Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto: las predicciones en pleno eclipse de luna para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Jornada propicia para iniciar todo tipo de cambios en lo que a lo profesional se refiere. Procura sacarle todo el provecho posible. Amor: Contarás con la paciencia necesaria para entablar ciertas conversaciones con tu pareja que habías venido postergando. Riqueza: Las determinaciones que tomes a nivel económico durante la jornada de hoy afectarán en gran medida tu futuro inmediato. Bienestar: Debes ser muy selectivo con las batallas que eliges pelear. Asegúrate de al menos tener una mínima chance de vencer, o serás presa de la frustración.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Ciertas cuestiones no resueltas de días anteriores volverán para atormentarte durante la jornada de hoy. Busca darles punto final. Amor: Ciertas tensiones subyacentes en la pareja comenzarán a manifestarse durante la jornada de hoy. Cuidado con tus palabras. Riqueza: Piensa detenidamente antes de agregar más responsabilidades a tu ya excedido itinerario. No cometas errores innecesarios. Bienestar: No permitas que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar la esencia de tu personalidad. Aférrate a tus creencias y opiniones.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tendrás una jornada de múltiples quehaceres domésticos, que consumirán gran parte de tu tiempo libre. No postergues obligaciones. Amor: No podrás sacar la pareja adelante hasta que ambos entiendan que deben compartir genuinamente sus sentimientos. Riqueza: No tendrás descanso o paz hasta muy tarde en la jornada de hoy. Las responsabilidades te acosarán por todos los flancos. Bienestar: Deberás concientizarte de que es imperativo que modifiques ciertos patrones de tu conducta. No puedes darte el lujo de arriesgar tu pareja.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Grandes sorpresas te esperan para el día de hoy. Atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones en la jornada. Amor: Tendrás grandes problemas para dejar en el pasado una relación recientemente terminada. No desesperes, ten paciencia. Riqueza: Aprende a aceptar los consejos de tus superiores con la mente abierta y el corazón dispuesto. No desestimes sus palabras. Bienestar: Hay veces que los beneficios de correr con ciertos riesgos lo hacen valer la pena. No dudes más y toma la determinación que sabes es la indicada.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo. Amor: Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también. Riqueza: Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso. Bienestar: Mantén en mente que los cambios más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No podrás esperar tener razón en cada opinión que des. Deja tu orgullo de lado y acepta los errores que te serán marcados. Amor: Evalúa tu conducta del fin de semana antes de hacer ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la hora de juzgarla. Riqueza: No dejes que el tiempo se te escurra entre los dedos. Utiliza cada segundo que tengas a tu alcance de la forma más óptima. Bienestar: Evita incurrir en conductas que sabes despertarán las ansias de recaer en hábitos que estás intentando dejar permanentemente.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Un pequeño accidente casero hará que tu día se vea complicado hasta en las tareas cotidianas más sencillas. No te alteres. Amor: No seas tan exigente con tu pareja. Es totalmente sincera contigo y sin embargo vives celándola todo el tiempo. Riqueza: Estar abierto a distintas ideas y propuestas amplía tus horizontes laborales. Deja de lado los prejuicios y escucha ofertas. Bienestar: Te gusta agasajar a tus familiares y amigos con una buena comida, eres un buen anfitrión, pero esta vez algo se te escapará de las manos.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No puedes vivir en una perpetua carrera contra los que te rodean, intentando ser siempre tú quien aventaje al resto. Amor: Compartirás una velada inolvidable en compañía de tu pareja. Se sentirán embriagados por el romanticismo y el amor. Riqueza: Deberás enfrentarte a una carga descomunal de trabajo hoy. Pocas chances quedan de un fin de semana reparador. Bienestar: Se muy receloso con tus secretos, y más aún si estos pueden llegar a comprometerte. Aprende a no confiar en una persona solo por las apariencias.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te será imposible hacer caso omiso de las claras señales de cansancio que tu cuerpo te está dando. Presta más atención. Amor: Te convertirás en el apoyo indiscutido de tu pareja en estas horas complicadas para ella. Demuéstrale que puede contar contigo. Riqueza: No dejes que ciertas circunstancias de la vida te aparten de tus metas y objetivos profesionales a largo plazo. Bienestar: El fracaso no es necesariamente negativo, encierra una valiosa lección esperando ser aprendida, y la posibilidad de no volver a fallar en lo mismo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Ha llegado el momento de incursionar en lo desconocido. Si estás cansado de la rutina, es momento de patear el tablero. Amor: Estás atravesando por un momento en el que tu carácter cambió rotundamente debido al sentido que tu pareja le dio a tu vida. Riqueza: Un problema financiero está consumiendo tus energías. Si te cuesta resolverlo, pide ayuda a algún colega idóneo en el tema. Bienestar: Trata de no quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Poco a poco lograrás volver a la normalidad con amigos cercanos después de complicadas situaciones del pasado. Amor: Decidirás abandonar por fin tu vida solitaria y saldrás en busca del amor. La jornada se presenta óptima para la conquista. Riqueza: No lograrás congeniar con recién llegados compañeros laborales. Procura no perder los estribos tempranamente. Bienestar: Cultiva la paciencia y la magnanimidad por sobre todo tipo de ansias de objetos materiales que puedas llegar a experimentar. Trasciende lo material.