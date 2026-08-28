La oportunidad del viento patagónico: ¿cómo Río Negro podría aprovechar el recurso para producir hidrógeno verde?

Río Negro busca aprovechar sus recursos naturales para el desarrollo de energías renovables y del hidrógeno verde. Foto gentileza.

El viento es uno de los principales recursos energéticos de la Patagonia y en Río Negro podría tener un nuevo uso: aportar la energía necesaria para producir hidrógeno verde. Además de generar electricidad a través de parques eólicos, el recurso podría utilizarse para alimentar el proceso de producción de este combustible a partir de agua.

Según un estudio de prefactibilidad elaborado para la provincia por el Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology (IEE), la velocidad media del viento en Río Negro alcanza los 8,65 metros por segundo, una condición favorable para el desarrollo de proyectos eólicos vinculados al hidrógeno.

Para entender el vínculo entre ambos recursos, el hidrógeno verde se produce mediante un proceso llamado electrólisis, que utiliza electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno presente en el agua. Para que sea considerado “verde”, esa electricidad debe provenir de fuentes renovables, como la energía eólica o solar.

Por eso, la disponibilidad de viento es un factor central. En Río Negro, el potencial eólico se combina además con otros recursos, como el agua y la generación hidroeléctrica de la región del Comahue.



En el estudio IEE, mencionado y publicado por Patagonia Ambiental, puede identificarse especialmente a Cerro Policía, en el centro-norte provincial, como una zona con condiciones para el desarrollo de generación eólica. La provincia también cuenta con otros proyectos que permiten ampliar su capacidad de generación renovable.

La ventaja del hidrógeno es que la energía generada por el viento puede transformarse en un producto que luego puede almacenarse y transportarse. Esto abre la posibilidad de utilizarlo en actividades donde resulta más difícil reemplazar los combustibles fósiles directamente por electricidad.

Una alternativa para industrias y transporte

Entre sus posibles usos aparecen la producción de acero, fertilizantes y otros productos industriales, además del transporte pesado y marítimo. También podría utilizarse como una forma de almacenar energía renovable para aprovecharla posteriormente.

Para Río Negro, el desarrollo de esta cadena tendría además un componente logístico. La ubicación de Sierra Grande y Punta Colorada, sobre la costa atlántica, podría reusltar un punto estratégico para una producción destinada tanto al mercado interno como a la exportación.

El plan provincial de hidrógeno verde contempla la combinación de recursos naturales, infraestructura, capacidades científicas y salida al mar como parte de las condiciones necesarias para desarrollar esta actividad.

El potencial eólico es una de las principales fortalezas, pero convertirlo en una industria de hidrógeno requerirá de inversiones en parques de generación, electrolizadores, almacenamiento, transporte e infraestructura portuaria.

Además, el hidrógeno verde todavía enfrenta desafíos vinculados con sus costos de producción y con la eficiencia del proceso. Por eso, su desarrollo dependerá no solo de contar con buenos recursos naturales, sino también de lograr condiciones económicas y tecnológicas que permitan producirlo de manera competitiva.

En ese escenario, el viento patagónico aparece como el punto de partida. Su intensidad y disponibilidad podrían darle a Río Negro una condición favorable para pensar en una futura cadena energética basada en las renovables y con potencial para sumar nuevas actividades industriales y exportadoras.