Horóscopo del 19 de febrero: amor, finanzas y salud para todos los signos del zodiaco
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 19 de febrero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Tu imaginación puede hacer milagros hoy. Si adoptas un enfoque positivo y tratas de reflexionar antes de actuar, te irá bien.
Amor: Crees que con una persona perfecta a tu lado el amor también será perfecto. Este es tu gran error, la persona perfecta no existe.
Riqueza: Podrás tener sorpresas agradables con los juegos de azar, siendo muy probable la obtención de pequeñas recompensas.
Bienestar: Juzgar a tus familiares con demasiada severidad no ayudará a crear el clima de reconciliación. Trata de ser más flexible en tus opiniones.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Trata de no tomar decisiones precipitadas, porque estás en un período de transición que requiere tiempo para asimilar las cosas antes de aventurarte.
Amor: Te esforzarás por dar lo mejor de ti. Tu entrega será total, sin límites, y eso generará una bella relación de amor y romanticismo.
Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento, solo si generas acciones cooperativas.
Bienestar: El contacto con la naturaleza te hará recuperar la armonía perdida, organiza una salida con tus familiares al aire libre y volverás a sonreír.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Se presentarán inconvenientes e incidencias en el transcurso de viajes. Busca aficiones y actividades que te distraigan.
Amor: Alguien de la familia será un gran apoyo cuando te distancies de tu pareja o debas tomar una decisión. Confía en gente cercana.
Riqueza: Tus ingresos se elevan, pero también tus gastos. Cuídate porque si no, en breve, terminarás viviendo de la caridad ajena.
Bienestbar: Tu energía no está en su punto más alto, debes buscar buenos momentos para pasarlos con la familia y recargar tus baterías. Evita conflictos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo.
Amor: Alguna disputa por cuestiones económicas va a poner a prueba una antigua amistad. Se revelan defectos en las relaciones.
Riqueza: Gran momento para incorporar nuevos conocimientos y técnicas. Personas competentes te darán un buen consejo.
Bienestar: Gozas de buena salud, aunque has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio. Es buen momento para retomar tus actividades físicas.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Nada afectará tu autoestima. En el día de hoy podrías encontrar un nuevo amigo o reencontrarte con uno que hace tiempo no ves.
Amor: No es el período más favorable para mantener discusiones con tu pareja. Trata de dominar tu temperamento o tendrás problemas.
Riqueza: Usarás muy bien tus mil recursos, con un éxito esperable, pero no por eso menos espectacular. Cancela citas y organízate.
Bienestar: Si hiciste méritos, tienes que exigir un reconocimiento a tus capacidades y esfuerzos. Estás en posibilidades de abrir nuevas puertas.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito.
Amor: Es un tiempo propicio para encontrar nueva pareja y reorganizar tu vida sentimental. Hace tiempo que te encuentras sin compañía.
Riqueza: Tu perspectiva en la vida es ganar más dinero, pero tus altas pretensiones no deben interferir con tu vida diaria. Sé ordenado.
Bienestar: Únete a personas más progresistas, todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Define con claridad tus objetivos y actúa.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tu reputación puede sufrir altibajos. Atraviesas un período de reevaluación más que de acción directa. Sé prudente y ten paciencia.
Amor: Pasarás una fase positiva. Si aún estás buscando una pareja, conocerás a una persona muy intrigante y sensible a tu fascinación.
Riqueza: Si tienes que salir de compras, hoy puede ser el día indicado. Destina tu energía a vencer los obstáculos que se presenten.
Bienestar: Que lo urgente no te quite energías para atender lo importante que es tu salud. Realízate chequeos médicos una vez por año. Revisa tu dieta.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Desarrollarás anticuerpos que te harán más y más resistente. Contarás con la eficiencia de siempre, pero serás dos veces más creativo.
Amor: La aventura del amor comienza, y esa persona tan especial no será indiferente a tus demostraciones de cariño y afecto.
Riqueza: Puedes hacer excelentes relaciones muy importantes para tu éxito profesional. Controla tus gastos en estos días.
Bienestar: Puede que tu actual relación sea eterna o que termine mañana, pero el presente es lo que cuenta. Vive el hoy como si fuera el último día de tu vida.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Cierto desequilibrio físico se hace sentir hoy, tu sistema paga el precio de la sobrecarga de trabajo o de emociones.
Amor: Ciclo de grandes decisiones sobre el futuro afectivo. Asume una actitud calma y comprensiva, solo así podrás tener felicidad.
Riqueza: En lo económico, tomarás conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero.
Bienestar: Si te sientes en baja o con falta de energía, tienes que vigilar la dieta. Trata de comer alimentos energizantes y asegúrate dormir lo suficiente.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Las reuniones familiares se verán favorecidas hoy. Una época de armonía empieza y puedes enterrar ciertas querellas.
Amor: Manéjate con diplomacia para evitar nerviosismo y desaliento. No te tomes nada personal y proponte dar y recibir amor.
Riqueza: En el trabajo, podrás materializar tus ideas con acierto y obtener los réditos calculados solo si pones atención en los detalles.
Bienestar: Debes afirmarte y ganar el reconocimiento frente a tus colegas. Reconcíliate con la imagen serena y mesurada que te caracteriza.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Sin saber por qué, te sentirás muy jovial y carismático. Tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan, y eso te favorece.
Amor: Aléjate de posturas estrictas y severas, y genera un diálogo fluido con quien amas. Si lo logras, habrá mayor entendimiento.
Riqueza: No te sientas culpable o avergonzado si tienes que pedir algún apoyo económico para concretar un negocio, no lo dudes.
Bienestar: No seas tan rígido contigo mismo, no te maltrates porque tienes la posibilidad de vivir mucho más feliz. En ti está la decisión de cambiar tu vida.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Si tienes problemas con alguien cercano, estás en condición de generar un acercamiento cálido y limar asperezas existentes.
Amor: Irradiarás seducción y carisma, utiliza tu sex appeal para conquistar y deslumbrar al ser amado. Crea climas románticos.
Riqueza: Te encuentras en un momento de recuperación económica. Harás una muy buena inversión y obtendrás resultados satisfactorios.
Bienestar: Solo requieres de ti para lograr la paz y serenidad que necesitas. Date el tiempo para generar actividades relajantes y sanadoras.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar