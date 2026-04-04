Ludovica Squirru: cómo es la energía del sábado 4 y por qué es clave para tomar decisiones según el horóscopo chino
La energía de este sábado 4 está marcada por la Tierra yang y el signo del Mono, una combinación que impulsa el movimiento, los cambios y las decisiones prácticas. Qué hacer, qué evitar y cómo aprovechar el día.
La jornada de este sábado llega con una energía intensa y activa dentro del calendario de la astrología china. Según las interpretaciones difundidas por especialistas como Ludovica Squirru, el día está regido por la Tierra yang y el signo del Mono, lo que genera un clima ideal para avanzar, pero con ciertos cuidados.
Energía del día: Tierra yang y Mono, una combinación para accionar
La presencia de la Tierra yang marca una jornada enfocada en lo concreto, lo práctico y la construcción. A su vez, el Mono aporta dinamismo, inteligencia y capacidad de adaptación.
Esta combinación genera un escenario favorable para tomar decisiones, moverse y resolver pendientes, aunque también puede traer cierta impaciencia o impulsividad si no se canaliza bien.
Afinidades y signos en armonía
En cuanto a las relaciones energéticas del día, hay signos que se ven más beneficiados:
- Rata
- Búfalo
- Dragón
- Mono
- Gallo
Estas energías tienden a encontrar mayor fluidez, acuerdos y oportunidades, tanto en lo personal como en lo laboral.
Por otro lado, el día presenta un choque con el signo del Tigre, lo que puede traducirse en tensiones, desacuerdos o decisiones apresuradas para quienes estén regidos por este animal.
Qué hacer hoy: decisiones, cambios y acción
El consejo energético del día es claro: aprovechar para avanzar. Es un momento ideal para:
- Orar o decretar intenciones
- Mudarse o reorganizar espacios
- Cavar, construir o iniciar proyectos
- Viajar o planificar movimientos importantes
- Decorar o renovar el hogar
La energía acompaña todo lo que implique acción concreta y transformación.
Qué evitar en esta jornada
Sin embargo, no todo es favorable. También hay advertencias claras:
- Evitar casarse
- No asumir compromisos importantes
- Postergar cambios estructurales grandes, como mover la cama o inaugurar proyectos clave
Estas recomendaciones apuntan a no tomar decisiones definitivas o de largo plazo en un contexto donde la energía puede ser inestable o cambiante.
Un día para moverse, pero con conciencia
El sábado 4 se presenta como una jornada para hacer, avanzar y ordenar, pero también para actuar con criterio y estrategia.
La clave estará en aprovechar la energía disponible sin caer en la impulsividad, entendiendo que no todo lo que se inicia hoy debe ser definitivo, sino parte de un proceso más amplio de construcción.
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