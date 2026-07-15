La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra

Desde las 16:00, la Selección Argentina se medirá ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta y con un estadio repleto, la Albiceleste tendrá un choque histórico en busca de un pasaje a la gran final.

Para este trascendental duelo, Lionel Scaloni tiene casi todo definido. Luego de un flojo rendimiento general ante Suiza, el DT campeón del mundo mantendrá la base titular pero habrá algunos retoques. En principio, se mantendría el 4-4-2 con algunos cambios.

Scaloni probó algunas variantes en las últimas prácticas.

En la conferencia de prensa de este martes, el entrenador aseguró que hay grandes chances de realizar modificaciones: «Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien«.

Pensando en el poderío ofensivo ingles, los que tienen más chances de salir son el lateral y volante derecho. Nahuel Molina y Rodrigo De Paul podrían no ser de la partida e ingresarían Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios o Giuliano Simeone. Entre los dos últimos, el contraste es fuerte, ya que son mediocampistas con características muy diferentes.

Aunque tampoco hay que descartar la posibilidad del 5-3-2. Allí, aparecería como tercer central Nicolás Otamendi y el que podría salir es De Paul. El reciente futbolista de River también podría ser titular si Scaloni juega con una línea defensiva de cuatro, con Cuti Romero y Otamendi como centrales y Licha actuando de lateral izquierdo.

En las próximas horas, el entrenador le confirmará el once inicial a sus jugadores en la charla técnica previa al almuerzo. Luego de varias pruebas en las últimas prácticas, Scaloni deberá decidir cómo afronta este compromiso clave, donde la búsqueda será avanzar a la gran final, y si se puede, hacerlo con un buen funcionamiento colectivo.

La probable formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.