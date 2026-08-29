Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto: las predicciones en el amor y la fortuna para cada signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 29 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.
Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu última pareja.
Riqueza: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continúa adelante sin bajar los brazos.
Bienestar: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Es momento de hacer una pausa en el ritmo agitado y frenético de vida que estás llevando para buscar el equilibrio.
Amor: Deja ya los celos de lado. Tu pareja te ha dado suficientes muestras de confianza como para eliminar en ti todo rastro de duda.
Riqueza: No te permitas mostrar un semblante de duda en las decisiones que tomarás en el día de hoy. Estarás siendo observado.
Bienestar: No puedes vivir pensando que solucionarás cada problema por ti mismo. Ten en mente que todo se da por una razón, evidente o no.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Hoy te levantaste con las energías renovadas y de buen humor, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán cambiar tu carácter.
Amor: Tu moral entrará en conflicto. Tu pareja exige cosas que tú no estás dispuesto a cumplir. Lo mejor será sincerarse y negociar.
Riqueza: Invertir en tu capacitación es ir a lo seguro. Los que estén al frente de un comercio notarán que las ventas mejoran.
Bienestar: No sabes guardar un secreto y eso hace que la gente no confíe en ti. Aprende a no ser tan boca floja, nadie querrá contarte nada.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No lograrás escapar de las consecuencias de ciertos eventos de tu pasado. Deberás lidiar con sus resultados.
Amor: Tendrás una clara tendencia a aislarte en el día de hoy. Asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones.
Riqueza: Deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de hoy, sobre todo a nivel económico-financiero. Revisa todo dos veces.
Bienestar: No dejes que el furor de una determinada situación nuble tu capacidad de razonamiento. Todo problema tiene su solución aguardando ser hallada.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Se comenzarán a disipar ciertos nubarrones de tormenta en tu vida y el calor del sol se volverá a sentir. Etapa positiva.
Amor: Mucho cuidado con la forma en la que encares discusiones durante el día de hoy. Tendencia a cometer errores.
Riqueza: Sentirás que es el momento indicado para charlar con tus superiores tu futuro laboral. No temas mostrarte inflexible.
Bienestar: No dejes que el cansancio y el apuro por concluir ciertas actividades te hagan entrar en un círculo vicioso de error tras error. Serenidad.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares.
Amor: Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción.
Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera.
Bienestar: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Descubrirás ciertas verdades que te servirán para gestionar tu vida emocional y sentimental en el día de hoy. Intenta asimilarlas.
Amor: Deja entrar al amor en tu vida, y verás como muchas cuestiones de ella se solucionan por sí mismas. No lo postergues más.
Riqueza: Asegúrate de destacarte por sobre tus pares laborales durante la jornada de hoy, estarás siendo observado detenidamente.
Bienestar: No puedes escapar de los cambios que la vida tiene reservados para ti. Es inútil resistirse, acepta tu realidad tal y cuál es.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Esta semana Sagitario se lucirá y será un maestro en el manejo de la lógica. Convicción y éxito asegurado, sólo tienes que confiar en ti.
Amor: La vida amorosa de pareja entrará en un momento de gran tensión a causa de celos y pasiones contradictorias.
Riqueza: Demuestra tu habilidad para cerrar tratos que son importantes para tu futuro. La actitud creativa te llevará a la cima.
Bienestar: Se requiere un tremendo caudal de energía para que una persona logre algo valioso, el precio es contar con optimismo, bondad y magnanimidad.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tus mejores amigos serán tu intuición y tus emociones. No te fíes de falsos consejos, no todos lo que te rodean te quieren bien.
Amor: Notarás que en el plano sentimental comienzas a tener los resultados esperados en todos los cambios que has hecho.
Riqueza: Es fácil que abras nuevas vías de negocio debido a tus contactos y a tu carisma personal. Grandes oportunidades de progreso.
Bienestar: Ser sincero con tus sentimientos te dejará algo positivo como resultado. No intentes sobreponerte a tus sensaciones. Actúa en consecuencia.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: En el plano emocional afianzarás todo lo que no estaba demasiado sólido. Cambiarás la tristeza y el desgano por la naturaleza y los amigos.
Amor: Descubrirás con desagrado que ciertas costumbres nocivas de tu pareja se han incorporado a las propias. Procura cambiar.
Riqueza: El problema se suscita si tienes negocios en común con la familia. Prepárate para la lucha y aprende a no mezclar las cosas.
Bienestar: Dar el ejemplo es la mejor de las actitudes que puedes tener con una persona, es de buena escuela. En vez de insistir con la palabra, actúa.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Aparecerán inquietudes normales de todo hogar, no te preocupes de más. Debes tener tranquilidad para resolver tanto situaciones simples, como complicadas.
Amor: Cuando no tienes pareja, la deseas y cuando la tienes, no le das todo el amor y comprensión que tu pareja necesita. Decídete qué quieres hacer de tu vida amorosa.
Riqueza: Día favorable para realizar inversiones y tomar decisiones de largo plazo. Es clave que seas racional, hoy más que nunca.
Bienestar: Cuida tu imagen pública porque de ella depende el salto a la fama o la posibilidad de algo muy ventajoso. Aléjate de discusiones y habladurías.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Vivirás grandes y profundas emociones durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus sentimientos para manejarte.
Amor: No hay lugar en la pareja para ingratitudes y egoísmos. Deberás aprender a compartir con tu pareja o vivirás en soledad.
Riqueza: Es importante simpatizar con las necesidades del personal a tu cargo para poder mantenerlos motivados. Aprende a escucharlos.
Bienestar: Que las relaciones físicas no se vuelvan la única razón para mostrarte cercano a una persona. Experimenta la proximidad espiritual con tu pareja.
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