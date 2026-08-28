Moda y Belleza cumple un año: conocé algunas de las historias de Neuquén y Río Negro que pasaron por nuestro suplemento

El 28 de agosto del año pasado se publicó la primera edición del suplemento de Moda y Belleza de Diario RIO NEGRO. Un espacio pensado para visibilizar el talento, la creatividad y la identidad de nuestros creadores y creadoras locales. A un año de aquel lanzamiento, compartimos algunas de las historias y proyectos que dan vida, forma y textura a la moda en la región.

Agustina García

Agustina Garcia, el hada madrina de las novias de Neuquén. Foto: Gentileza.

Formada en el Instituto Roberto Piazza, apostó por un nicho poco explorado en Neuquén y se convirtió en la diseñadora de referencia para las novias de la región. Con ocho años al frente de su propia marca, se destaca por sus creaciones a medida que combinan elegancia minimalista, transparencias y bordados sutiles. Su sello personal no solo está en la meticulosidad de las confecciones en crepe elastizado, sino en el acompañamiento cercano y el vínculo que construye con cada clienta durante los doce meses previos a su gran día.

Vero González

Vero Gonzalez . Foto: Alejandro Carnevale.

Con casi dos décadas de trayectoria en General Roca, la diseñadora, asesora de imagen y sombrerera ha construido un sello reconocido en todo el Alto Valle a fuerza de recomendación «boca en boca». Su trabajo fusiona la alta costura, enfocada en vestidos de novia y gala caracterizados por el minimalismo, la caída de los géneros y el trabajo personalizado, con su segunda marca, Oversize by Vero González, una propuesta de indumentaria urbana, cómoda y atemporal nacida en pandemia. Para ella, cada prenda busca interpretar a quien la lleva y acompañarla a expresar su propia esencia.

Mechi Bartorelli

Formada en la Universidad de Palermo, la diseñadora roquense rompe con los esquemas tradicionales de la moldería rígida creando vestidos de fiesta y de novia modelados directamente sobre el maniquí. Su propuesta se define por el uso de estampas exclusivas desarrolladas en talleres porteños, bordados a mano, combinaciones cromáticas de gran frescura y una apasionada atención a los detalles artesanales como su colección de botones antiguos. Para Bartorelli, la alta costura es una búsqueda de autenticidad donde cada prenda nace como un prototipo irrepetible que cuenta su propia historia.

Juan Roma

Roma Atelier. Foto: Gentileza.

Formado en el Instituto Roberto Piazza de Neuquén, el diseñador roquense creó su atelier impulsado por una búsqueda personal de inclusión y la convicción de que la moda debe ser un espacio de empatía. Bajo la premisa de «vestir personas y no cuerpos», Roma combina la alta costura, especializada en vestidos de novia, egreso y fiesta, con líneas urbanas, sastrería unisex y proyectos de supra-reciclaje textil (upcycling). Su marca se destaca por diseñar a medida sin imponer estándares hegemónicos, acompañando a cada cliente a habitar su propia identidad con respeto y autenticidad.

Claudia Lava (Z -CrochetBags)

Claudia Lava. Fotos: Alejandro Carnevale

Emprendedora de General Roca y exreina de la Manzana, revaloriza el tejido a mano como un arte sustentable y de slow fashion. A través de su marca Z – CrochetBags, propone carteras y accesorios únicos en hilo, cordón, yute y lanas, fusionados con apliques, piedras y detalles con textura. Su trabajo desafía el mito de que el crochet es exclusivo de la temporada estival, apostando por piezas atemporales que combinan el oficio artesanal heredado con una búsqueda constante de lo simple, lo consciente y la expresión personal.

Cristina y Daniela Keding (Yamanas)

Daniela y Cristina Keding, emprendedoras de General Roca. Foto: Alejandro Carnevale

Fundada en General Roca en 2018 por Cristina Keding, a quien luego se sumó su hermana Daniela, Yamanas nació como un proyecto de reinvención personal que convirtió el calzado en verdaderas piezas de arte. La marca se distingue por una minuciosa curaduría de diseñadoras argentinas (como Catalacana, Aurelia García o Josefina Puente) y una propuesta de ediciones limitadas elaboradas exclusivamente en cuero y materiales expresivos como rafia o neoprene. Rompiendo con los tonos neutros tradicionales de la región, abanderan el uso del color, las texturas y el diseño audaz sin descuidar el confort de las hormas ni la comodidad diaria.

Mariano Contreras (Trapo)

Trapo, un repasador convertido en prenda, una idea simple transformada en emprendimiento autosustentable. Foto gentileza.

Originario de Choele Choel y con trayectoria en el cine, aprendió el oficio de la costura en su pueblo natal y creó una propuesta disruptiva que transforma textiles cotidianos, como repasadores, rejillas y trapos de piso, en prendas de alta costura, chombas y sacos de diseño exclusivo. Su marca ha pisado pasarelas de Italia y Kazajistán, conquistando a un público internacional y abriendo su propio espacio conceptual en Palermo. Contreras resignifica lo doméstico para convertirlo en moda lúdica, sustentable e irrepetible con sello patagónico.

Lorena Espinoza (Loren True Design)

Creada en Neuquén Capital por la cantante lírica Lorena Espinoza, la marca nació a comienzos de los años 2000 ante la falta de indumentaria que reflejara su estética en los escenarios de rock sinfónico. Loren True Design fusiona alta costura, música y subcultura gótica, ofreciendo prendas a medida que destacan por su impronta dramática, romántica y artesanal. Desde corsetería y encajes hasta texturas oscuras, la diseñadora se ha posicionado como referente indiscutida de la moda alternativa en el Alto Valle, transformando el diseño independiente en una auténtica herramienta de identidad.

Mariela Arocena

Mariela Arocena, diseñadora de Neuquén contó su historia a Diario Río Negro. (Foto: Flor Salto).

Criada en Senillosa y con una trayectoria de más de 25 años en el diseño, lleva la identidad neuquina a las pasarelas nacionales e internacionales con su marca homónima. Su propuesta destaca por fusionar un estilo romántico e hiperfemenino con las raíces artesanales de la región: traslada la cosmovisión del telar mapuche a un lenguaje contemporáneo e integra en sus colecciones lanas naturales de la zona, como la lana merino y el fieltro de Chos Malal o insumos de la cooperativa de Zapala. A través del trabajo colaborativo con tejedoras locales y la apuesta por el slow fashion, Arocena crea piezas únicas que ponen en valor la materia prima patagónica y el oficio artesanal.

Lucía Lizaso (Puebla)

Marca oriunda del Alto Valle especializada en marroquinería y accesorios de cuero, se destaca por fusionar el diseño funcional con una sólida impronta artesanal. La propuesta pone en valor el trabajo noble sobre la materia prima, priorizando durabilidad, terminaciones cuidadas y líneas atemporales que rescatan la identidad local. A través de un proceso de confección consciente, Puebla propone piezas únicas pensadas para perdurar en el tiempo, alejándose de la producción masiva para revalorizar los oficios tradicionales y el diseño patagónico de autor.

Brenda Verónica Cornejo Dadan (Essenza)

Creadora de la marca neuquina Essenza, especializada en joyería fina artesanal y piezas de autor elaboradas mediante la técnica del alambrismo fino. Con materiales nobles e hipoalergénicos, como alambre de cobre puro con baño de plata, cristales de Murano, perlas, piedras naturales argentinas y mostacillas japonesas Miyuki, concibe desde aros de gran impacto visual y anillos de carácter escultórico hasta minuciosos tocados para novias y quinceañeras. Su propuesta destaca por convertir la orfebrería en piezas atemporales y únicas que fusionan elegancia, delicadeza y expresión artística.

Gisela Cuenca (Amapola Sur)

Ajuar cielo. Foto: gentileza.

Inspirada por el nacimiento prematuro de su hija y su vivencia en neonatología, la diseñadora neuquina creó Amapola Sur, una marca de indumentaria infantil confeccionada localmente en algodón suave que atiende la escasez de prendas para bebés prematuros y acompañando sus primeros años de vida. Sus colecciones combinan la funcionalidad del talle adaptado con estampas ilustradas artesanalmente en acuarela, inspiradas en la flora, fauna y paisajes autóctonos de la Patagonia (como ballenas francas, huemules, amancays y araucarias). Con taller propio y local en Neuquén Capital, el proyecto simboliza la resiliencia y el amor familiar transformados en prendas con identidad regional.