Cannabis, género y territorio: el IGPJ de Río Negro aprobó la primera fundación cannábica en Roca

La Fundación Matria Cannábica obtuvo la personería jurídica en Río Negro y se convirtió en la primera fundación vinculada al cannabis formalmente reconocida con sede en Roca. La organización, compuesta exclusivamente de mujeres, consiguió su oficialización tras siete meses de su constitución, convirtiéndose en la tercera fundación avalada por la provincia en esta tematica.

«Matria, Fiske Menuco» y agroecología ancestral

«Fiske Menuco», es la designación en lengua mapuche que se le otorga a la zona patagónica donde se fundó Roca, y que forma parte del nombre de la organización. En concordancia, Matria plantea una mirada que vincula salud y territorio, priorizando el aspecto comunitario de los conocimientos heredados de los pueblos mapuche-tehuelches.

«Nuestra ciencia dialoga con la memoria y los saberes de la tierra», indican en los fundamentos de su proyecto, que también se ha orientado a la difusión de técnicas que favorezcan el desarrollo óptimo de las plantas y el suelo.

En este sentido, durante abril desarrollaron un taller teórico-práctico en colaboración con la Cooperativa «Manos que Siembran», en el que abordaron la elaboración de bioinsumos y formas de nutrir la tierra.

Difusión y acompañamiento legal

Dentro de sus proyectos, la entidad busca facilitar el acceso de los interesados a marcos normativos y programas estatales como Reprocann. De este modo, pretende brindar orientación, contención y asesoramiento técnico-legal a los usuarios y familias que lo requieran, con el fin de desestigmatizar el cannabis como alternativa médica.

En concordancia, el grupo busca ampliar su mirada a la comunidad en general, abriendo convocatorias, talleres y encuestas.

En sus redes sociales disponen de un cuestionario de carácter público, con el fin de conocer los posibles miedos y preocupaciones de las personas que desean utilizarlo para usos terapéuticos y paliativos.

De lo colectivo a la formalización

Matria Fiske fue constituida oficialmente en enero de 2026 y, tras siete meses, alcanzó la formalización que venían propiciando públicamente desde sus primeros meses de actividad.

En este sentido, alcanzaron el reconocimiento como fundación en tiempo récord, señalando que no encontraron inconvenientes administrativos ni resistencias sociales durante el proceso de formalización.

Su plan trienal prevé una primera etapa de difusión centrada en charlas, talleres y conferencias.

Luego proyecta ampliar convenios con universidades y organismos de investigación como el INTA, UNCo, UNRN e IPAF, con el fin de desarrollarlo como recurso natural no contaminante.

La idea es «producir cáñamo en cantidad para obtener sus derivados», con hincapié en aceites.

Tres fundaciones y dos asociaciones civiles dedicadas al estudio del cannabis en Río Negro

Tras su publicación en el Boletín Oficial, Matria se convierte en pionera en Roca, siendo el quinto organismo provincial dedicado al uso medicinal y terapéutico del cannabis.

La primera de ellas fue la Fundación Cannabicultores Oleateros Agroecológicos Domésticos, incorporada en Viedma en 2022.

Mientras que las siguientes tres tuvieron eje en Cipolletti durante los últimos dos años con la llegada de dos asociaciones y la Fundación Biomédica de Hongos Terapéuticos y Cannabis Medicinal, que se abre camino en el universo fungi.

En este aspecto, Matria se caracteriza como un colectivo de mujeres y disidencias que vincula el uso del cannabis medicinal y la tierra de forma comunitaria.

«Nosotras estamos conformadas en una fundación. Tenemos una comisión directiva e, independientemente de que yo sea la presidenta, no puedo manejarme de manera individual», señaló Victoria Rivero, la representante de la agrupación.