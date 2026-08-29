Necrológicas de hoy, sábado 29 de agosto de 2026

Sanz del Campo, Eleonora Laura Falleció el 20-08-2026 en la ciudad de Neuquén Capital. Sus hijos Carolina, Victoria, Emilio y Verónica Hammar, sus hijos políticos Ignacio Wolinski, Fernando Agüero y Juan Pablo Parola junto a sus nietos Pilar, Victor, Franco, Tomás, Ludmila, Mairena y Mila participan con profundo pesar el fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en Neuquén Capital.

MUÑOZ, CAMILO A seis años de tu partida, te recordamos con mucho amor. Gracias por cuidarnos siempre. Te amamos. Tu esposa Norma, tu hija Laura, tu hijo político Erik, y tus nietos Mirko, Darko y Kamilo.

Pérez, Ángela La Comisión de Amigos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén participa del fallecimiento de su socia fundadora. Nuestro corazón está con sus hijas Victoria, Adriana y Nelly Hernández, nietos Pablo, Hilda, David y María Victoria, como también con sus parientes políticos.Compartimos el dolor de su partida y la alegría de haberla conocido.La despedida se realizó ayer jueves 27 en el Cementerio Central de la Ciudad de Neuquén.

BONIFACIO VDA. DE GONZALEZ, CLEMIRA NATIVIDAD Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijas: Graciela, Claudia y María Julia. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

SACNE, EDUARDO La Asociación Italiana de SM y D Italia Unida, participa su fallecimiento, acompañando a Ana María y a toda su flia, en tan doloroso momento

SACNE, EDUARDO OMAR Falleció en Gral. Roca a los 75 años. Su esposa: Ana María Tarenzi. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO