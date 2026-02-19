Horóscopo del 19 de febrero: amor, finanzas y salud para todos los signos del zodiaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu imaginación puede hacer milagros hoy. Si adoptas un enfoque positivo y tratas de reflexionar antes de actuar, te irá bien. Amor: Crees que con una persona perfecta a tu lado el amor también será perfecto. Este es tu gran error, la persona perfecta no existe. Riqueza: Podrás tener sorpresas agradables con los juegos de azar, siendo muy probable la obtención de pequeñas recompensas. Bienestar: Juzgar a tus familiares con demasiada severidad no ayudará a crear el clima de reconciliación. Trata de ser más flexible en tus opiniones.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Trata de no tomar decisiones precipitadas, porque estás en un período de transición que requiere tiempo para asimilar las cosas antes de aventurarte. Amor: Te esforzarás por dar lo mejor de ti. Tu entrega será total, sin límites, y eso generará una bella relación de amor y romanticismo. Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento, solo si generas acciones cooperativas. Bienestar: El contacto con la naturaleza te hará recuperar la armonía perdida, organiza una salida con tus familiares al aire libre y volverás a sonreír.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Se presentarán inconvenientes e incidencias en el transcurso de viajes. Busca aficiones y actividades que te distraigan. Amor: Alguien de la familia será un gran apoyo cuando te distancies de tu pareja o debas tomar una decisión. Confía en gente cercana. Riqueza: Tus ingresos se elevan, pero también tus gastos. Cuídate porque si no, en breve, terminarás viviendo de la caridad ajena. Bienestbar: Tu energía no está en su punto más alto, debes buscar buenos momentos para pasarlos con la familia y recargar tus baterías. Evita conflictos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo. Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua amistad. Se revelan defectos en las relaciones. Riqueza: Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán un buen consejo. Bienestar: Gozas de buena salud, aunque has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio. Es buen momento para retomar tus actividades físicas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Nada afectará tu autoestima. En el día de hoy podrías encontrar un nuevo amigo o reencontrarte con uno que hace tiempo no ves. Amor: No es el período más favorable para mantener discusiones con tu pareja. Trata de dominar tu temperamento o tendrás problemas. Riqueza: Usarás muy bien tus mil recursos, con un éxito esperable, pero no por eso menos espectacular. Cancela citas y organízate. Bienestar: Si hiciste méritos, tienes que exigir un reconocimiento a tus capacidades y esfuerzos. Estás en posibilidades de abrir nuevas puertas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito. Amor: Es un tiempo propicio para encontrar nueva pareja y reorganizar tu vida sentimental. Hace tiempo que te encuentras sin compañía. Riqueza: Tu perspectiva en la vida es ganar más dinero, pero tus altas pretensiones no deben interferir con tu vida diaria. Sé ordenado. Bienestar: Únete a personas más progresistas, todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Define con claridad tus objetivos y actúa.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu reputación puede sufrir altibajos. Atraviesas un período de reevaluación más que de acción directa. Sé prudente y ten paciencia. Amor: Pasarás una fase positiva. Si aún estás buscando una pareja, conocerás a una persona muy intrigante y sensible a tu fascinación. Riqueza: Si tienes que salir de compras, hoy puede ser el día indicado. Destina tu energía a vencer los obstáculos que se presenten. Bienestar: Que lo urgente no te quite energías para atender lo importante que es tu salud. Realízate chequeos médicos una vez por año. Revisa tu dieta.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Desarrollarás anticuerpos que te harán más y más resistente. Contarás con la eficiencia de siempre, pero serás dos veces más creativo. Amor: La aventura del amor comienza, y esa persona tan especial no será indiferente a tus demostraciones de cariño y afecto. Riqueza: Puedes hacer excelentes relaciones muy importantes para tu éxito profesional. Controla tus gastos en estos días. Bienestar: Puede que tu actual relación sea eterna o que termine mañana, pero el presente es lo que cuenta. Vive el hoy como si fuera el último día de tu vida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Cierto desequilibrio físico se hace sentir hoy, tu sistema paga el precio de la sobrecarga de trabajo o de emociones. Amor: Ciclo de grandes decisiones sobre el futuro afectivo. Asume una actitud calma y comprensiva, solo así podrás tener felicidad. Riqueza: En lo económico, tomarás conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero. Bienestar: Si te sientes en baja o con falta de energía, tienes que vigilar la dieta. Trata de comer alimentos energizantes y asegúrate dormir lo suficiente.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Las reuniones familiares se verán favorecidas hoy. Una época de armonía empieza y puedes enterrar ciertas querellas. Amor: Manéjate con diplomacia para evitar nerviosismo y desaliento. No te tomes nada personal y proponte dar y recibir amor. Riqueza: En el trabajo, podrás materializar tus ideas con acierto y obtener los réditos calculados solo si pones atención en los detalles. Bienestar: Debes afirmarte y ganar el reconocimiento frente a tus colegas. Reconcíliate con la imagen serena y mesurada que te caracteriza.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Sin saber por qué, te sentirás muy jovial y carismático. Tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan, y eso te favorece. Amor: Aléjate de posturas estrictas y severas, y genera un diálogo fluido con quien amas. Si lo logras, habrá mayor entendimiento. Riqueza: No te sientas culpable o avergonzado si tienes que pedir algún apoyo económico para concretar un negocio, no lo dudes. Bienestar: No seas tan rígido contigo mismo, no te maltrates porque tienes la posibilidad de vivir mucho más feliz. En ti está la decisión de cambiar tu vida.