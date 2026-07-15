Estado de las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 15 de julio: qué pasa con los pasos a Chile

Cómo están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este miércoles. Sin embargo, Vialidad Nacional solicita extremar la precaución en las zonas cordilleras debido al clima inestable.

El frío, el viento y las precipitaciones de nieve alteran constantemente el estado de las calzadas, afectando especialmente a las rutas 40, 231, 237 y 242, que registran un tránsito intenso por el inicio de las vacaciones de invierno.

Estado de rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro

De acuerdo con el último reporte de Vialidad Nacional, las rutas cordilleranas están marcadas por la inestabilidad climática por ello solicitaron a todos los conductores portación obligatoria de cadenas. En el parte de las rutas más transitadas de esta región, detallaron:

Ruta Nacional 40: Habilitada con extrema precaución.

Tramo El Bolsón – Bariloche – Límite con Neuquén: La calzada se presenta húmeda y resbaladiza por lluvias. Hay sectores con probabilidad de desprendimiento de piedras y presencia de equipos viales trabajando sobre la calzada.

Tramo Siete Lagos (hacia San Martín de los Andes / Villa La Angostura): Sectores con barro y acumulación de nieve/hielo en las zonas más altas.

La calzada se presenta húmeda y resbaladiza por lluvias. Hay sectores con probabilidad de desprendimiento de piedras y presencia de equipos viales trabajando sobre la calzada. Sectores con barro y acumulación de nieve/hielo en las zonas más altas. Ruta Nacional 237: Habilitada con máxima precaución.

Condiciones: Calzada mojada por lluvias y riesgo inminente de formación de hielo, en especial en zonas de sombra y puentes (como en el límite interprovincial sobre el río Limay). Hay bancos de niebla densos que reducen notablemente la visibilidad. Mucho cuidado con desprendimientos de piedras en banquinas entre el km 1441 y el km 1550.

Condiciones: Calzada mojada por lluvias y riesgo inminente de formación de hielo, en especial en zonas de sombra y puentes (como en el límite interprovincial sobre el río Limay). Hay bancos de niebla densos que reducen notablemente la visibilidad. Mucho cuidado con desprendimientos de piedras en banquinas entre el km 1441 y el km 1550. Ruta Nacional 231, hacia paso Cardenal Samoré: Habilitada con extrema precaución.

Condiciones: El tramo desde el empalme con la RN 40 hasta la Aduana y el límite internacional presenta calzada muy húmeda, bajas temperaturas y formación de hielo en los sectores altos. Hay equipos de Vialidad Nacional operando activamente en el despeje y la distribución de sal.

Condiciones: El tramo desde el empalme con la RN 40 hasta la Aduana y el límite internacional presenta calzada muy húmeda, bajas temperaturas y formación de hielo en los sectores altos. Hay equipos de Vialidad Nacional operando activamente en el despeje y la distribución de sal. Ruta Nacional 242, hacia el paso Pino Hachado: tránsito cerrado temporalmente.

Condiciones: Vialidad Nacional dispuso el cierre de este paso fronterizo durante toda la jornada de hoy debido a un fuerte temporal de nieve y viento blanco en la zona de alta montaña. La calzada presenta acumulación de hielo y nieve, con bajísima visibilidad. Los equipos viales están trabajando en el despeje de la ruta, pero por el momento no está transitable hacia Chile.

Condiciones: Vialidad Nacional dispuso el cierre de este paso fronterizo durante toda la jornada de hoy debido a un fuerte temporal de nieve y viento blanco en la zona de alta montaña. La calzada presenta acumulación de hielo y nieve, con bajísima visibilidad. Los equipos viales están trabajando en el despeje de la ruta, pero por el momento no está transitable hacia Chile. Ruta Nacional 23: Habilitada con precaución.

Condiciones: En el tramo cordillerano y de la Línea Sur (desde Pilcaniyeu hasta el empalme con la RN 40), vas a encontrar sectores con barro y calzada pesada. Hay maquinaria vial trabajando en banquinas y desvíos por las obras de pavimentación en curso. Se realiza riego preventivo con solución salina para evitar el congelamiento de la calzada.

Estado de los pasos a Chile

Según el reporte de Vialidad, los pasos fronterizos a Chile se encuentran de la siguiente manera

Paso Fronterizo Estado hoy

15/07/2026 Horario de atención Detalles Cardenal Samoré Habilitado con extrema precaución Lado Argentino: 09:00 a 19:00 hs.

Lado Chileno: 08:00 a 18:00 hs. Calzada mojada por lluvias y bajas temperaturas. Alta probabilidad de formación de hielo en las zonas más altas del trayecto cordillerano. Equipos de Vialidad operando en el esparcido de sal. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. Sectores con calzada húmeda y riesgo de heladas nocturnas Pino Hachado Cerrado temporalmente 8 a 19 hs. Condiciones climáticas adversas en alta montaña. Se registran nevadas fuertes, acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, viento blanco y visibilidad muy mala. Los equipos viales realizan trabajos de despeje, pero el paso no se encuentra transitable. Icalma HABILITADO con precaución Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Calzada transitable con sectores de baja adherencia por nieve y barro Hua Hum HABILITADO con precaución 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. El camino presenta sectores poceados y con barro. Recordar que este paso requiere empalmar con la barcaza en el lado chileno.

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