Operativo cerrojo en Plottier: recuperaron un camión robado y demoraron al conductor por encubrimiento

El transporte fue localizado tras un trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo y distintas unidades policiales.

Un operativo policial permitió recuperar en Plottier un camión que tenía pedido de secuestro por una causa de robo y demorar a su conductor, un joven de 23 años que quedó a disposición de la Justicia por el presunto delito de encubrimiento. El procedimiento se realizó este martes, pasadas las 15:50, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la circulación de un camión Peterbilt 387 de color negro que registraba un pedido de secuestro vigente.

Operativo cerrojo para interceptar el vehículo

Tras la advertencia, efectivos de la comisaría Séptima desplegaron un operativo cerrojo con apoyo de motoristas y otras unidades policiales. El camión fue interceptado sobre la calle Fernández Oro, luego de un trabajo coordinado que también contó con las tareas de seguimiento realizadas previamente por personal del Centro de Monitoreo.

Una vez identificado el conductor, los efectivos verificaron la situación del rodado con el Centro de Análisis. Desde allí confirmaron que el vehículo registraba un pedido de secuestro emitido en una causa por robo de vehículo con intervención de la Justicia de la provincia de Río Negro.

La Fiscalía dispuso el secuestro del camión

Tras la consulta con la Unidad Fiscal interviniente, la Fiscalía ordenó el secuestro del camión y la demora del conductor.

Según la información policial, el joven de 23 años será imputado por el presunto delito de encubrimiento, mientras continúa la investigación vinculada al vehículo que era buscado por la Justicia de Río Negro.