Dos maneras de honrar a un grande

Javier Genoud

DNI 17.506.130

GENERAL ROCA

No es una cuestión de comparar artistas. Tampoco de medir quién tuvo más seguidores. Mucho menos de desmerecer el amor con el que Argentina despidió al Indio Solari. Pero viendo las imágenes de la despedida de Rubén “El Negro” Rada en Montevideo, me surgió una reflexión. Hay algo en la forma en que Uruguay despide a Rada que me conmueve especialmente: el orden y respeto, la sobriedad y puesta en escena, el cuidado del lugar y la convivencia entre lo institucional y lo popular. Y, al mismo tiempo, la música, el candombe y los tambores, la alegría; y esa manera tan uruguaya de transformar el dolor en identidad.

No hay menos emoción por haber más orden. Al contrario. Y ahí inevitablemente aparece la comparación con la despedida del Indio Solari en Argentina.

Una multitud inmensa, genuina, apasionada, con una demostración extraordinaria de amor y pertenencia. Pero también una expresión mucho más desbordada, más caótica y, por momentos, menos cuidada desde lo escenográfico y lo institucional.

No digo que una sea correcta y la otra incorrecta.

Son sociedades, culturas y artistas distintos. Pero quizás estas imágenes nos permitan preguntarnos algo más profundo: ¿Cómo despedimos a nuestros grandes? Porque el respeto no está solamente en la cantidad de gente que concurre, ni en el volumen de los cantos, ni en la magnitud de la convocatoria. También está en cómo se organiza una multitud, cómo se cuida un espacio, cómo se acompaña a una familia y cómo una sociedad consigue expresar un dolor colectivo sin perder la armonía.

Hoy Montevideo me dejó esa sensación. Una multitud puede ser multitud sin dejar de ser respetuosa. Puede cantar sin gritar, sin agredir. Puede llorar sin destruir, celebrar la vida de quien se fue sin convertir la despedida en un desborde. Y quizás esa sea la diferencia que más me llamó la atención.

No lo digo con resentimiento ni con ánimo de criticar a nadie. Lo digo simplemente como argentino, mirando hacia el otro lado del Río de la Plata y pensando que, a veces, también podemos aprender de cómo otros pueblos hacen las cosas.-

