Diablillos avanza hacia su construcción con nuevos trabajos de ingeniería: proyecta a una decisión final de inversión para 2027

Diablillos obtuvo la aprobación para ingresar al RIGI en mayo de este año. Foto: Abrasilver Resource Corp.

La firma canadiense AbraSilver dio un nuevo paso en el desarrollo de Diablillos, su proyecto de plata y oro ubicado en la Puna, entre Salta y Catamarca, al adjudicar un contrato de ingeniería puente a Worley para una nueva etapa de trabajos de ingeniería destinada a preparar la iniciativa para una eventual construcción.

Según anunció la compañía, le emitió a la empresa de ingeniería y servicios Worley un Aviso Limitado para Proceder (LNTP, por sus siglas en inglés) que habilita el inicio de la fase de ingeniería puente.

Esta etapa busca trasladar los resultados del Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) hacia un mayor nivel de definición técnica y de ejecución, con el objetivo de respaldar una Decisión Final de Inversión (FID) prevista para el segundo trimestre de 2027

Worley ya estuvo a cargo de la ingeniería del DFS, completado en junio de este año, por lo que continuará trabajando sobre los estudios técnicos, económicos y ambientales desarrollados durante esa etapa.

El nuevo alcance contempla diseño de ingeniería, estudios técnicos, servicios de adquisiciones, estimaciones de costos, programación y asistencia en materia de permisos, además de los trabajos necesarios para elaborar un plan de ejecución del proyecto.

La fase también incluye la planificación de un campamento para la futura fuerza laboral de construcción y operaciones. Debido a la ubicación de Diablillos a gran altura, su aislamiento y la infraestructura disponible en la zona, se analizarán alternativas de construcción modular.

Jeremy Weyland, COO de AbraSilver, expresó mediante un comunicado que «adjudicar esta siguiente fase de trabajo a Worley tras el DFS permite que Diablillos siga avanzando sin interrupciones hacia la construcción».

«Worley conoce bien este proyecto, y su experiencia global en minería y su historial comprobado en la ejecución de proyectos lo convierten en el socio ideal para impulsar los procesos de ingeniería, adquisición y obtención de permisos que sustentan nuestra decisión de inversión final prevista para el segundo trimestre de 2027», señaló.

Por su parte, Andrea Casciano, vicepresidenta sénior para Latinoamérica de Worley, aseguró que «este es un período de transición importante para Diablillos».

«Al combinar las capacidades de nuestro equipo multicéntrico con nuestra experiencia en minería y en la ejecución de proyectos, impulsaremos los elementos de ejecución necesarios para apoyar al proyecto en su camino hacia una decisión final de inversión», auguró.

El proyecto ya cuenta con la aprobación de Salta y Catamarca

A finales de junio, el proyecto Diablillos recibió la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA) del gobierno de Catamarca. Se trata del último gran permiso de este tipo que necesitaba para poder comenzar con su desarrollo y construcción.

La aprobación involucró un proceso de revisión que incluyó estudios ambientales detallados, evaluaciones técnicas, actividades de consulta pública, iniciativas de participación comunitaria y visitas a los lugares por parte de las autoridades provinciales y actores clave, según indicó la compañía en un comunicado.

El proyecto ya contaba con la autorización de Salta, que en abril le dio luz verde al DIA presentado por la empresa, en el que se analizaron los distintos componentes del proyecto y sus condiciones de ejecución.

Diablillos cuenta con la aprobación del gobierno nacional para avanzar bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y se prevé para su desarrollo una inversión superior a los 481 millones de dólares.