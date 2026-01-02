Horóscopo de hoy viernes 2 de enero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No podrás apegarte a tus planes para el fin de semana debido a situaciones que escaparán completamente de tu control. Amor: Finalmente encontrarás una persona con la cual puedes llegar a sentirte entendido y valorado debidamente. Aprovéchala. Riqueza: No temas hacer partícipe a tus superiores de las ideas que estás teniendo sobre cómo mejorar tu ambiente laboral. Bienestar: No puedes vivir pendiente de tu pasado, pero asegúrate de haber aprendido las lecciones en él. No cedas ante los impulsos ciegamente.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Hoy estarás inspirado y no te costará ningún trabajo acaparar la atención del resto. Exprésate libremente. Amor: Tu relación de pareja marcha viento a favor. Es momento de comenzar a pensar en proyectos en común y a largo plazo. Riqueza: Tienes la capacidad suficiente para que tus ingresos puedan multiplicarse, pero te falta voluntad para lograrlo. Bienestar: Siempre te preocupaste por tu imagen, pero recuerda que uno no es sólo un envase. Que lo exterior no sea más importante que lo interior.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Trata de no quedar pegado a los comentarios de los demás. Es mejor escuchar y no opinar porque hay grandes conflictos en puerta. Amor: No seas tan egocéntrico y ocúpate de tu pareja, siente que no tiene cabida y piensa dejarte. Evalúa si esto es lo que quieres. Riqueza: El clima laboral está bastante caldeado. Trata de no involucrarte en discusiones, porque sólo lograrás el odio de los demás. Bienestar: Energías negativas se apoderaron de tu ámbito laboral, donde la envidia y las peleas son moneda corriente. Prende velas de colores.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Aparecen oportunidades de cambios laborales o mudanzas. Analízalas bien antes de tomar una decisión, pide opiniones. Amor: Trata de que tu pareja se sienta incluida. Tu familia no termina de aceptarla, pero esta es la persona que quieres para tu vida. Riqueza: Llevas tiempo soñando con darle un cambio a tu vivienda o estrenar automóvil. Bienestar: Trata de separar los problemas de tu hogar de los de tu trabajo. No es conveniente mezclar, porque terminarás empeorando todo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No abuses de la confianza de los demás, no son tus esclavos. Que tu posición en la vida no te haga perder la humildad. Amor: Tu pareja tiene plena confianza en ti. Por eso, piensa dos veces antes de enredarte con esa colega, no se lo merece. Riqueza: Tu situación económica está en plena recuperación, pero ten cuidado dónde inviertes tu dinero porque no todo es lo que parece. Bienestar: No trates de ir más allá de tus posibilidades. Aprende a reconocer tus puntos débiles y tus fortalezas, así no vives equivocándote.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deja de lado el pesimismo y observa la vida desde una óptica positiva, verás que nada es tan malo como parece. Amor: Hace tiempo que estás solo y las últimas relaciones han sido intrascendentes. Piensa en un cambio de imagen, así te irá mejor. Riqueza: Debes estar atento a las oportunidades, aunque este no sea el mejor momento para iniciar proyectos y asociaciones. Bienestar: Si estás sintiendo alguna dolencia, lo mejor será que te cuides, ya que no lo has estado haciendo hace mucho tiempo. Si no, las cosas empeorarán.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te mostrarás muy creativo y ocurrente en el día de hoy. Tu sentido del humor logrará cambiar el ambiente a donde vayas. Amor: Que tus recientes fracasos amorosos no condicionen tu mente a caer continuamente en el infortunio. Confía en tu suerte. Riqueza: Tendrás acceso a información que puede llegar a presentarte una gran ventaja por sobre la competencia en el día de hoy. Bienestar: No dejes que las situaciones que debas experimentar en la vida cambien la esencia de tu persona. Aprende tus lecciones pero no te corrompas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No podrás callar las ideas que rondarán continuamente tu mente, buscando ir a un mejor lugar de aquel en el que te encuentras. Amor: Deberás aprender a confiar tus problemas en tu pareja para que ella pueda ayudarte a enfrentarlos de una mejor manera. Riqueza: No lograrás cumplir las actividades que tenías planeadas para el día de hoy. Enfrentarás retrasos laborales. Bienestar: El éxito no se puede lograr de la noche a la mañana. Necesitas de una gran cantidad de tiempo para madurar lo suficiente y así poder manejarlo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: El hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no se fijen en ti. Trata de levantar un poco tu autoestima. Amor: No prestes atención a los chismes que circulan sobre tu pareja. Tú sabes que ella sería incapaz de serte infiel. Riqueza: No dudes en buscar la ayuda de la familia para resolver tus problemas financieros. Ellos sabrán aconsejarte bien. Bienestar: Baja las revoluciones, el estrés acumulado pronto se hará sentir si no te das una pausa.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Todos te reconocen por tu permanente jovialidad. Sin embargo, hoy mostrarás tu costado más furioso. Amor: Estás enamorado y no debe darte vergüenza reconocerlo. Disfruta del amor plenamente sin importar lo que digan los demás. Riqueza: Tus conocimientos están obsoletos. Te enfrentarás a situaciones complejas y te darás cuenta de que necesitas capacitarte. Bienestar: No lleves a tu hogar los problemas del trabajo. Que a tu casa no entren las malas energías de otros ámbitos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No sigas a la mayoría en sus decisiones. Tú estás convencido de que eso no es lo correcto, así que sé coherente con tus pensamientos. Amor: Cuentas con el amor de tu pareja, pero últimamente perdiste el contacto con tus amigos por dedicarte sólo a tu relación. Riqueza: Tus superiores encontraron en ti a una persona de confianza. Trata de no defraudarlos, hay grandes posibilidades de ascenso. Bienestar: Los intereses personales están haciendo que aflore tu egoísmo. Pero sólo trabajando mancomunadamente lograrás obtener beneficios.