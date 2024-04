Horóscopo de hoy viernes 19 de abril, signo por signo

Bienestar: No postergues todas las cosas que deseas hacer con tu vida para más adelante. Correrás el riesgo de no llegar a concretar absolutamente nada.

Bienestar: No permitas que ninguno de tus allegados se tome demasiada confianza. Prefieres estar solo y no mal aconsejado, analiza tus prioridades.

Hoy: Por más que las cosas no salgan como quieres, no te rindas, sigue intentándolo. Pronto encontrarás esa brecha que buscabas.

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Hoy tu actitud será más positiva y esto se traducirá en una mejora de tu vida amorosa y familiar. Pero se vislumbra un traspié económico.

Amor: Recibirás gestos estimulantes de la persona que menos te imaginas. Pueden ser sentimientos ocultos que llegan tímidamente.

Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no es porque no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.

Bienestar: Momento muy difícil por la deficiente comunicación y puntos de vista tan opuestos. Procura no perder los nervios y evita las discusiones sin sentido.