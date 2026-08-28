Quién es la funcionaria que ganó el concurso para ser fiscal en la región Vaca Muerta

Recién cuando se apruebe el pliego en la Legislatura estará en condiciones de asumir. Foto Matías Subat.

El Consejo de la Magistratura de Neuquén definió que la próxima fiscal del caso de Rincón de los Sauces, la ciudad petrolera más grande de la región Vaca Muerta, será Cintia Gisel Moya, una funcionaria judicial de 35 años que nació y vive en la localidad.

Egresada de la Universidad Nacional del Sur, la postulante ocupará la vacante que dejó Rocío Rivero.

Moya superó en la etapa técnica y en la entrevista personal a José Alberto Quintero Marco, su único contrincante. Terminó primera en el orden de mérito definitivo con 56,1 puntos totales, y una ventaja de 12,34 sobre el abogado, que finalizó con una calificación de 43,76.

La candidata fue funcionaria del ministerio público de la defensa en Rincón y hace unos meses pidió «un pase» a la fiscalía que funciona en la ciudad. A los consejeros y consejeras les dijo que era un «anhelo que tenía» y que lo había formalizado «antes del concurso».

«Hoy vengo ante ustedes como asistente letrada del ministerio público fiscal», afirmó en la entrevista.

Sostuvo que su motivación era poder «gestionar la conflictividad» de su localidad. Señaló que el paso por la defensa le permitió «tener una mirada amplia e integral del proceso penal».

La fiscalía de Rincón tiene competencia para investigar todos los delitos, salvo los de narcomenudeo y los que involucran a niños, niñas y adolescentes.

La funcionaria contó que durante todo este tiempo Rivero subrogó el cargo. Aseguró que actualmente hay 2.000 causas activas y que los delitos que más se cometen en la ciudad son contra la propiedad (robos y hurtos), lesiones en contexto de violencia de género y abusos sexuales. Destacó que en lo que va del año se realizaron 10 juicios que concluyeron en 10 condenas.

«Impronta masculina»

En cuanto a la idiosincrasia de Rincón, la candidata explicó que es una localidad a la que llega población de todo el país, fundamentalmente desde Mendoza. Eso, agregó, ha traído «algunos inconvenientes habitacionales».

«Hay mucha impronta masculina», remarcó, lo que impacta en los delitos «de género». La región petrolera encabeza las denuncias en casi todas las franjas etarias, de acuerdo al último informe del Observatorio provincial.

El presidente del Consejo, Evaldo Moya, enfatizó en que no tenía ningún vínculo familiar con la postulante y le preguntó si la comunidad de Rincón estaba contenta con el desempeño de la fiscalía. La funcionaria respondió que el ministerio público estaba «muy presente en la sociedad».

Se manifestó a favor de los narcotest periódicos y sorpresivos. «Estar en consumo podría generar algún tipo de vulnerabilidad que afecte directamente a los justiciables», contestó.

Mencionó que pensaba replicar el modelo de «fiscalía itinerante», que se desarrolla en el norte de la provincia, para llegar a localidades como Barrancas y Buta Ranquil, que están dentro de la región. Esta es la Unidad Fiscal Vaca Muerta Norte, que supervisa Pablo Vignaroli. El Sur, que comprende Añelo, lo coordina Mauricio Zabala, según planteó Moya.

En cuanto a cómo se manejaría en una causa de gran repercusión pública, la funcionaria hizo hincapié en que se apoyaría en la oficina de comunicación de la fiscalía. Indicó que «hablaría directamente» con la prensa, siempre coordinando previamente con el equipo.