Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este miércoles 29 de octubre de 2025

El famoso astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, reveló sus predicciones para cada signo del zodíaco en este miércoles 29 de octubre de 2025.

Con su característico estilo, el especialista brinda orientación sobre amor, trabajo, finanzas y bienestar para que cada persona pueda aprovechar al máximo la energía del día.

Predicciones para el miércoles 29 de octubre

Aries (21 de marzo al 19 de abril) Tu energía está fuerte y decidida. En el amor, algo que estaba oculto sale a la luz y te permite avanzar. En el trabajo, escuchá tu intuición antes de actuar. Color: rojo fuego. Número: 8. Consejo: usá tu poder sin imponerte; el liderazgo se gana con empatía.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo) La Luna frente a tu signo activa temas de pareja. En el amor, una conversación intensa te ayudará a sanar viejas heridas. En lo laboral, se aclaran diferencias con alguien. Color: verde oliva. Número: 6. Consejo: abrir el corazón no te debilita, te humaniza.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio) El día te impulsa a ordenar tu rutina y cuidar tu energía. En el amor, podés sentirte más reflexivo o distante. Tomate un respiro para reconectarte. Color: amarillo mostaza. Número: 4. Consejo: menos ruido, más silencio interior.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Las emociones estarán intensas, pero también muy creativas. En el amor, una historia podría renacer con más fuerza. Escuchá lo que tu corazón realmente desea. Color: plateado. Número: 9. Consejo: el amor verdadero no lastima, eleva.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) La energía escorpiana te conecta con tu mundo interior. En el amor, necesitás sentirte valorado emocionalmente, no solo admirado. En el trabajo, tomás decisiones sabias. Color: dorado intenso. Número: 1. Consejo: no temas bajar la guardia; mostrar tu alma también es poder.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre) El miércoles te trae claridad mental y emocional. En el amor, se enciende la comunicación y la pasión. En el trabajo, te destacás por tu organización y compromiso. Color: azul profundo. Número: 10. Consejo: dejá espacio para la intuición, no todo se analiza.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre) Tu mente está enfocada en el valor personal. En el amor, una situación se transforma para bien si te animás a decir lo que sentís. Color: rosa cuarzo. Número: 2. Consejo: la sinceridad amorosa trae equilibrio emocional.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre) La Luna en tu signo te da poder y magnetismo. En el amor, vivís un momento de renovación profunda: lo que muere deja espacio para lo nuevo. Color: negro amatista. Número: 13. Consejo: no temas a los finales, son el comienzo de tu evolución.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre) Día ideal para conectar con tu espiritualidad y revisar emociones. En el amor, el silencio puede hablar más que las palabras. Color: violeta místico. Número: 7. Consejo: escuchá tu intuición antes de seguir cualquier impulso.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero) El miércoles favorece los proyectos grupales y las alianzas. En el amor, la amistad puede convertirse en algo más. Color: gris perla. Número: 11. Consejo: rodeate de quienes vibran con tu misma frecuencia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero) Día de avances profesionales y claridad emocional. En el amor, sentís ganas de estabilidad. En lo laboral, brillás con inteligencia y creatividad. Color: turquesa eléctrico. Número: 22. Consejo: tu autenticidad es tu carta ganadora.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Tu intuición está más fuerte que nunca. En el amor, se abren nuevas posibilidades con alguien que comparte tu visión del alma. Color: celeste agua. Número: 12. Consejo: confiá en las señales del universo, no son casualidad.