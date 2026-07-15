«Prácticamente agotadas»: la advertencia del FMI sobre las reservas del mercado petrolero por el conflicto en Medio Oriente

El Fondo Monetario Internacional advirtió que el mercado global del petróleo logró resistir el impacto del conflicto en Medio Oriente, aunque quedó en una situación mucho más vulnerable frente a una nueva interrupción del suministro. Según el organismo, los mecanismos que evitaron una crisis energética «están prácticamente agotados».

Entre marzo y mayo dejaron de llegar al mercado más de 1.100 millones de barriles, un volumen que equivale a unos diez días del consumo mundial habitual y supera otros grandes shocks petroleros de las últimas décadas.

El FMI alertó por las reservas de petróleo y el riesgo de nuevos cortes de suministro

Pese a la magnitud de la interrupción, el precio del crudo se mantuvo entre USD 90 y USD 100 por barril. El organismo explicó que la estabilidad respondió a tres factores: una menor demanda, un aumento de la producción fuera del Golfo y el uso intensivo de inventarios comerciales y reservas estratégicas.

Sin embargo, el informe remarcó que ese margen de maniobra ya no existe. El Fondo advirtió que, si no se reconstruyen los stocks, «el punto de partida ante el próximo shock será considerablemente más débil», ya que la capacidad de respuesta del sistema quedó reducida.

Durante la conferencia CERAWeek realizada en Houston, los principales referentes de la industria ya habían planteado esa preocupación. El director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, resumió el escenario: «Lo que importa hoy son los flujos físicos».

Vaca Muerta aparece como una alternativa ante la incertidumbre del mercado petrolero

El FMI también señaló que la recuperación del suministro no será inmediata. Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán permitió reabrir el estrecho de Ormuz y moderó el precio del Brent, estimó que harán falta entre dos y tres meses para normalizar una parte importante de los envíos.

En ese contexto, los países con capacidad para incrementar la producción, como Argentina a través de Vaca Muerta, pueden ganar relevancia en un mercado que busca reducir su dependencia del Golfo Pérsico. El informe del Fondo plantea que diversificar las fuentes de energía y las rutas de abastecimiento será una necesidad para disminuir la exposición a futuras crisis.