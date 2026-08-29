Los motivos por los que Noruega busca ponerles límites a las gafas inteligentes

Noruega avanza hacia una regulación más estricta de las gafas inteligentes y otros dispositivos capaces de combinar cámaras, micrófonos e inteligencia artificial. El gobierno analiza incluso prohibir las funciones de reconocimiento facial de otras personas en espacios públicos, ante el riesgo de que estas tecnologías afecten la privacidad y la intimidad.

Las gafas inteligentes ya permiten tomar fotografías y grabar videos, realizar llamadas, escuchar música, traducir señales en otros idiomas, mostrar textos o mapas en el campo visual y acceder a asistentes de IA. La expansión de estas funciones abrió un nuevo debate: ¿qué ocurre cuando una persona puede registrar, identificar o analizar a otras sin que estas lo sepan?

“Podemos ver que la vida privada y la intimidad de las personas se ven sometidas a presión por las nuevas tecnologías y, por ello, quiero regular las gafas inteligentes y los dispositivos similares de forma más estricta que en la actualidad”, afirmó la ministra de Digitalización, Karianne Tung.

La funcionaria anticipó que una de las alternativas podría ser prohibir el reconocimiento facial de terceros en espacios públicos. También anunció la creación de un grupo de expertos que asesorará al Gobierno sobre cómo reforzar la protección de los consumidores frente a las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, pidió a organismos públicos y empresas que comiencen a establecer sus propias reglas.

El planteo noruego apunta a una tendencia tecnológica cada vez más visible: la incorporación de inteligencia artificial a objetos cotidianos que ya cuentan con cámaras y micrófonos, desde gafas y auriculares hasta gorras y otros dispositivos. “Debemos evitar que este equipamiento se utilice para monitorear a otras personas en espacios públicos”, sostuvo Tung.

El Consejo Noruego del Consumidor respaldó la iniciativa. Su responsable de política digital, Finn Lutzow-Holm Myrstad, incluso pidió a los comercios que suspendan la venta de gafas inteligentes hasta que exista mayor claridad jurídica.

El debate tiene además un protagonista concreto: Meta. Según algunos informes, la compañía ya desarrolló una función de reconocimiento facial preparada para incorporarse a sus gafas inteligentes. “Meta ya tiene esta tecnología lista para su uso, y es solo cuestión de tiempo que se incorpore a las gafas”, advirtió Myrstad.

La eventual prohibición, sin embargo, no eliminaría todos los riesgos. Incluso sin reconocimiento facial, estos dispositivos pueden utilizarse para realizar grabaciones encubiertas. El desafío para los reguladores será encontrar un equilibrio entre innovación y privacidad en un mundo donde una cámara puede estar integrada en un objeto tan cotidiano como un par de gafas.

Con información de agencia AFP