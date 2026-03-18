Horóscopo diario: signos que recibirán un impulso energético este miércoles 18 de marzo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu vida familiar está en un buen momento, no te dejes distraer en el trabajo. Presta atención a todo lo que hagas. Amor: Alguien del pasado te hará recordar sentimientos muy añorados. Ten en cuenta tu situación actual. Riqueza: No es un buen momento para ayudar financieramente a alguien, ya que puede que no te devuelvan el dinero prestado. Bienestar: Es recomendable que trates de bajar tu nivel de estrés, ya que está llegando a un punto crítico y será muy contraproducente en tu labor diaria.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Se te presentarán dos caminos y no sabrás cuál tomar. Pide el consejo de un amigo de confianza, no se equivocará. Amor: Presta más atención a lo que generas en tu ambiente laboral. Algo dice que allí está la persona que ocupará tu corazón. Riqueza: La ansiedad respecto al futuro puede hacer que dejes escapar algunos detalles importantes. No te distraigas, estate atento. Bienestar: Todo inicio de año presenta un momento oportuno para realizar todo tipo de chequeos y estudios de salud para asegurarte de que todo está en orden.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte por ahora te ponga contra la pared. Descubrirás un secreto. Amor: Toma más en cuenta las opiniones de tu pareja, ya que esta ve tus problemas laborales desde afuera. No siempre tienes la razón. Riqueza: Te has marcado unas metas claras. Abundan los conflictos de intereses, pero tú tienes claro cuáles son los tuyos. Bienestar: No seas tan optimista como para creer que tu cuerpo aguanta todo lo que le echen, cuídalo un poco más. Con el paso de los años lo agradecerás.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es momento que tomes una decisión y dejes de esperar que te digan que hacer. Puede ser arriesgado, pero debes hacerlo. Amor: Deberás ser más práctico en las situaciones afectivas, no siempre es recomendable tener tantos prejuicios en las relaciones. Riqueza: Perfila tus ambiciones, ya que es un período muy favorable para que obtengas buenos ingresos. Bienestar: No es buen momento para emprender una actividad extra, ya que te proporcionara un mayor nivel de nerviosismo del que te imaginas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Un nuevo clima llega, se hace más claro el panorama y se distienden tensiones. Posibilidad de comprender situaciones confusas. Amor: Un amor del pasado te hará replantear tu situación actual. Piensa con claridad que es lo que te conviene. Riqueza: Atraviesas por un período en que la fortuna está de tu lado, no lo desperdicies y aprovecha cada oportunidad. Bienestar: Últimamente no has cuidado de tu figura como te hubiese gustado. Es la época para revertir esta situación, no la desaproveches.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Parecerá que todo se pone lento, pesado y dificultoso, deberás poner un esfuerzo para seguir adelante en tus quehaceres diarios. Amor: Si la relación de pareja parece que ha caído en un bache trata de poner todo tu empeño para que aflore un nuevo sentimiento. Riqueza: Ten cuidado en aquella actitud adoptada por tus superiores. Mantente alejado de las situaciones conflictivas. Bienestar: Presta mayor atención a las comidas y en especial a la actividad física, ya que esto mejorará tu capacidad operativa y tu concentración.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No es un buen momento para decir cuestiones referidas a lo laboral. Ya se aproximarán tiempos mejores es cuestión de saber esperar. Amor: Alguien del pasado regresará y te hará sentir cosas que habías olvidado. No cometas los mismos errores. Riqueza: Las oportunidades laborales se incrementarán en buena medida. Y esto se traducirá en una mejor forma de vida. Bienestar: Presta atención que tu actividad nerviosa está llegando a sus límites, es recomendable que te alejes de situaciones de mucho estrés.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Momento de lujo para concretar tus planes y hacer cambios de fondo. Pero no te duermas en los laureles, deberás ponerte a trabajar. Amor: El que debe elegir eres tú. No permitas que te pongan entre la espada y la pared. Haz lo que te dicte el corazón. Riqueza: No podrás dilatar más el pedido de un préstamo a tus familiares. No tengas timidez, ellos no tendrán inconvenientes. Bienestar: Debes tender a arreglar las cosas, y no contribuir a complicarlas aún más. Gracias a esto, mantendrás una cierta armonía con la gente que te rodea.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Las cosas están empezando a tomar forma en tu mente en la medida en que deseas desarrollar tu carrera. Estás listo para un cambio. Amor: La energía es alta en cuestiones amorosas. Te costará trabajo contener tus emociones, cuando el corazón late y la mente sueña. Riqueza: Posibles errores o algún tipo de engaño pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos. Bienestar: Eres sin duda un gran pensador y una persona llena de recursos, no quieras quedarte en el dique seco por unos días malos. Sé tú mismo.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No podrás alcanzar tus metas de la vida sentado en tu sillón. Utiliza el día de hoy para replantearte tus conductas de vida. Amor: Compartirás horas de trabajo en tu hogar con tu pareja durante la noche de la jornada de hoy. Esto lo hará más llevadero. Riqueza: Es buen momento para cambiar de ambiente profesional. Si le das vuelta a los asuntos, podrás contemplar un progreso. Bienestar: Relajándote y dejándote llevar un poco, notarás cómo tus problemas se vuelven insignificantes. Tómate un tiempo de descanso, disfruta de la soledad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Cometerás varios errores si no actúas con cautela. Ten en cuenta que todo lo que realizas tiene sus consecuencias. Amor: Es momento que elijas y dejes de lado los prejuicios. Observa que siempre habrá alguien disconforme con tu situación amorosa. Riqueza: Es un momento de cambios en tu vida, a partir de ahora tendrás más y mejores oportunidades. Está en ti resolverlas. Bienestar: Estás pasando por un momento de fortaleza física y psíquica, aprovéchalo para pasar muy buenos momentos contigo mismo.