Lo que depara el horóscopo hoy jueves 9 de abril: guía completa para cada signo zodiacal

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Llegarás a la triste conclusión de que has estado depositando tu confianza en la persona equivocada. No te culpes, todos erramos. Amor: Deberás dejar de lado tus constantes inseguridades si pretendes prosperar con tu pareja. No des lugar a pleitos innecesarios. Riqueza: Comenzarás a ver el resultado de tanto trabajo y empeño en ciertas actividades laborales. Disfrútalo a pleno. Bienestar: Existen caminos que no debemos caminar si no queremos que nos acompañen por el resto de nuestra vida. Deberás ser cuidadoso con tus decisiones.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Grandes cambios se avecinan en todo aspecto de tu vida. No dudes de tu capacidad de tomar las determinaciones correctas. Amor: Hoy juntarás fuerzas para dejar de ver como la vida te pasa de largo. Arriésgate por ese amor que te está rondando. Riqueza: Te dará mucho trabajo iniciar tu jornada laboral del día de hoy. Procura apegarte a los horarios de una persona responsable. Bienestar: Hay decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera, sobre todo si representan un cambio rotundo en nuestra forma de vida. Piensa antes de actuar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No dejes que el éxito en ciertos proyectos nuble tu mente y te deje sumido en la ignorancia. Mantén la perspectiva de las cosas. Amor: No te dejes envolver por las palabras de amores del pasado que pretendan manipularte. Demuéstrales cuanto has madurado. Riqueza: Algunas discusiones y altercados con superiores te harán replantearte tus conductas laborales. Medítalo. Bienestar: Si puedes mantener tu mente alerta y serena, lograrás ganar una percepción extra de la realidad que te rodea, dándote una clara ventaja.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te sentirás inseguro con la actitud que tienes para enfrentar tus desafíos. Esto es señal de que estás evolucionando como persona. Amor: Hoy iniciarás un proceso de curación al deshacerte de todos aquellos aspectos negativos que te perturbaban emocionalmente. Riqueza: No dejes ningún detalle al azar en la entrega de trabajos urgentes el día de hoy. Errores pueden aparecer. Bienestar: Busca aprender de la sabiduría de los más experimentados. La inteligencia no es siempre la salida a los problemas. No subestimes la experiencia.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: La oportunidad que tanto tiempo esperaste te será servida en bandeja de plata el día de hoy. Disfrútala como te mereces. Amor: No puedes dejar que tu miedo al compromiso termine por aniquilar lo que podría ser el amor de tu vida. Madura de una vez. Riqueza: Finalmente vivirás la conclusión de un proyecto que te ha robado semanas. Disfruta de ver el éxito de tu esfuerzo. Bienestar: No subestimes tus propias capacidades. Parte importante de poder triunfar en la vida depende de la confianza que tengas en tus habilidades.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tu acostumbrada impaciencia está llevándote nuevamente por el camino incorrecto, directo al choque con la desventura. Amor: Lograrás llegar a un punto de común acuerdo con las peticiones de tu pareja y tus propias necesidades. Jornada positiva. Riqueza: Grandes discusiones se darán con tus superiores en el día de hoy debido a diferencias de opinión. No te excedas. Bienestar: La clave del éxito está en la forma de organizar y administrar tus tiempos para cada cosa. Una vez que logres hacerlo efectivamente serás indetenible.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Jornada especial para compartir momentos inolvidables en la pareja. Vivirás momentos de tensión a nivel laboral, concentración. Amor: Lo especial de cada momento no lo pone el destino, sino tú. En ti está la capacidad de construir la felicidad. Riqueza: Descubrirás nuevas maneras de invertir tu capital que pueden ser potencialmente beneficiosas a futuro. Estúdialas en detalle. Bienestar: Los malos hábitos son muy fáciles de aprender y muy difíciles de olvidar. Deberás poner la fuerza de cada fibra de tu ser para hacerlo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Contarás con una marcada tendencia a cometer serios errores a cada paso que vas. Medita bien antes de hablar o actuar. Amor: Deja los secretos fuera de la pareja. Si pretendes que la relación funcione debes aprender a entregarte por completo. Riqueza: Siempre proyéctate a futuro cuando debas tomar una determinación. No permitas que la presión sobre ti nuble tu juicio. Bienestar: Lo más difícil de vencer es la inercia del sedentarismo y la despreocupación. Una vez en movimientos los cambios se dan automáticamente.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu necesidad de tener todo bajo control te está comenzando a hacer actuar como un tonto. Acepta que solo eres humano. Amor: Deberás despojarte completamente de todo tipo de inmadurez si pretendes que el amor de tu vida no pase de largo. Riqueza: Sufrirás de una repentina dificultad para concentrarte a nivel laboral. No debes desesperar, procura avanzar despacio. Bienestar: La sabiduría proviene exclusivamente de la experiencia acumulada. Y la única manera de alcanzarla reside en aprender de nuestras vivencias.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Ciertos pensamientos embargarán por completo tu mente, haciendo de lado a todo lo demás. Cuidado con lo que decides. Amor: Caerás en cuenta que tu renuencia por realizar modificaciones a tu vida ha cambiado desde que conocieras a ese alguien especial. Riqueza: Tendrás que comenzar a tomar tus responsabilidades más en serio si pretendes alcanzar tus metas a largo plazo. Bienestar: No dejes que la presión de un medio competitivo haga mella en tu capacidad de actuar. Mantente indiferente a factores nocivos para ti.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Podrás sacarte un gran peso de los hombros durante la jornada de hoy, cuando ciertos inconvenientes se solucionen favorablemente. Amor: La vida te pondrá en la incómoda situación de tener que elegir entre dos personas que amas por igual. Medita tu determinación. Riqueza: No permitas que un ambiente laboral excesivamente competitivo te haga cejar en tus sueños y planes para futuro. Bienestar: El amor representa una experiencia que exalta los sentidos, y te permite ver a la vida desde una óptica completamente diferente y sensibilizada.