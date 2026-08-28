Necrológicas de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

SALAZAR, OSCAR HUGO Falleció en Neuquén el 25 de Agosto del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15.00 hs. en el Cementerio de Centenario. SERVICIO SOCIAL CALF.

Purran Beroiza, Manuel Aniceto CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 69 años y comunica que sus restos velados en la Iglesia Evangélica Unión Pentecostal de calle 12 de Septiembre, serán inhumados hoy 27 de Agosto a las 10 hs. en el cementerio Progreso de Neuquén.

Sanz del Campo, Eleonora Laura Falleció el 20-08-2026 en la ciudad de Neuquén Capital. Sus hijos Carolina, Victoria, Emilio y Verónica Hammar, sus hijos políticos Ignacio Wolinski, Fernando Agüero y Juan Pablo Parola junto a sus nietos Pilar, Victor, Franco, Tomás, Ludmila, Mairena y Mila participan con profundo pesar el fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en Neuquén Capital.

SACNE, EDUARDO Lamentamos profundamente informar el fallecimiento del señor Eduardo Sacne, padre de nuestra compañera y colega Mariana. Quienes formamos parte del Estudio Jurídico Etcheverry Sociedad Civil, Lisandro López Meyer, Jorge Calamara Budiño y Lidia Jorquera acompañamos y le hacemos llegar nuestro apoyo incondicional a ella, y a su madre Ana María y su hermano Matías en estos momentos tan difíciles.

MUÑOZ, CAMILO A seis años de tu partida, te recordamos con mucho amor. Gracias por cuidarnos siempre. Te amamos. Tu esposa Norma, tu hija Laura, tu hijo político Erik, y tus nietos Mirko, Darko y Kamilo.

Pérez, Ángela La Comisión de Amigos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén participa del fallecimiento de su socia fundadora. Nuestro corazón está con sus hijas Victoria, Adriana y Nelly Hernández, nietos Pablo, Hilda, David y María Victoria, como también con sus parientes políticos.Compartimos el dolor de su partida y la alegría de haberla conocido.La despedida se realizó ayer jueves 27 en el Cementerio Central de la Ciudad de Neuquén.