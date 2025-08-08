Horóscopo de hoy viernes 8 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 8 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Se potenciarán las cuestiones relacionadas con el hogar. Se acercan días en los que tu familia demandará de tu protección.
Amor: Tus sentimientos estarán más fuertes que nunca. Si expresas tus emociones con naturalidad recibirás mucho amor.
Riqueza: Tus jefes serán más arbitrarios que nunca. No pierdas los nervios y entiende que cada uno tiene un lugar que ocupar.
Bienestar: Debes hacer ejercicio, ya que si no te cuidas tu salud podría presentar algún problema. Evita los excesos.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Es posible que en un viaje corto conozcas gente interesante. Relájate y déjate sorprender.
Amor: Las relaciones sentimentales mejorarán si te manejas con cautela. No es momento de discutir por cuestiones superficiales.
Riqueza: Ha llegado el momento que reconozcan tus méritos. Exige lo que vales en el trabajo y serás bien visto.
Bienestar: Cuídate de los cambios de temperatura o podrías caer en cama por varios días. Evita automedicarte.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Dejarás marcas en la gente. Cometerás importantes errores de comunicación y tendrás malas actitudes con personas queridas.
Amor: Van a ocurrir cambios importantes. Tu actitud va a ser menos conservadora y las relaciones podrían ponerse tensas.
Riqueza: Tu mejor opción será intentar hacer cosas productivas este día y no divagar. Tus superiores te están evaluando.
Bienestar: Te asombrarás cuando veas las coincidencias que tienes con aquella persona que tanto admiras. Largas conversaciones.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tus emociones deben manifestarse con más naturalidad, no es bueno que escondas tus verdaderos sentimientos.
Amor: La semana no ha sido buena en el amor. Hoy tienes la oportunidad de remediarlo, te darán el espacio que necesitas para hacerlo.
Riqueza: En cualquier trato que hagas deberá prevalecer la justicia para ambas partes, de lo contrario no funcionará. Debes poner lo mejor de ti.
Bienestar: Debes tomar decisiones y llevarlas a cabo con libertad. No lograrás que todo el mundo coincida contigo. Debes aceptarlo.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Estarás más espiritual, en contacto con temas más trascendentes que te llenan el alma. Período de gran introspección. ¡Aprovéchalo!
Amor: De repente, te has vuelto extremadamente popular y hay más de una persona dispuesta a seguirte. Aprovecha el momento.
Riqueza: Día ideal para resolver problemas financieros que involucran más que tu voluntad. A veces no basta con tu predisposición.
Bienestar: Demasiado trabajo puede perjudicar tu salud. Toma tus precauciones, organiza tu tiempo, el descanso y el ejercicio al aire libre.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Te aburrirá el hecho de emplear parte de tu tiempo en un mismo asunto, por eso buscarás nuevos intereses que te mantengan ocupado.
Amor: Oportunidades románticas a través de salidas sociales, conferencias, viajes cortos. Expresa tus sentimientos con dulzura.
Riqueza: Llevar a cabo un balance económico completo y detallado de la marcha de tus proyectos será provechoso para el futuro.
Bienestar: Asegúrate de que le dedicarás algún tiempo a alguien cercano a ti y que compartirán momentos felices juntos, descansando y socializando.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Resolverás conflictos a tu favor y estarás más activo que de costumbre. Te reencontrarás con alguien que no veías hace tiempo.
Amor: Tu actitud honesta y abierta sobre el amor será refrescante. Intentarás averiguar los pensamientos más íntimos de tu pareja.
Riqueza: Mucha suerte para los estudiantes, los comerciantes y los intelectuales del signo. Apuesta que este es tu día de suerte.
Bienestar: Hay cosas que tienes guardadas que te están lastimando. Es momento de que las digas, intenta comunicarte con la gente que te quiere.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Salud, dinero y amores en vista. Después del purgatorio, será una temporada en el paraíso. Cuidado con engañarte y flaquear.
Amor: No llores sobre la leche derramada, aprende de lo pasado para no volver a cometer los mismos errores. Nunca es tarde para apostar al amor nuevamente.
Riqueza: Podrías recibir alguna noticia favorable con respecto a tu planificación de negocios. Momento de permitirte volar y proyectarte a futuro.
Bienestar: Si quieres que te tomen en cuenta, participa más. Habla, no te guardes todo para ti, demuestra que eres capaz de tener una opinión firme.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: La vida social te traerá toda clase de gratificaciones. Excelente día con gran vitalidad y energía. Aprovéchalo.
Amor: Independiente como siempre, sentirás que te asfixias en tu pareja, y tendrás cierta dificultad para expresar lo que te sucede.
Riqueza: Invierte en tu porvenir y no solo en el presente, una proporción adeudada de tus recursos asígnala a la creación de tu futuro.
Bienestar: Prueba ser más comunicativo hoy. Gozarás con la manifestación de apoyo y de amor de tus allegados si deseas abrirte por completo.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Dudas de las buenas intenciones de tu pareja, debes ser confiado. Las comunicaciones hoy están favorecidas con alguien a quien quieres.
Amor: Sabes amar con un ardor demostrativo que proviene de tu temperamento y no de los sentimientos. Eres un excelente amante.
Riqueza: Si existe un bloqueo en tus finanzas es una señal clara de que algo estás haciendo mal o algún proyecto no es el adecuado.
Bienestar: Para de tratarte tan duro o estallarás bajo la presión. El empuje no debe llegarte de afuera sino de tus propios requerimientos. Ten calma.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: No seas imprudente. Corres peligro de sufrir algún accidente por tu falta de cuidado a la hora de realizar actividades físicas.
Amor: Emociones intensas te llevan a expresar cierto descontrol. Lograrás claridad y pondrás tu situación sentimental en orden.
Riqueza: Tienes algunos proyectos con los que quieres ganar dinero rápido. Pero recuerda que lo rápido no siempre es lo mejor.
Bienestar: Borra los miedos que te paralizan. De aquí en más estarás muy protegido por tu familia y tus amigos. No tienes nada que temer.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Disfrutarás en compañía de tu pareja o familia. Un estado de placidez y de estabilidad será lo que llene tu corazón.
Amor: Si tu pareja pide mayor libertad, dásela y espera los resultados. No ahogues el amor, trabaja en tu independencia.
Riqueza: Sé precavido a la hora de invertir esos pequeños ahorros que tanto esfuerzo te han costado acumular. Una vez más, prudencia.
Bienestar: Puedes tener un éxito apabullante en un acto social esta noche. Asegúrate de lucir lo mejor posible y deja que brille tu personalidad.
