Horóscopo de hoy viernes 8 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Se potenciarán las cuestiones relacionadas con el hogar. Se acercan días en los que tu familia demandará de tu protección. Amor: Tus sentimientos estarán más fuertes que nunca. Si expresas tus emociones con naturalidad recibirás mucho amor. Riqueza: Tus jefes serán más arbitrarios que nunca. No pierdas los nervios y entiende que cada uno tiene un lugar que ocupar. Bienestar: Debes hacer ejercicio, ya que si no te cuidas tu salud podría presentar algún problema. Evita los excesos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es posible que en un viaje corto conozcas gente interesante. Relájate y déjate sorprender. Amor: Las relaciones sentimentales mejorarán si te manejas con cautela. No es momento de discutir por cuestiones superficiales. Riqueza: Ha llegado el momento que reconozcan tus méritos. Exige lo que vales en el trabajo y serás bien visto. Bienestar: Cuídate de los cambios de temperatura o podrías caer en cama por varios días. Evita automedicarte.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Dejarás marcas en la gente. Cometerás importantes errores de comunicación y tendrás malas actitudes con personas queridas. Amor: Van a ocurrir cambios importantes. Tu actitud va a ser menos conservadora y las relaciones podrían ponerse tensas. Riqueza: Tu mejor opción será intentar hacer cosas productivas este día y no divagar. Tus superiores te están evaluando. Bienestar: Te asombrarás cuando veas las coincidencias que tienes con aquella persona que tanto admiras. Largas conversaciones.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tus emociones deben manifestarse con más naturalidad, no es bueno que escondas tus verdaderos sentimientos. Amor: La semana no ha sido buena en el amor. Hoy tienes la oportunidad de remediarlo, te darán el espacio que necesitas para hacerlo. Riqueza: En cualquier trato que hagas deberá prevalecer la justicia para ambas partes, de lo contrario no funcionará. Debes poner lo mejor de ti. Bienestar: Debes tomar decisiones y llevarlas a cabo con libertad. No lograrás que todo el mundo coincida contigo. Debes aceptarlo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Estarás más espiritual, en contacto con temas más trascendentes que te llenan el alma. Período de gran introspección. ¡Aprovéchalo! Amor: De repente, te has vuelto extremadamente popular y hay más de una persona dispuesta a seguirte. Aprovecha el momento. Riqueza: Día ideal para resolver problemas financieros que involucran más que tu voluntad. A veces no basta con tu predisposición. Bienestar: Demasiado trabajo puede perjudicar tu salud. Toma tus precauciones, organiza tu tiempo, el descanso y el ejercicio al aire libre.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te aburrirá el hecho de emplear parte de tu tiempo en un mismo asunto, por eso buscarás nuevos intereses que te mantengan ocupado. Amor: Oportunidades románticas a través de salidas sociales, conferencias, viajes cortos. Expresa tus sentimientos con dulzura. Riqueza: Llevar a cabo un balance económico completo y detallado de la marcha de tus proyectos será provechoso para el futuro. Bienestar: Asegúrate de que le dedicarás algún tiempo a alguien cercano a ti y que compartirán momentos felices juntos, descansando y socializando.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Resolverás conflictos a tu favor y estarás más activo que de costumbre. Te reencontrarás con alguien que no veías hace tiempo. Amor: Tu actitud honesta y abierta sobre el amor será refrescante. Intentarás averiguar los pensamientos más íntimos de tu pareja. Riqueza: Mucha suerte para los estudiantes, los comerciantes y los intelectuales del signo. Apuesta que este es tu día de suerte. Bienestar: Hay cosas que tienes guardadas que te están lastimando. Es momento de que las digas, intenta comunicarte con la gente que te quiere.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Salud, dinero y amores en vista. Después del purgatorio, será una temporada en el paraíso. Cuidado con engañarte y flaquear. Amor: No llores sobre la leche derramada, aprende de lo pasado para no volver a cometer los mismos errores. Nunca es tarde para apostar al amor nuevamente. Riqueza: Podrías recibir alguna noticia favorable con respecto a tu planificación de negocios. Momento de permitirte volar y proyectarte a futuro. Bienestar: Si quieres que te tomen en cuenta, participa más. Habla, no te guardes todo para ti, demuestra que eres capaz de tener una opinión firme.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: La vida social te traerá toda clase de gratificaciones. Excelente día con gran vitalidad y energía. Aprovéchalo. Amor: Independiente como siempre, sentirás que te asfixias en tu pareja, y tendrás cierta dificultad para expresar lo que te sucede. Riqueza: Invierte en tu porvenir y no solo en el presente, una proporción adeudada de tus recursos asígnala a la creación de tu futuro. Bienestar: Prueba ser más comunicativo hoy. Gozarás con la manifestación de apoyo y de amor de tus allegados si deseas abrirte por completo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Dudas de las buenas intenciones de tu pareja, debes ser confiado. Las comunicaciones hoy están favorecidas con alguien a quien quieres. Amor: Sabes amar con un ardor demostrativo que proviene de tu temperamento y no de los sentimientos. Eres un excelente amante. Riqueza: Si existe un bloqueo en tus finanzas es una señal clara de que algo estás haciendo mal o algún proyecto no es el adecuado. Bienestar: Para de tratarte tan duro o estallarás bajo la presión. El empuje no debe llegarte de afuera sino de tus propios requerimientos. Ten calma.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No seas imprudente. Corres peligro de sufrir algún accidente por tu falta de cuidado a la hora de realizar actividades físicas. Amor: Emociones intensas te llevan a expresar cierto descontrol. Lograrás claridad y pondrás tu situación sentimental en orden. Riqueza: Tienes algunos proyectos con los que quieres ganar dinero rápido. Pero recuerda que lo rápido no siempre es lo mejor. Bienestar: Borra los miedos que te paralizan. De aquí en más estarás muy protegido por tu familia y tus amigos. No tienes nada que temer.