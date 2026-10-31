Horóscopo de hoy sábado 31 de octubre: qué dicen los astros sobre el cierre de cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Eventualmente deberás hacer frente a ciertos temores de los que vienes escapando. No postergues lo inevitable. Amor: Lograrás superar una etapa de soledad que se extendiera durante un largo tiempo en tu vida. Vive el presente. Riqueza: Ciertas diferencias con tus superiores se volverán cada vez más evidentes. Cuidado con tus reacciones. Bienestar: No dejes que tu mente juegue contigo, administra tus esfuerzos de la mejor manera posible, y no hay cosa que no puedas realizar.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Las relaciones familiares representan un reto y sentirás amenazada tu estabilidad emocional, ve más allá de lo superficial. Amor: El espíritu romántico está a la orden del día. Toma las cosas con calma aunque te sientas muy animado. Riqueza: Dar un salto a trabajos mejor remunerados es una opción que se destaca en ti. Maneja las posibilidades con el mayor criterio. Bienestar: Cuando los demás hagan sus propios arreglos y esperen que tú hagas lo propio, no debes aceptar. Así que mejor actúa por tu cuenta.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estarás ante una encrucijada que resolver y tendrás que tomar solo las decisiones, sin tener en cuenta las opiniones de otros. Amor: Tendrás roces y discusiones con el sexo opuesto, serán frecuentes los altibajos y un clima de hostilidad rodeará tu pareja. Riqueza: Resiste la tentación al derroche e invierte dinero extra en progresos para la carrera o en aprender. Bienestar: No demores más tu decisión de ir a ver a esa persona, antes de que sea tarde. Sepárate de quien no te conviene y de lo que te cause preocupación.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu casa es prioridad. Tal vez estás ocupado en mejorarla y decorarla, para hacer de tu hogar un espacio más agradable y acogedor. Amor: Es posible que en estos días se abran nuevas oportunidades en el terreno sentimental, y de la manera más imprevista. Riqueza: Aparece una nueva oportunidad, asegúratela porque alguien está esperando que la desaproveches para apropiársela. Bienestar: Con relación a ciertas murmuraciones que están llegando a tus oídos, confía más en esa persona y no hagas caso a chismes de gente envidiosa.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Inspiras a otros para que hagan y den lo mejor de sí y para que participen en una mejora desarrollando su gran potencial. Amor: Suceden cosas buenas. Tal vez necesites tomar distancia de alguien que te decepcionó y en ese lapso evaluar tus sentimientos. Riqueza: En el ámbito laboral no te dejes cautivar por esas personas que te prometen el oro y el moro en solamente un minuto. Bienestar: Dile que no a los resentimientos pasados. Si es lo justo, mejor perdonar. Evalúa tus responsabilidades y tu actuación antes de echar culpas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hacer proyectos para un viaje, luego de la pandemia, te dará la oportunidad de salir de esta monotonía. Amor: Se desatarán un sin fin de reproches y celos por habladurías. Serán altibajos fáciles de dominar si apelas a tu criterio conciliador. Riqueza: Has llegado a fin de mes con seguridad y comodidad. Ahora puedes asumir la compra con la que sueñas desde hace tiempo. Bienestar: Ten firmeza y seguridad a la hora de decidir. Así ganarás respeto y apoyo para tus planes y avanzarás más rápido de lo esperado.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No esperes mucho de este día con todo el cosmos adverso. Sin embargo, algunos obstáculos los sortearás sin dificultad. Amor: Utilizas tu propia inseguridad para atacar a tu pareja y eso no es justo. Conversa con ella sobre tus dudas e intenta mejorar. Riqueza: Tendrás recursos suficientes para adquirir lo que realmente te gusta, además podrás capacitarte y perfeccionarte en lo tuyo. Bienestar: Trata de estar sereno y saber desde ya, que el resultado de tu trabajo dependerá un poco de la suerte y otro poco de tu organización.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No permitas que los apuros o los arrebatos tiren por el piso largas horas de esfuerzo y dedicación. Mantén la paciencia. Amor: Jornada propicia para todo tipo de salidas con la pareja. Procura organizar algún tipo de reunión social en tu hogar. Riqueza: Lograrás hacer amistades con personas más que influyentes durante la jornada de hoy. Aprovecha su experiencia a tu favor. Bienestar: El mundo se rige por un estricto régimen de prejuicios, con esto en mente recuerda que serás juzgado en relación al entorno en el cual te manejas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Existen etapas en la vida que son más sencillas de vivir que otras. No puedes estar perpetuamente libre de responsabilidades. Amor: El tiempo se pasará volando en la jornada de hoy y te será imposible llevar a cabo los planes con tu pareja. Resígnate. Riqueza: Inicio de semana completamente positivo. Todo irá sobre rieles durante la jornada de hoy, retoma tu ritmo tranquilo. Bienestar: Procura mantener intacta la inocencia que te fue brindada desde un comienzo. Conserva tu capacidad de soñar y de ser feliz con poco.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Las relaciones casuales presentan un condimento único para la autoestima trayendo consigo un sentimiento de liberación. Amor: Deberás postergar todo tipo de salida de índole romántica o social para más adelante. Deja las frustraciones de lado. Riqueza: Deberás dejar de lado tu tendencia a perder el tiempo. Asimila tus obligaciones o de otra forma enfrentarás serios problemas. Bienestar: No temas poner tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Es posible que las cosas no se den con facilidad porque el ambiente está cargado de tensiones que pueden interferir en tu buen desempeño. Amor: Cierto recelo te colocará, muy a tu pesar, a una enorme distancia del otro. Aprende a escuchar sin desconfianza a tu pareja. Riqueza: No te quedes sentado ni un segundo más del necesario, porque tu actividad será rendidora. Época de construir un imperio. Bienestar: No permitas que el pesimismo ajeno retrase tus planes. En la medida en que creas en lo que haces, no puedes equivocarte.