debido a tus contactos y a tu carisma personal. Grandes oportunidades de progreso. Bienestar: Ser sincero con tus sentimientos te dejará algo positivo como resultado. No intentes sobreponerte a tus sensaciones. Actúa en consecuencia.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: En el plano emocional afianzarás todo lo que no estaba demasiado sólido. Cambiarás la tristeza y el desgano por la naturaleza y los amigos. Amor: Descubrirás con desagrado que ciertas costumbres nocivas de tu pareja se han incorporado a las propias. Procura cambiar. Riqueza: El problema se suscita si tienes negocios en común con la familia. Prepárate para la lucha y aprende a no mezclar las cosas. Bienestar: Dar el ejemplo es la mejor de las actitudes que puedes tener con una persona, es de buena escuela. En vez de insistir con la palabra, actúa.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Aparecerán inquietudes normales de todo hogar, no te preocupes de más. Debes tener tranquilidad para resolver tanto situaciones simples, como complicadas. Amor: Cuando no tienes pareja, la deseas y cuando la tienes, no le das todo el amor y comprensión que tu pareja necesita. Decídete qué quieres hacer de tu vida amorosa. Riqueza: Día favorable para realizar inversiones y tomar decisiones de largo plazo. Es clave que seas racional, hoy más que nunca. Bienestar: Cuida tu imagen pública porque de ella depende el salto a la fama o la posibilidad de algo muy ventajoso. Aléjate de discusiones y habladurías.