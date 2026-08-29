Río Negro tendrá un único ente regulador de servicios públicos y se elimina al EPRE

El control del servicio eléctrico ya no será del EPRE, sino del nuevo ente regulador. Foto Archivo.

En Río Negro, gobierno provincial propone constituir un único órgano de control de los servicios públicos. Así lo plantea un proyecto remitido a la Legislatura para su tratamiento en la sesión del próximo jueves 3.

El Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC), en vía de creación, asumirá la “regulación y el control de los servicios públicos de electricidad, agua potable y desagües cloacales”, actualmente fiscalizados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

“La arquitectura propuesta permite que, en el futuro y mediante ley específica, se incorporen al ente otros servicios regulados, como gas por redes en distribución provincial, transporte, residuos, o servicios digitales”. Un párrafo de los fundamentos del proyecto elevado.

El organismo -que “tendrá autarquía e independencia funcional y presupuestaria”- asumirá las actuales funciones del EPRE y el DPA. El primero directamente se disuelve y el segundo cede sus atribuciones de control.

El DPA no será eliminado, sí cederá funciones, pero el EPRE será disuelto y su estructura se integrará al nuevo organismo. Foto: Marcelo Ochoa.

En los fundamentos, el proyecto gubernamental anticipa que el “regulador multisectorial” podrá incorporar otros servicios, y menciona “gas por redes en distribución provincial, transporte, residuos, o servicios digitales provinciales”.

El proyecto mantiene vigentes los marcos regulatorios específicos de electricidad y agua, pero se remarca que las tareas regulatorias pasarán a estar concentradas en el ERSeC.

Tarifas, sanciones y reclamos

La organización propuesta asumirá la fijación de tarifas y la aprobación de los cuadros tarifarios, como también el control de los prestadores, la aplicación de sanciones y la resolución de controversias que se vinculen con la prestación de los servicios.

El futuro ERSeC concentrará los reclamos de los usuarios por deficiencias en los servicios o problemas de facturación, para lo cual, establecerá procedimientos para su resolución.

El proyecto contempla mecanismos de participación pública, que podrán incluir consultas documentadas y audiencias públicas.

La conducción del Ente recaerá en un Directorio de tres integrantes, que designará el Poder Ejecutivo “entre quienes acrediten probados antecedentes en el sector”.

El miércoles se definirá el temario de la sesión del jueves, pero este expediente del Ejecutivo estará incluido. Foto: Marcelo Ochoa.

Puntualmente, el órgano de control se propone con “autarquía e independencia funcional” pero el mando corresponderá a designaciones del gobernador.

En la reorganización, el EPRE se disuelve y se prevé que el personal, bienes, presupuesto, activos y patrimonio se transfieran al nuevo ente.

El financiamiento del ente se prevé con una tasa anual de inspección y de control que deberán pagar los diferentes prestadores regulados.

La situación es diferente para el DPA, que tiene otras funciones; entonces, la iniciativa retira la facultad del organismo de la fiscalización de los servicios de agua potable y desagües cloacales, que están concesionados a ARSA y distintas cooperativas.

Aunque inicialmente el ERSeC concentrará la regulación de electricidad, agua potable y cloacas, se anticipa que podrá incorporar otros servicios y actividades a su jurisdicción en su fiscalización.

Además, se propone un esquema de financiamiento, a partir de una tasa anual de inspección y control que deberán pagar los prestadores regulados.

El texto proyecta un plazo de transición de seis meses, considerando que se establecen 90 días para la reglamentación, a partir de la promulgación de la ley, y se fijan otros 90 para la formal conformación del directorio del ERSeC. Se aclara, igualmente, que el Ejecutivo podrá disponer en la reglamentación cuándo comenzará con la regulación de los distintos servicios y actividades.