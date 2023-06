Horóscopo: los signos el zodíaco que estarán en la mira en junio de 2023

Aries, Tauro, Géminis y Cáncer son los signos del zodíaco que durante el mes que se inicia hoy, junio, tienen algo en común y es que deben estar más atentos que nunca.

En paralelo expertos en el horóscopo chino realizaron una predicción en la que notaron que tres de los signos gozarán de buena fortuna y tendrán dinero extra en estos tiempos, dado que ganarán mucha plata de forma sorpresiva.

La astróloga Jimena La Torre también había revelado qué le deparará a cada sigo del zodíaco en junio de 2023.

«Llegamos al 1° de junio con la energía de la determinación, capacidad e independencia. Es un tiempo donde el amor, la justicia, el crecimiento, la familia y el dinero van a estar presente», había dicho la experta.

Horóscopo: los signos que están en la mira en junio

Aries: comunica claramente tus necesidades

Busca la balanza en tu vida laboral y personal. Asegúrate de tomarte el tiempo para cuidar de ti mismo y no descuidar tus necesidades emocionales y físicas. Aférrate al foco en tus objetivos a largo plazo y no permitas que la confusión o la incertidumbre te desvíen de tu camino. Explora tu inconsciente y tu espiritualidad, y si tienes la oportunidad, dedica tiempo a la meditación o a la introspección.

Tauro: puede haber un cataclismo en tus emociones

Esta semana se presenta llena de energía y nuevas oportunidades para ti, y es importante que te enfoques en aprovechar al máximo cada momento. Tendrás la oportunidad de destacar en tu campo creativo y expresarte de manera efectiva. Confía en tus habilidades, tengas miedo de tomar riesgos. Puede haber un cataclismo en tus emociones. Asegúrate de proteger otras áreas de tu vida, como tu salud y bienestar emocional.

Géminis: bajale al dramatismo

Tendrás la oportunidad de conectarte con los demás a un nivel más profundo y auténtico. Es clave que destines un espacio para cavilar sobre tu salud emocional. Cuida tu alma, economiza tus emociones y no veas tormentas donde no las hay. Dedicate tiempo, suelta los problemas de los otros, no eres su salvador.

Cáncer: se vienen emociones nuevas

Será valioso que te comuniques claramente, no tengas miedo de defender tus ideas y opiniones. Posiblemente experimentarás éxito en tus finanzas y recursos. Tendrás la oportunidad de aumentar tus ingresos o encontrar nuevas oportunidades financieras. Descubrirás información que estaba archivada y experimentarás emociones que habían estado reprimidas durante mucho tiempo.

