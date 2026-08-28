Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto: las predicciones en pleno eclipse de luna para cada signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 28 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Jornada propicia para iniciar todo tipo de cambios en lo que a lo profesional se refiere. Procura sacarle todo el provecho posible.
Amor: Contarás con la paciencia necesaria para entablar ciertas conversaciones con tu pareja que habías venido postergando.
Riqueza: Las determinaciones que tomes a nivel económico durante la jornada de hoy afectarán en gran medida tu futuro inmediato.
Bienestar: Debes ser muy selectivo con las batallas que eliges pelear. Asegúrate de al menos tener una mínima chance de vencer, o serás presa de la frustración.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Ciertas cuestiones no resueltas de días anteriores volverán para atormentarte durante la jornada de hoy. Busca darles punto final.
Amor: Ciertas tensiones subyacentes en la pareja comenzarán a manifestarse durante la jornada de hoy. Cuidado con tus palabras.
Riqueza: Piensa detenidamente antes de agregar más responsabilidades a tu ya excedido itinerario. No cometas errores innecesarios.
Bienestar: No permitas que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar la esencia de tu personalidad. Aférrate a tus creencias y opiniones.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tendrás una jornada de múltiples quehaceres domésticos, que consumirán gran parte de tu tiempo libre. No postergues obligaciones.
Amor: No podrás sacar la pareja adelante hasta que ambos entiendan que deben compartir genuinamente sus sentimientos.
Riqueza: No tendrás descanso o paz hasta muy tarde en la jornada de hoy. Las responsabilidades te acosarán por todos los flancos.
Bienestar: Deberás concientizarte de que es imperativo que modifiques ciertos patrones de tu conducta. No puedes darte el lujo de arriesgar tu pareja.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Grandes sorpresas te esperan para el día de hoy. Atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones en la jornada.
Amor: Tendrás grandes problemas para dejar en el pasado una relación recientemente terminada. No desesperes, ten paciencia.
Riqueza: Aprende a aceptar los consejos de tus superiores con la mente abierta y el corazón dispuesto. No desestimes sus palabras.
Bienestar: Hay veces que los beneficios de correr con ciertos riesgos lo hacen valer la pena. No dudes más y toma la determinación que sabes es la indicada.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo.
Amor: Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también.
Riqueza: Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso.
Bienestar: Mantén en mente que los cambios más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: No podrás esperar tener razón en cada opinión que des. Deja tu orgullo de lado y acepta los errores que te serán marcados.
Amor: Evalúa tu conducta del fin de semana antes de hacer ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la hora de juzgarla.
Riqueza: No dejes que el tiempo se te escurra entre los dedos. Utiliza cada segundo que tengas a tu alcance de la forma más óptima.
Bienestar: Evita incurrir en conductas que sabes despertarán las ansias de recaer en hábitos que estás intentando dejar permanentemente.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Un pequeño accidente casero hará que tu día se vea complicado hasta en las tareas cotidianas más sencillas. No te alteres.
Amor: No seas tan exigente con tu pareja. Es totalmente sincera contigo y sin embargo vives celándola todo el tiempo.
Riqueza: Estar abierto a distintas ideas y propuestas amplía tus horizontes laborales. Deja de lado los prejuicios y escucha ofertas.
Bienestar: Te gusta agasajar a tus familiares y amigos con una buena comida, eres un buen anfitrión, pero esta vez algo se te escapará de las manos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No puedes vivir en una perpetua carrera contra los que te rodean, intentando ser siempre tú quien aventaje al resto.
Amor: Compartirás una velada inolvidable en compañía de tu pareja. Se sentirán embriagados por el romanticismo y el amor.
Riqueza: Deberás enfrentarte a una carga descomunal de trabajo hoy. Pocas chances quedan de un fin de semana reparador.
Bienestar: Se muy receloso con tus secretos, y más aún si estos pueden llegar a comprometerte. Aprende a no confiar en una persona solo por las apariencias.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Te será imposible hacer caso omiso de las claras señales de cansancio que tu cuerpo te está dando. Presta más atención.
Amor: Te convertirás en el apoyo indiscutido de tu pareja en estas horas complicadas para ella. Demuéstrale que puede contar contigo.
Riqueza: No dejes que ciertas circunstancias de la vida te aparten de tus metas y objetivos profesionales a largo plazo.
Bienestar: El fracaso no es necesariamente negativo, encierra una valiosa lección esperando ser aprendida, y la posibilidad de no volver a fallar en lo mismo.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Ha llegado el momento de incursionar en lo desconocido. Si estás cansado de la rutina, es momento de patear el tablero.
Amor: Estás atravesando por un momento en el que tu carácter cambió rotundamente debido al sentido que tu pareja le dio a tu vida.
Riqueza: Un problema financiero está consumiendo tus energías. Si te cuesta resolverlo, pide ayuda a algún colega idóneo en el tema.
Bienestar: Trata de no quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Poco a poco lograrás volver a la normalidad con amigos cercanos después de complicadas situaciones del pasado.
Amor: Decidirás abandonar por fin tu vida solitaria y saldrás en busca del amor. La jornada se presenta óptima para la conquista.
Riqueza: No lograrás congeniar con recién llegados compañeros laborales. Procura no perder los estribos tempranamente.
Bienestar: Cultiva la paciencia y la magnanimidad por sobre todo tipo de ansias de objetos materiales que puedas llegar a experimentar. Trasciende lo material.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Intenta por todos los medios evitar exponerte a situaciones tensas con seres queridos, o terminarás complicado.
Amor: La llegada de un familiar de improviso despertará un clima de hostilidad en la pareja. Mantente tranquilo y se disipará.
Riqueza: La incompetencia crónica de pares laborales pondrá de cabeza ciertos proyectos en los que habías invertido mucho tiempo.
Bienestar: No aproveches las debilidades de las personas que te rodean, solo para sacar un beneficio personal de ellas. Respeta a tu prójimo.
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