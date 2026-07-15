¡Atención! Cerró uno paso clave a Chile desde Neuquén por nevadas este miércoles 15 de julio: cuál es el estado de las rutas de la cordillera

La crudeza del invierno golpea con fuerza la conectividad de la Patagonia en plena temporada turística. Vialidad Nacional confirmó que el Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada de este miércoles 15 de julio debido a un severo temporal en la alta montaña.

Las condiciones meteorológicas inestables y el frío extremo alteran de forma constante el estado de las calzadas en Neuquén y Río Negro. El organismo solicitó extremar los cuidados en las zonas de la cordillera, especialmente en las rutas 40, 237, 231 y 242, que registran un tránsito intenso por el inicio de las vacaciones de invierno. Si bien la mayoría de los caminos internos permanecen habilitados, la presencia de hielo, nieve, niebla y animales sueltos obliga a los conductores a mantener la máxima cautela.

Pino Hachado está «intransitable» durante todo el día: qué dijo Vialidad Nacional

El último reporte oficial emitido a las 08:00 hs decretó la clausura total del cruce fronterizo del norte provincial por encontrarse completamente intransitable. Los equipos viales operan en la zona bajo un escenario hostil.

Se registra acumulación de hielo y nieve, viento fuerte y nevadas persistentes sobre la traza. También advierten por la posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48. Y reportaron la presencia de animales sueltos que huyen de las bajas temperaturas hacia el asfalto.

Por el contrario, el paso Cardenal Samoré (Ruta 231) se encuentra habilitado, aunque se exige transitar con extrema precaución en la zona del límite internacional con Chile por posible formación de hielo y portación obligatoria de cadenas.

El estado de las rutas en Neuquén y Río Negro

Ruta Nacional 22 (Arroyito – Zapala): transitable con precaución. Se registran sectores con niebla que reducen la visibilidad, calzada húmeda y posible formación de hielo. Es obligatorio portar cadenas y se advierte por obras viales, baja señalización y animales sueltos en la zona.

transitable con precaución. Se registran sectores con niebla que reducen la visibilidad, calzada húmeda y posible formación de hielo. Es obligatorio portar cadenas y se advierte por obras viales, baja señalización y animales sueltos en la zona. Ruta Nacional 40: transitable con precaución. Presenta sectores con calzada húmeda, zonas con posible formación de hielo o caída de piedras. Se exige la portación obligatoria de cadenas y se recomienda fuertemente no circular en horario nocturno . Hay personal y equipos operando.

transitable con precaución. Presenta sectores con calzada húmeda, zonas con posible formación de hielo o caída de piedras. Se exige la . Hay personal y equipos operando. Ruta Nacional 237: tránsito con máxima precaución. Calzada húmeda y visibilidad reducida en varios tramos. Existe riesgo inminente de formación de hielo en los sectores más críticos y posibles desprendimientos de piedras en los kilómetros 1441 y 1550. Portación obligatoria de cadenas.

tránsito con máxima precaución. Calzada húmeda y visibilidad reducida en varios tramos. Existe riesgo inminente de formación de hielo en los sectores más críticos y posibles desprendimientos de piedras en los kilómetros 1441 y 1550. Portación obligatoria de cadenas. Ruta Nacional 23 (Pilcaniyeu – Empalme Ruta 40): transitable con precaución. La traza presenta sectores con barro y máquinas viales operando en la zona de banquinas. Se realizan tareas de riego con solución salina y rige la portación obligatoria de cadenas.

Uno de los puntos más críticos de las últimas horas se localiza en el kilómetro 1972 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta San Carlos de Bariloche con El Bolsón. Un desprendimiento de piedras de gran magnitud redujo parcialmente la calzada de este corredor turístico.

Los equipos viales de Vialidad Nacional lograron despejar el sector afectado, mientras que efectivos de Gendarmería Nacional coordinan el tránsito asistido para garantizar la seguridad de los automovilistas. La inestabilidad meteorológica persiste en este tramo con lluvias continuas que dificultan la adherencia sobre el asfalto mojado.

Alertas por viento, lluvias y nevadas intensas en la cordillera

El panorama se tornará aún más complejo en las próximas horas debido a la vigencia de alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este 15 y 16 de julio en la cordillera de Río Negro y Neuquén:

Zona norte cordillerana: rige un alerta naranja por nevadas intensas , lo que podría generar acumulaciones de gran magnitud en los caminos de montaña.

rige un , lo que podría generar acumulaciones de gran magnitud en los caminos de montaña. Zona sur cordillerana: se mantiene vigente un alerta amarilla por viento fuerte y lluvias, factores que incrementan el riesgo de desprendimientos de material y pérdida de adherencia.

Las autoridades recordaron que la portación de cadenas físicas es obligatoria para circular por cualquier corredor de la región y recomendaron consultar los partes oficiales antes de emprender viaje.

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