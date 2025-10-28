Mhoni Vidente predijo el destino de Javier Milei para noviembre de 2025 

Mhoni Vidente volvió a captar la atención de los argentinos al anticipar los resultados de las Elecciones Legislativas 2025. La astróloga cubana, radicada en México, había advertido días antes sobre la victoria de La Libertad Avanza y la posición destacada de Javier Milei. Su predicción coincidió con los resultados oficiales, donde el partido libertario obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional.

El partido liderado por Milei logró sumar 64 diputados nacionales, consolidando su fuerza en el Congreso. Este resultado superó las expectativas de muchos analistas políticos, pero no sorprendió a Mhoni Vidente, quien había mencionado que el mandatario contaría con aliados estratégicos, incluso a nivel internacional.

Qué dijo Mhoni Vidente sobre el rumbo político de Milei en noviembre 2025

Sabía que no iba a ser fácil con un país que estaba completamente en contra de él. Javier Milei cambiando las tácticas en comercio, seguridad y economía, empieza a tener de aliado a Estados Unidos y Donald Trump”, explicó la astróloga. Sus declaraciones evidenciaron un análisis detallado de la situación política y de los posibles movimientos del presidente.

Además, Mhoni Vidente emitió consejos sobre el círculo cercano de Milei: “Tiene que empezar a cambiar, alejar a amigos y familiares del poder y negociar con la oposición para lograr estabilidad económica”. La astróloga subrayó que estas decisiones serían clave para consolidar su gobierno y avanzar con reformas estratégicas en el país.

Lo más sorprendente es que la cubana había anticipado con precisión la victoria de Milei. “Su partido ganará para que puedan tener la mayoría en el Congreso y sacar adelante las leyes necesarias”, había declarado días antes de los comicios. Estas palabras generaron gran repercusión en medios y redes sociales, donde se destacó su capacidad predictiva.

Con su acierto en las Elecciones Legislativas 2025, Mhoni Vidente refuerza su reputación como una de las astrólogas más influyentes de habla hispana.