El petróleo de Vaca Muerta ya generó más dólares que los que se adeudan al FMI

El petróleo de Vaca Muerta ya generó un valor de más de 54.000 millones de dólares, y a partir de 2030 se espera que alcance esa cifra pero cada año. (Foto: archivo Matías Subat)

De Vaca Muerta se habla mucho, realmente mucho. Pero poder dimensionar la importancia del desarrollo de la formación shale no es tan simple. Desde el inicio de sus desarrollo, en 2013, las diversas compañías que perforan la roca madre ya lograron extraer 841 millones de barriles de petróleo, algo nuevamente difícil de cuantificar si no se toma en cuenta un parámetro mucho más simple: tan solo esa producción generó una caja de más de 54.000 millones de dólares que supera a la deuda tomada por Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien hubo un par de pozos experimentales entre 2010 y 2012, el desarrollo de Vaca Muerta se reduce al acuerdo entre YPF y Chevron de agosto de 2013. En lo que quedó de ese año se alcanzó una producción de 505.000 barriles en todo el año, algo que hoy se da en menos de un día pues el último registro -de julio- da cuenta que son 641.000 barriles diarios los que se extrajeron en promedio.

El crecimiento de la producción de petróleo se dio a tasas increíbles en Vaca Muerta, ya que por ejemplo de 2013 a 2014 la cantidad de barriles obtenidos se multiplicó por 10. El año pasado, este incremento progresivo llevó a que en el año se acumulara una extracción total de 181 millones de barriles de petróleo.

Y no para. En los primeros siete meses de este año, las extracciones ya llegaron a los 130 millones de barriles, superando a todo el 2023 y a un paso de hacer lo mismo con el 2024, restando aún un cuatrimestre entero de trabajos.

En total, desde 2013 las operadoras de Vaca Muerta -lideradas claro está por YPF- ya extrajeron 841.495.000 barriles de petróleo. Un valor con muchos dígitos, difícil de comprender qué tan importante es, pero que implica que tan solo el petróleo de Vaca Muerta generó un valor de 54.150 millones de dólares.

El precio del barril

Para poder cuantificar estos millones de barriles la cuenta tampoco es simple. Se debe por un lado considerar el precio fluctuante del mercado exportador, pero en especial el precio del mercado doméstico que en estos 13 años analizados pasó de la actual regla de mercado, a incluso el Barril Criollo, un precio local que fue más alto que internacional.

Las variaciones del precio por barril van desde los 103 dólares del 2013 (que explican porqué se inició el desarrollo cuando el costo de sacar cada barril rondaba los 75 dólares) hasta los 37 dólares en promedio que se pagó en la pandemia de Covid.

Un punto destacado del análisis realizado por EnergíaOn de los precios es que el alza de precios registrada en este año, a raíz del conflicto en Medio Oriente por el bloqueo de Estrecho de Ormuz, se da justo en momentos en los que la producción de petróleo es mucho más alta, a razón de 100.000 barriles más por día que el año pasado.

Las exportaciones de petróleo se duplicaron en el año y en el primer semestre superaron los 35 millones de barriles despachados desde Puerto Rosales.

Esto hace que este escenario de precios alto sea un doble punto a favor, pues en la famosa regla de PxQ (precio por cantidad) hace que sean más los barriles que están logrando ese mejor valor, elevando el precio promedio histórico del barril de Vaca Muerta.

Es así que, el precio promedio ponderado es de 64,35 dólares el barril, y lleva a la cuenta que la caja que generó el petróleo de Vaca Muerta a la fecha es de 54.150 millones de dólares.

Esta suma -que claro está que se generó en el plazo señalado de 13 años- representa 1,3 veces la deuda de capital que tomó Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que es de 42.000 millones de dólares. E incluso, si se toman en cuenta los intereses cargados hasta la fecha, los ingresos de Vaca Muerta prácticamente coinciden con los 57.000 millones de dólares que se le deben al FMI.

La curva de aprendizaje de Vaca Muerta

Detrás del valor generado por los barriles de Vaca Muerta hay otro monto económico, lo invertido, que a la fecha roza los 55.000 millones de dólares. Este valor, levemente superior a lo generado por el petróleo marca tres conceptos clave. Por un lado, está la porción de obras e ingresos del gas natural que no se contabilizaron en este análisis, pero que claramente tienen peso.

El segundo punto clave es que la curva de aprendizaje permitió a las empresas reducir costos a la vez que elevaron la producción. Esto hizo que un pozo que en 2013 costaba hasta 40 millones de dólares y aportaba 800.000 barriles en su vida, hoy cueste 13 millones y supere a la vez los 2 millones de barriles acumulados.

Mientras que el tercer punto es la escencia de esta industria, pues las obras se planifican a 20 años, con lo cual hoy se ven inversiones altas en infraestructuras como plantas y ductos, pero que seguirán siendo utilizadas por varias décadas.

La visita de Georgieva y las proyecciones a 2030

El mes pasado, la titular del FMI Kristalina Georgieva visitó el país pero no solo se quedó en Buenos Aires sino que aprovechó la oportunidad para recorrer y conocer de primera mano cómo se trabaja en Vaca Muerta.

Con los datos del valor generado por la producción de Vaca Muerta, la visita cobra aún más sentido, pues se trata de una de las “turbinas” generadoras de divisas que tiene el país, junto al complejo agropecuario, para poder hacer frente a la deuda con el organismo.

Pero lo más destacado de todo, es que por un lado los 54.150 millones de dólares generados por Vaca Muerta son solo contabilizando el petróleo. Es decir que hay otra caja, correspondiente al gas natural y los líquidos del gas, que no se contabilizó en este artículo, pero sí fue generada.

Georgieva visitó Vaca Muerta junto al ministro Luis Caputo y el CEO de YPF, Horacio Marín.

Esta segunda -y hasta tercera caja con los líquidos ricos- son las que crecerán considerablemente a partir de los proyectos para la exportación de gas natural licuado (GNL), que prometen además multiplicar los ingresos de Vaca Muerta.

Pero por el otro lado, y esto Gerogieva lo tiene bien en claro, están las proyecciones de crecimiento de Vaca Muerta, tanto con los proyectos de GNL como también con la exportación de petróleo a partir del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Si en lo que va del año el sector del petróleo y el gas acumula exportaciones por 5.806 millones de dólares, las estimaciones dan cuenta que a ese valor se le podría sumar un cero, y a la derecha. Y lo más destacado es que por el doble efecto de precios altos y mayor producción, el petróleo de Vaca Muerta ya generó a julio 10.000 millones de dólares en caja y podría aspirar a cerrar el año en 20.000 millones de dólares si el crudo se mantiene sobre los 90 dólares el barril.

El propio CEO de YPF, Horacio Marín, reformuló recientemente los cálculos que venía difundiendo y detalló que “proyectamos que a partir de 2031 ó 2032 Argentina exportará más de 50.000 millones de dólares al año”, un crecimiento exponencial en el que el motor no es otro que Vaca Muerta.