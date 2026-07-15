Cómo es la posesión de tierras por parte de extranjeros en Río Negro y Neuquén

El departamento Lacar en Neuquén está en "rojo" en el mapa de extranjerización de la tierra, con más del 54% de superficie en posesión de extranjeros. Archivo

El Senado de la Nación tratará hoy el proyecto del Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada que propone liberar la compra-venta de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, un tema que genera debate y donde las provincias de Río Negro y Neuquén no están ajenas porque actualmente ya hay superficie rural en posesión de extranjeros.

La Ley Tierras Rurales 26.737 establece un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial y ese tope se modificará si se aprueba la ley.

En el Registro de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia de la Nación, el último informe oficial de agosto de 2025 no consigna a ninguna provincia argentina por encima del tope previsto, aunque hay departamentos dentro de las jurisdicciones locales que sí extralimitan el máximo permitido.

Cómo está la extranjerización de la tierra en Río Negro

El registro oficial indica que Río Nego en la actualidad tiene solo el 1,8% de su superficie de tierras rurales en manos de extranjeros.

Es decir que de las 17,6 millones de hectáreas de tierras rurales, unas 317.496 hectáreas están en posesión de ciudadanos extranjeros.

Si la lupa se posa por departamentos, Bariloche (que incluye la franja cordillerana entre la ciudad homónima y El Bolsón) es la zona con mayor presencia de extranjeros con posesión de tierras, está en un nivel “amarillo” con el 13,61%, es decir unas 23.050 hectáreas.

El departamento Pilcaniyeu es el segundo rionegrino en cantidad de tierras en manos de extranjeros, con un 10,48% de la supericie, unas 95.250 hectáras.

Neuquén tiene un departamento con la mitad de tierras en manos de extranjeros

En la provincia de Neuquén el registro oficial también lo ubica en general por debajo del tope que prevé la ley actualmente para la posesión de tierras en manos de extranjeros, con el 5,51%, unas 54.040 hectáreas en total de las poco más de 9 millones de hectáreas rurales de esa jurisdicción.

Con un semáforo en “rojo” figura el departamento Lácar, que abarca la zona de San Martín de los Andes y Meliquina, porque allí el 54,17% de las tierras rurales está en posesión de ciudadanos extranjeros, el equivalente a unas 257.346 hectáreas.

En segundo orden aparece en el registro oficial el departamento de Catan Lil, más al centro de la Provincia, que abarca Las Coloradas, Pilo Lil y varios parajes, con el 11,14%.