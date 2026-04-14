Ludovica Squirru: el signo que domina este martes 14 y qué decisiones tomar hoy

El martes 14 llega con una energía particular que, según las predicciones de Ludovica Squirru, puede marcar decisiones importantes en lo personal, económico y emocional. Con una fuerte presencia de la Tierra Yang, este día invita a la acción concreta, pero también exige cuidado en ciertos movimientos clave.

Desde su clásica agenda astrológica, la especialista detalla cuál es el signo que lidera la jornada, qué vínculos se fortalecen y qué situaciones conviene esquivar.

El signo que domina este martes 14, según Ludovica Squirru

De acuerdo a la astrología china, el gran protagonista del día es el Caballo, un signo asociado al movimiento, la independencia y las decisiones rápidas.

Además, la energía del día está marcada por:

Ki diario: 7

7 Choque: Rata

Rata Afinidades: Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro

Esto indica que será una jornada con buenas conexiones sociales y oportunidades, aunque no todos los signos la vivirán de la misma manera.

Qué hacer hoy para aprovechar la energía

La energía Tierra Yang impulsa acciones concretas y decisiones prácticas. Por eso, este martes es ideal para:

Viajar o planificar escapadas

Iniciar negocios o proyectos

Hacer cambios en el hogar

Cortarse el pelo o renovar la imagen

Mover muebles o cambiar la energía de los espacios

Se trata de un día que favorece los comienzos, pero desde un lugar realista y estratégico, no impulsivo.

Qué evitar este martes 14

No todo está alineado para cualquier decisión. Ludovica advierte que hay acciones que conviene postergar:

Evitar decretar o hacer rituales energéticos

No es buen momento para comprar propiedades

Postergar tareas como cavar o hacer obras profundas

Evitar decisiones importantes desde lo emocional

La clave del día será actuar, pero con criterio.

Un día para moverse, pero con estrategia

La combinación de la energía del Caballo con la Tierra Yang genera una sensación de impulso y necesidad de cambio. Sin embargo, el verdadero desafío será canalizar esa energía sin desbordarse.

Este martes 14 puede traer oportunidades concretas, pero solo para quienes sepan leer el contexto y tomar decisiones inteligentes en el momento justo.